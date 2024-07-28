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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2220222122222223
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.

Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.
Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво...
Ще кажуть, що з таким же "математичним" профілем навчання в них поки гендерний розподіл дуже не рівний: на 20 хлопців 3 дівчини. Ще для чогось попередили, що в гімназії в 7 класі є 8 мусульман :shock:, за інші релігії нічого не казали.

P.S. От нашу освіту всі принижують, а там, виявляється, для вступу в гімназію грамота за друге місце на міській олімпіаді з математики згодилась, як обґрунтування до листа-рекомендації, що "дитина талановита, треба брати"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:31

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.

Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.
Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво...
Ще кажуть, що з таким же "математичним" профілем навчання в них поки гендерний розподіл дуже не рівний: на 20 хлопців 3 дівчини. Ще для чогось попередили, що в гімназії в 7 класі є 8 мусульман :shock:, за інші релігії нічого не казали.

P.S. От нашу освіту всі принижують, а там, виявляється, для вступу в гімназію грамота за друге місце на міській олімпіаді з математики згодилась, як обґрунтування до листа-рекомендації, що "дитина талановита, треба брати"

російська - це цікаво. східна Німеччина. не певен, що А2 достатньо для освіти. хоча з чогось треба починати. вибір предметів - це цікаво.

про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняють :)

якщо міська олімпіада - це обласна, то друге місце - це непогано. міжнародна звісно краще :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:32

  Shaman написав:ідея забронювати всіх ІТців цікава, але це неможливо.

якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні :D

Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.
Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.
Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.

Ще колись на військовій кафедрі, якось підполковник казав, нащо мені той неосвідчений дятел. йому ж і поручити нічого не можна, угробить і прої№е все, а людина з освітою технікуму чи інституту, це ж інша справа. На заперечення, що такі люди треба і в цивільному для забезпечення війська і розвитку держави, відповідь була коротка. "А мені пох;р шо там у цивільному, мені треба для себе тут і зараз, а далі хоч трава не рости, і хай хоч все там завалиться, мені глибоко пох."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняють

Дивився їх програму і скажу своє враження:
їх 7 клас відповідає нашому 5-6, 8 - нашому 7-8, 9-10- нашому 9-11, в 11-12 класах там математика рівня 1-2 курсу нашого університету
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:58

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняють

Дивився їх програму і скажу своє враження:
їх 7 клас відповідає нашому 5-6, 8 - нашому 7-8, 9-10- нашому 9-11, в 11-12 класах там математика рівня 1-2 курсу нашого університету

тобто там розумна система - вчать, кому це треба.

але є нюанс, про який я вже чув, але поки що не системно. а саме - якщо дитина чомусь не встигає, то потрібен репетитор. а ось тут можете спроєктувати рівень зп в Німеччині на вартість репетитора - тут може виявитися, що середньої зп пересічного й не вистачить.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 16:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  _Mykola_ написав:Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.
Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.
Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.

Ніде не бачив такого, дивився на лоббі-х вакансії - їх і мало, і вимоги - супер кваліфікований спец на 20 тис. грн в місяць. Хіба що на рандомну посаду стрільця/кулеметника.
BIGor
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