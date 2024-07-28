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_Mykola_ написав:у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.
навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ? Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу. я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини
_Mykola_ написав:у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.
навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?
Людей з мозгами та IT-шними навиками - реально немає. Дивізіон в якому мені довелось прослужити півтора року - спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5) - здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані - банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.
Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу. я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини
Так Зеленський все зробив як бажав його лохторат. Воювати мають лише погони, всіх штабних на штурми. Сирок тільки рад, стільки м'яса можна в шанці запхати. Навіть замовив собі статтю на УПячці, що "віськові пишаються дебілом, бо той штабних відправив на гній". Але лохторату невдомьок, що зв'язківці-аналітики-ппо-шники в шанцях швидко закінчаться. І на заклання Сирку підуть форумні нитики...