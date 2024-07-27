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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2024 04:20
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rjkz
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:02
rjkz написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
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BIGor
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:14
BIGor написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.
Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії.
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Denik
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:29
Denik до чого тут твій висер? Відео дивився? Чи просто висрати ще якусь срань прийшов?
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BIGor
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Додано: Нед 28 лип, 2024 09:04
Denik написав: BIGor написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.
Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії.
Сіім Царськім Указом, ми Царь всія України павєлєваєм всєм холопам явіцца с пакаянієм к своїм барінам. Нєпослушаніє сіму Указу праравніваєццо к тяжєлєшєму прєступлєнію і караєццо публічной расчлєньонкой прєступніков. Сій Височайшій Царській Указ вступає в сілу німєдлінно!
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flyman
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