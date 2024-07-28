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#<1 ... 2220222122222223 Додано: Нед 28 лип, 2024 14:59 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий. але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.

Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.

Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво...

Ще кажуть, що з таким же "математичним" профілем навчання в них поки гендерний розподіл дуже не рівний: на 20 хлопців 3 дівчини. Ще для чогось попередили, що в гімназії в 7 класі є 8 мусульман , за інші релігії нічого не казали.



P.S. От нашу освіту всі принижують, а там, виявляється, для вступу в гімназію грамота за друге місце на міській олімпіаді з математики згодилась, як обґрунтування до листа-рекомендації, що "дитина талановита, треба брати" Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво...Ще кажуть, що з таким же "математичним" профілем навчання в них поки гендерний розподіл дуже не рівний: на 20 хлопців 3 дівчини. Ще для чогось попередили, що в гімназії в 7 класі є 8 мусульман, за інші релігії нічого не казали.P.S. От нашу освіту всі принижують, а там, виявляється, для вступу в гімназію грамота за друге місце на міській олімпіаді з математики згодилась, як обґрунтування до листа-рекомендації, що "дитина талановита, треба брати" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3511 З нами з: 29.07.22 Подякував: 613 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 15:31 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий. але ще є нюанс, що з гімназії можуть теж потім відрахувати, якщо не тягне. тому вимога мови не забаганка. в одних знайомих в гімназії вчать англійську й французьку, окрім німецької звісно. й рівень вимог доволі високий.

Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.

Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво...

Ще кажуть, що з таким же "математичним" профілем навчання в них поки гендерний розподіл дуже не рівний: на 20 хлопців 3 дівчини. Ще для чогось попередили, що в гімназії в 7 класі є 8 мусульман , за інші релігії нічого не казали.



P.S. От нашу освіту всі принижують, а там, виявляється, для вступу в гімназію грамота за друге місце на міській олімпіаді з математики згодилась, як обґрунтування до листа-рекомендації, що "дитина талановита, треба брати" Хоча б мовне питання вирішилось: зараз мала сидить з репетитором, щоб підтягнути німецьку мову хоча б до А2. А іноземні в гімназії можна обирати, тож обрала англійську (яку вчить з садочка) та російську. Матеріал за їх 7 клас передивились по предметах, кажуть буде на 80% повторення програми за наш 5-6 клас.Взагалі в них вже в 7 класі дозволили обрати багато математики, фізики, економіки і взагалі не брати літературу, мистецтво...Ще кажуть, що з таким же "математичним" профілем навчання в них поки гендерний розподіл дуже не рівний: на 20 хлопців 3 дівчини. Ще для чогось попередили, що в гімназії в 7 класі є 8 мусульман, за інші релігії нічого не казали.P.S. От нашу освіту всі принижують, а там, виявляється, для вступу в гімназію грамота за друге місце на міській олімпіаді з математики згодилась, як обґрунтування до листа-рекомендації, що "дитина талановита, треба брати"

російська - це цікаво. східна Німеччина. не певен, що А2 достатньо для освіти. хоча з чогось треба починати. вибір предметів - це цікаво.



про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняють



якщо міська олімпіада - це обласна, то друге місце - це непогано. міжнародна звісно краще російська - це цікаво. східна Німеччина. не певен, що А2 достатньо для освіти. хоча з чогось треба починати. вибір предметів - це цікаво.про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняютьякщо міська олімпіада - це обласна, то друге місце - це непогано. міжнародна звісно краще Shaman

Повідомлень: 6439 З нами з: 29.09.19 Подякував: 622 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 15:32 Shaman написав: ідея забронювати всіх ІТців цікава, але це неможливо.



якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні ідея забронювати всіх ІТців цікава, але це неможливо.якщо лише сеньйорів, то згоден, а планктон тестерів - ні

Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.

Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.

Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.



