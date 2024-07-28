Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2219222022212222> Додано: Нед 28 лип, 2024 04:20 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 16840 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8393 раз. Подякували: 5283 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 08:02 rjkz написав:



IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?



Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).



Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше. IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше. BIGor

Повідомлень: 9180 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 08:14 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?



Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).



Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше. IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.

Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.

Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії. Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії. Denik Повідомлень: 3202 З нами з: 23.02.09 Подякував: 661 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 10:23 Denik написав: BIGor написав: IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?



Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).



Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше. IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.

Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.

Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії. Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії.

Який Китай, ЄС та США? Що ти мелеш? До чого тут це? Відео дивився хоч? Цікаво, чого модери труть мої відповіді, а твій флуд не труть? Який Китай, ЄС та США? Що ти мелеш? До чого тут це? Відео дивився хоч? Цікаво, чого модери труть мої відповіді, а твій флуд не труть? BIGor

Повідомлень: 9180 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 11:18 flyman написав: збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів

Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.

П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України The_Rebel

Повідомлень: 370 З нами з: 01.06.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 11:42 The_Rebel написав: flyman написав: збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів

Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.

П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України

Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.



ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ. Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ. Востаннє редагувалось BIGor в Нед 28 лип, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 9180 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 11:42 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі



я це чую з 1998 р., що вже всі програми написані, що класи с++ вже не потрібні щоб намалювати форми з кнопкою.

через 25 років маємо не зоопарк, а джунглі технологій, з яких треба щось обрати і інтегрувати в існуюючі. програміст нульових в Україні - альтруїст, 20-х нєбожитель.

софт-скіли (англійська, базовий менеджмент)у айтівців розвинені знанчно краще ніж працівників інших галузей

Так люди, що знають як працює ШІ,будуть їм замінені в останню чергу.

Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій я це чую з 1998 р., що вже всі програми написані, що класи с++ вже не потрібні щоб намалювати форми з кнопкою.через 25 років маємо не зоопарк, а джунглі технологій, з яких треба щось обрати і інтегрувати в існуюючі. програміст нульових в Україні - альтруїст, 20-х нєбожитель.софт-скіли (англійська, базовий менеджмент)у айтівців розвинені знанчно краще ніж працівників інших галузейТак люди, що знають як працює ШІ,будуть їм замінені в останню чергу.Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій fox767676 Повідомлень: 1911 З нами з: 13.06.20 Подякував: 305 раз. Подякували: 133 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 12:00 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій

Ну не на часі доларовий експорт ярдів послуг, коли партнери заливають по 5 млрд. долл. шомісячно. Даю гарантію, що через рік-два Зе і ОП будуть шукати, де брати гроші на роздутий держапарт і чиновників... Ну не на часі доларовий експорт ярдів послуг, коли партнери заливають по 5 млрд. долл. шомісячно. Даю гарантію, що через рік-два Зе і ОП будуть шукати, де брати гроші на роздутий держапарт і чиновників... BIGor

Повідомлень: 9180 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 12:01 BIGor

на заброньованих міністрів і міністерок міністерства демографії fox767676 Повідомлень: 1911 З нами з: 13.06.20 Подякував: 305 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 12:11 BIGor написав: Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.



ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ. Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ.

Може і 10%, але інші 90% (ну хай 50-70%) якраз і йдуть на забезпечення цих 10% - різні схеми, хто до кого підключається, хто як авторизується, і т.д. і т.п., для ШІ цього не буде потрібно, у нього це буде автоматом.

Ну добре, нікому не нав'язую свою думку. Якщо ще будемо тут на форумі, то подивимося через 5 років як воно складеться Може і 10%, але інші 90% (ну хай 50-70%) якраз і йдуть на забезпечення цих 10% - різні схеми, хто до кого підключається, хто як авторизується, і т.д. і т.п., для ШІ цього не буде потрібно, у нього це буде автоматом.Ну добре, нікому не нав'язую свою думку. Якщо ще будемо тут на форумі, то подивимося через 5 років як воно складеться The_Rebel

Повідомлень: 370 З нами з: 01.06.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2219222022212222> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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