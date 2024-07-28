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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2024 12:24
BIGor написав: The_Rebel написав: flyman написав:
збігаються в гугл не так за 10куями як за записом в к-сіві , що ІТ брахман 80 лвл шо прошов 7 кіл співбесід та був вибраним в ІТ-Шамбалу з цнотливими валікіріями-кугейшами та бесплатними напоями ІТ небожителів шмузі-нектарусами (а не Живчика в пластиковій пляшці чи шкляного Буратіну\Трахуна 0.33л із знаком якості і ГОСТом 18-117-82), надалі кар"єра на будь-якому судні капітаном/старпомом через ліжка хрюш та відкриванням ногом дверей стейкхолдерів
Ох і недовго залишається "IT-небожителям" пити безкоштовний смузі по Гугл-офісам. По моїм прогнозам - максимум 5 років і черговий Чат-ЖоПаІт13 дасть смачного копняка всім любителям клацати масними пальцями по клавіатурі. Вже гендиректор Nvidia прямо каже - не віддавайте своїх дітей в програмування, бо це задача ШІ знати технічні мови, людина має знати людську мову. Тобто на перший план вийдуть софт-скіли, вміння розмовляти, подати себе.
П.с. Переїхав на літо в маленьке містечко на ЗУ. То на парковці в Джимі одні Тесли та Ауді серії Q, реально треба буде сфоткати. Причому контингент джимів - це в основному молоді люди до 30-35років. По інфо від дівчини з рецепції - більшість блогерів, причому крім місцевих багато понаїхало з інших частин України
Ви далеко від кодінгу? Бо зазвичай на написання самого коду уходить 10% часу, можливо і замінить, але ШІ так само замінить таксистів, учителів, репетиторів, бухгалтерів, чиновників, суддів, прокурорів, юристів, адвокатів, комбайнерів, далекобійників, митників, терапевтів ітд.
ПС блоегів туди ж, бо ШІ вже створює цифровий контент. В інстаграмі вже повно жінок-моделей, які являються ШІ.
The-Rebel якийсь нео-лудит. Кожен новий технологічний винахід добавляє ще більше роботи. Про те що ІТ залишиться через 2-3 роки без роботи чую від моменту виходу релізу текстового редактору Word 1.0.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 12:41
fox767676 написав:
...
Для Укаїнських айтівців головний ворог
не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством
, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій
якесь обгрунтування цієї заяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?
а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 28 лип, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 12:48
Shaman написав: fox767676 написав:
...
Для Укаїнських айтівців головний ворог
не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством
, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій
якесь обгрунтування цієї хаяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?
а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками...
дідусь, сходіть на доу.уа, там ви зрозумієте, що м'якше ніж я пишу зараз вже мало хто пише
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Додано: Нед 28 лип, 2024 13:09
Shaman написав:
а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками..
Війна -це першопричина, ала дії влади, зокрема неможливість бронювання (а такі були обіцянки щодо ІТ кластерів) - це те, що викликає обурення та є причиною еміграції. Бо на обстріли москалів ти ніяк не вплинеш, на відміну від дій нашої влади.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 13:48
fox767676 написав: Shaman написав: fox767676 написав:
...
Для Укаїнських айтівців головний ворог
не ШІ, а власний уряд з бидлосуспільством
, через яких контракти йдуть до нормальниз локацій
якесь обгрунтування цієї хаяви буде? чи це так чергове ... (якби пом'яше назвати)?
а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками...
дідусь, сходіть на доу.уа, там ви зрозумієте, що м'якше ніж я пишу зараз вже мало хто пише
ще одне ракло, що було й раніше зрозуміло. не певен, що ти молодший за мене. хоча за рівнем думок - так й є
конкретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лізе
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 28 лип, 2024 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 13:50
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а я гадав що основна проблема - це війна, з відповідними наслідками..
Війна -це першопричина, ала дії влади, зокрема неможливість бронювання (а такі були обіцянки щодо ІТ кластерів) - це те, що викликає обурення та є причиною еміграції. Бо на обстріли москалів ти ніяк не вплинеш, на відміну від дій нашої влади.
ідея забронювати всіх ІТців цікава, але це неможливо.
якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні
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Додано: Нед 28 лип, 2024 13:59
Shaman написав:
кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі
вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60
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fox767676
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Додано: Нед 28 лип, 2024 14:01
Shaman написав:
якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні
я наводив приклад бусифікації необачного ML-інженера 50 років, к.т.н. чи навіть дохтур
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Додано: Нед 28 лип, 2024 14:04
fox767676 написав: Shaman написав:
кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі
вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60
це флуд, але я пишу достатньо конкретно. а дехто, коли немає що відповісти - починає ні про що.
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Додано: Нед 28 лип, 2024 14:11
fox767676 написав: Shaman написав:
якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні
я наводив приклад бусифікації необачного ML-інженера 50 років, к.т.н. чи навіть дохтур
а чим закінчилася ця історія? штурмовик під часиком? чи інші варіанти?
дуже чекаю повідомлення від автора - освоюю свій ВОС
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