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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2220222122222223
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:47

  fox767676 написав:
  Shaman написав:кретно відповісти нема чого. а з переляку напевне багато дурні пишуть, з цим згоден. в тяжкі часи живемо. багато що назовні з людей лі


вибачте, але ви так абстраговано висловютесь, що здаєтесь поза межами 25-60

Він заброньований, молода та життево необхідна для існування України команда Ахмєтова...
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.

Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.
Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво...
Дюрі-бачі
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