Ще колись на військовій кафедрі, якось підполковник казав, нащо мені той неосвідчений дятел. йому ж і поручити нічого не можна, угробить і прої№е все, а людина з освітою технікуму чи інституту, це ж інша справа. На заперечення, що такі люди треба і в цивільному для забезпечення війська і розвитку держави, відповідь була коротка. "А мені пох;р шо там у цивільному, мені треба для себе тут і зараз, а далі хоч трава не рости, і хай хоч все там завалиться, мені глибоко пох." Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.Ще колись на військовій кафедрі, якось підполковник казав, нащо мені той неосвідчений дятел. йому ж і поручити нічого не можна, угробить і прої№е все, а людина з освітою технікуму чи інституту, це ж інша справа. На заперечення, що такі люди треба і в цивільному для забезпечення війська і розвитку держави, відповідь була коротка. "А мені пох;р шо там у цивільному, мені треба для себе тут і зараз, а далі хоч трава не рости, і хай хоч все там завалиться, мені глибоко пох." _Mykola_ Повідомлень: 5040 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 15:35 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняють про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняють

Дивився їх програму і скажу своє враження:

їх 7 клас відповідає нашому 5-6, 8 - нашому 7-8, 9-10- нашому 9-11, в 11-12 класах там математика рівня 1-2 курсу нашого університету Дивився їх програму і скажу своє враження:їх 7 клас відповідає нашому 5-6, 8 - нашому 7-8, 9-10- нашому 9-11, в 11-12 класах там математика рівня 1-2 курсу нашого університету Дюрі-бачі

Повідомлень: 3511 З нами з: 29.07.22 Подякував: 613 раз. Подякували: 444 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 15:58 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняють про рівень математики неодноразово чув, що в школах низький. але як потім діти вчаться у ЗВО? десь нагоняють

Дивився їх програму і скажу своє враження:

їх 7 клас відповідає нашому 5-6, 8 - нашому 7-8, 9-10- нашому 9-11, в 11-12 класах там математика рівня 1-2 курсу нашого університету Дивився їх програму і скажу своє враження:їх 7 клас відповідає нашому 5-6, 8 - нашому 7-8, 9-10- нашому 9-11, в 11-12 класах там математика рівня 1-2 курсу нашого університету

тобто там розумна система - вчать, кому це треба.



але є нюанс, про який я вже чув, але поки що не системно. а саме - якщо дитина чомусь не встигає, то потрібен репетитор. а ось тут можете спроєктувати рівень зп в Німеччині на вартість репетитора - тут може виявитися, що середньої зп пересічного й не вистачить. тобто там розумна система - вчать, кому це треба.але є нюанс, про який я вже чув, але поки що не системно. а саме - якщо дитина чомусь не встигає, то потрібен репетитор. а ось тут можете спроєктувати рівень зп в Німеччині на вартість репетитора - тут може виявитися, що середньої зп пересічного й не вистачить. Shaman

Повідомлень: 6439 З нами з: 29.09.19 Подякував: 622 раз. Подякували: 1445 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 16:09 Re: Еміграція, заробітчанство _Mykola_ написав: Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.

Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.

Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом. Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що

Ніде не бачив такого, дивився на лоббі-х вакансії - їх і мало, і вимоги - супер кваліфікований спец на 20 тис. грн в місяць. Хіба що на рандомну посаду стрільця/кулеметника. Ніде не бачив такого, дивився на лоббі-х вакансії - їх і мало, і вимоги - супер кваліфікований спец на 20 тис. грн в місяць. Хіба що на рандомну посаду стрільця/кулеметника. BIGor

Повідомлень: 9182 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 17:19 BIGor написав: _Mykola_ написав: Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.

Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.

Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом. Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що

Ніде не бачив такого, дивився на лоббі-х вакансії - їх і мало, і вимоги - супер кваліфікований спец на 20 тис. грн в місяць. Хіба що на рандомну посаду стрільця/кулеметника. Ніде не бачив такого, дивився на лоббі-х вакансії - їх і мало, і вимоги - супер кваліфікований спец на 20 тис. грн в місяць. Хіба що на рандомну посаду стрільця/кулеметника.

і начальники-шамани і начальники-шамани flyman

Повідомлень: 35774 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1588 раз. Подякували: 2782 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2220222122222223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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