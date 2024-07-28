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#<1 ... 2220222122222223 Додано: Нед 28 лип, 2024 14:47 fox767676 написав: Shaman написав: кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі



вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60 вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60

Він заброньований, молода та життево необхідна для існування України команда Ахмєтова... Він заброньований, молода та життево необхідна для існування України команда Ахмєтова... BIGor

Повідомлень: 9181 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 14:59 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий. але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.

Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.

Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво... Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3510 З нами з: 29.07.22 Подякував: 613 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2220222122222223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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