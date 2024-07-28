|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2024 04:20
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16840
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8393 раз.
- Подякували: 5283 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Нед 28 лип, 2024 08:02
rjkz написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9180
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1356 раз.
- Подякували: 1754 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 лип, 2024 08:14
BIGor написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.
Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3202
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:23
Denik написав: BIGor написав:
IQ наших чиновників на рівні ракушки. Навіть по закінченні війни, роботи в Україні нормальної нема, житло просто безцінне і недоступне, куди там вертатись?
Чи вони думають, що українці закордоном кинуть роботи за 2 000- 3 000-5 000 кує, і побіжать працювати на українського работорговця на 250 дол (10 тис грн?).
Ще хай вважать, що в Україні дуже поширений ейджизм серед роботодавців, 35 років ще може хтось влаштується, після 40 років наші роботодавці вважають людину вже відпрацьованим матеріалом. Для жінок - раніше.
Інший варіант не припускаєш? Війна зараз на стадії 1941 року якщо порівнювати з Другою Світовою і має всі шанси стати 3 світовою з втягуванням у неї Китаю, ЄС, США, Індії, Близького Сходу.
Тільки твоє особисте місце - без власного житла і з пенсією менше мінімальною бо кожній країні "своїм" ветеранам доведеться платити пристойні пенсії.
Який Китай, ЄС та США? Що ти мелеш? До чого тут це? Відео дивився хоч? Цікаво, чого модери труть мої відповіді, а твій флуд не труть?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9180
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1356 раз.
- Подякували: 1754 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:18
flyman написав:
збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів
Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.
П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 370
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:42
The_Rebel написав: flyman написав:
збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів
Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.
П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України
Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.
ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ.
Востаннє редагувалось BIGor
в Нед 28 лип, 2024 11:43, всього редагувалось 1 раз.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9180
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1356 раз.
- Подякували: 1754 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:42
The_Rebel написав:
Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі
я це чую з 1998 р., що вже всі програми написані, що класи с++ вже не потрібні щоб намалювати форми з кнопкою.
через 25 років маємо не зоопарк, а джунглі технологій, з яких треба щось обрати і інтегрувати в існуюючі. програміст нульових в Україні - альтруїст, 20-х нєбожитель.
софт-скіли (англійська, базовий менеджмент)у айтівців розвинені знанчно краще ніж працівників інших галузей
Так люди, що знають як працює ШІ,будуть їм замінені в останню чергу.
Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1911
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:00
fox767676 написав:
Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій
Ну не на часі доларовий експорт ярдів послуг, коли партнери заливають по 5 млрд. долл. шомісячно. Даю гарантію, що через рік-два Зе і ОП будуть шукати, де брати гроші на роздутий держапарт і чиновників...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9180
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1356 раз.
- Подякували: 1754 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:01
BIGor
на заброньованих міністрів і міністерок міністерства демографії
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1911
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:11
BIGor написав:
Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.
ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ.
Може і 10%, але інші 90% (ну хай 50-70%) якраз і йдуть на забезпечення цих 10% - різні схеми, хто до кого підключається, хто як авторизується, і т.д. і т.п., для ШІ цього не буде потрібно, у нього це буде автоматом.
Ну добре, нікому не нав'язую свою думку. Якщо ще будемо тут на форумі, то подивимося через 5 років як воно складеться
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 370
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|