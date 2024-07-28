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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2220222122222223> Додано: Нед 28 лип, 2024 12:24 BIGor написав: The_Rebel написав: flyman написав: збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів

Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.

П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України

Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.



ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ. Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ.







The-Rebel якийсь нео-лудит. Кожен новий технологічний винахід добавляє ще більше роботи. Про те що ІТ залишиться через 2-3 роки без роботи чую від моменту виходу релізу текстового редактору Word 1.0. The-Rebel якийсь нео-лудит. Кожен новий технологічний винахід добавляє ще більше роботи. Про те що ІТ залишиться через 2-3 роки без роботи чую від моменту виходу релізу текстового редактору Word 1.0. flyman

Повідомлень: 35771 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 12:41 fox767676 написав: ...

Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій ...Для Укаїнських айтівцівне ШІ, а, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій

якесь обгрунтування цієї заяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?



а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками... якесь обгрунтування цієї заяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками... Востаннє редагувалось Shaman в Нед 28 лип, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 6437 З нами з: 29.09.19 Подякував: 621 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 12:48 Shaman написав: fox767676 написав: ...

Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій ...Для Укаїнських айтівцівне ШІ, а, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій

якесь обгрунтування цієї хаяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?



а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками... якесь обгрунтування цієї хаяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками...

дідусь, сходіть на доу.уа, там ви зрозумієте, що м'якше ніж я пишу зараз вже мало хто пише дідусь, сходіть на доу.уа, там ви зрозумієте, що м'якше ніж я пишу зараз вже мало хто пише fox767676 Повідомлень: 1913 З нами з: 13.06.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 133 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 13:09 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками.. а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками..

Війна -це першопричина, ала дії влади, зокрема неможливість бронювання (а такі були обіцянки щодо ІТ кластерів) - це те, що викликає обурення та є причиною еміграції. Бо на обстріли москалів ти ніяк не вплинеш, на відміну від дій нашої влади. Війна -це першопричина, ала дії влади, зокрема неможливість бронювання (а такі були обіцянки щодо ІТ кластерів) - це те, що викликає обурення та є причиною еміграції. Бо на обстріли москалів ти ніяк не вплинеш, на відміну від дій нашої влади. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3510 З нами з: 29.07.22 Подякував: 613 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 13:48 fox767676 написав: Shaman написав: fox767676 написав: ...

Для Укаїнських айтівців головний ворог не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій ...Для Укаїнських айтівцівне ШІ, а, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій

якесь обгрунтування цієї хаяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?



а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками... якесь обгрунтування цієї хаяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками...

дідусь, сходіть на доу.уа, там ви зрозумієте, що м'якше ніж я пишу зараз вже мало хто пише дідусь, сходіть на доу.уа, там ви зрозумієте, що м'якше ніж я пишу зараз вже мало хто пише

ще одне ракло, що було й раніше зрозуміло. не певен, що ти молодший за мене. хоча за рівнем думок - так й є



конкретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лізе ще одне ракло, що було й раніше зрозуміло. не певен, що ти молодший за мене. хоча за рівнем думок - так й єконкретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лізе Востаннє редагувалось Shaman в Нед 28 лип, 2024 13:50, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 6437 З нами з: 29.09.19 Подякував: 621 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 13:50 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками.. а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками..

Війна -це першопричина, ала дії влади, зокрема неможливість бронювання (а такі були обіцянки щодо ІТ кластерів) - це те, що викликає обурення та є причиною еміграції. Бо на обстріли москалів ти ніяк не вплинеш, на відміну від дій нашої влади. Війна -це першопричина, ала дії влади, зокрема неможливість бронювання (а такі були обіцянки щодо ІТ кластерів) - це те, що викликає обурення та є причиною еміграції. Бо на обстріли москалів ти ніяк не вплинеш, на відміну від дій нашої влади.

ідея забронювати всіх ІТців цікава, але це неможливо.



якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні ідея забронювати всіх ІТців цікава, але це неможливо.якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні Shaman

Повідомлень: 6437 З нами з: 29.09.19 Подякував: 621 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 13:59 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі



вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60 вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60 fox767676 Повідомлень: 1913 З нами з: 13.06.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 14:01 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні



я наводив приклад бусифікації необачного ML-інженера 50 років, к.т.н. чи навіть дохтур я наводив приклад бусифікації необачного ML-інженера 50 років, к.т.н. чи навіть дохтур fox767676 Повідомлень: 1913 З нами з: 13.06.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 14:04 fox767676 написав: Shaman написав: кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі

вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60 вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60

це флуд, але я пишу достатньо конкретно. а дехто, коли немає що відповісти - починає ні про що. це флуд, але я пишу достатньо конкретно. а дехто, коли немає що відповісти - починає ні про що. Shaman

Повідомлень: 6437 З нами з: 29.09.19 Подякував: 621 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 14:11 fox767676 написав: Shaman написав: якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні



я наводив приклад бусифікації необачного ML-інженера 50 років, к.т.н. чи навіть дохтур я наводив приклад бусифікації необачного ML-інженера 50 років, к.т.н. чи навіть дохтур

а чим закінчилася ця історія? штурмовик під часиком? чи інші варіанти?



дуже чекаю повідомлення від автора - освоюю свій ВОС а чим закінчилася ця історія? штурмовик під часиком? чи інші варіанти?дуже чекаю повідомлення від автора - освоюю свій ВОС Shaman

Повідомлень: 6437 З нами з: 29.09.19 Подякував: 621 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2220222122222223> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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