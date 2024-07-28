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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2221222222232224
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  _Mykola_ написав:у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.


навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?
Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу.
я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці
у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:23

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/gla ... lknoveniya
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 22:24

Стабильности нет..

  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/glava-cheshskoy-kontrrazvedki-mir-kipit-i-nahoditsya-na-poroge-globalnogo-stolknoveniya


- А что вообще в мире делается?
- Стабильности нет..
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 00:08

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.


навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?

Людей з мозгами та IT-шними навиками - реально немає. Дивізіон в якому мені довелось прослужити півтора року
- спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5)
- здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані
- банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.
Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу.
я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці
у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини

Ходять чутки що в 3 ОШБ є окремий підрозділ, де 200-300 інженерів та айтішників займаюсться саме розробкою по даній тематиці. Щось подібне але в менших масштабах схоже є у інших підрозділів типу Азову чи Птахів Мадяра - вакансії LobbyX мабуть звідти.
Є взагалі класичні "шараги" -
https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-generalnogo-shtabu/czentralne-upravlinnya-informaczijnih-proektiv.html
https://www.mil.gov.ua/special/news.html?article=64623
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96)
- це з того, що анонсовано абсолютно офіційно.
На жаль там "вікно можливостей" існувало буквально пів-року і вже майже рік як закрилося.
candle645
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 00:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Так Зеленський все зробив як бажав його лохторат. Воювати мають лише погони, всіх штабних на штурми. Сирок тільки рад, стільки м'яса можна в шанці запхати. Навіть замовив собі статтю на УПячці, що "віськові пишаються дебілом, бо той штабних відправив на гній".
Але лохторату невдомьок, що зв'язківці-аналітики-ппо-шники в шанцях швидко закінчаться. І на заклання Сирку підуть форумні нитики...
Кочевник
 
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