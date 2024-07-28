Він заброньований, молода та життево необхідна для існування України команда Ахмєтова...
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Додано: Нед 28 лип, 2024 14:47
Він заброньований, молода та життево необхідна для існування України команда Ахмєтова...
Додано: Нед 28 лип, 2024 14:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.
Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво...
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