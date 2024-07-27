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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2024 04:20
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rjkz
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:02
rjkz написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
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BIGor
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:14
BIGor написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.
Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії.
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Denik
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Додано: Нед 28 лип, 2024 09:21
flyman
Вчора ввечері «пиво входило в 120 дол/міс»? 2л Зіберта з «Танька красний нос» вчора розкатав у підвалі на піддонах?
Чи грибів на погребі нарізав?
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Додано: Нед 28 лип, 2024 10:23
Denik написав: BIGor написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.
Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії.
Який Китай, ЄС та США? Що ти мелеш? До чого тут це? Відео дивився хоч? Цікаво, чого модери труть мої відповіді, а твій флуд не труть?
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BIGor
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