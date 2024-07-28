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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2219222022212222
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:24

  BIGor написав:
  The_Rebel написав:
  flyman написав:збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів

Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.
П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України

Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.

ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ.




The-Rebel якийсь нео-лудит. Кожен новий технологічний винахід добавляє ще більше роботи. Про те що ІТ залишиться через 2-3 роки без роботи чую від моменту виходу релізу текстового редактору Word 1.0.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:41

  fox767676 написав:...
Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій

якесь обгрунтування цієї хаяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?

а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 12:48

  Shaman написав:
  fox767676 написав:...
Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій

якесь обгрунтування цієї хаяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?

а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками...

дідусь, сходіть на доу.уа, там ви зрозумієте, що м'якше ніж я пишу зараз вже мало хто пише
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 13:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками..

Війна -це першопричина, ала дії влади, зокрема неможливість бронювання (а такі були обіцянки щодо ІТ кластерів) - це те, що викликає обурення та є причиною еміграції. Бо на обстріли москалів ти ніяк не вплинеш, на відміну від дій нашої влади.
Дюрі-бачі
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