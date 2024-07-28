Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2221222222232224 Додано: Нед 28 лип, 2024 20:17 Re: Еміграція, заробітчанство _Mykola_ написав: у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом. у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.



навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?

Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу.

я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці

у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу.я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівціу кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини fox767676 Повідомлень: 1914 З нами з: 13.06.20 Подякував: 306 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 21:23 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/politics/news/gla ... lknoveniya rjkz

Повідомлень: 16841 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8394 раз. Подякували: 5283 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2024 22:24 Стабильности нет.. rjkz написав: https://news.liga.net/politics/news/glava-cheshskoy-kontrrazvedki-mir-kipit-i-nahoditsya-na-poroge-globalnogo-stolknoveniya https://news.liga.net/politics/news/glava-cheshskoy-kontrrazvedki-mir-kipit-i-nahoditsya-na-poroge-globalnogo-stolknoveniya



- А что вообще в мире делается?

- Стабильности нет..

- А что вообще в мире делается?- Стабильности нет.. flyman

Повідомлень: 35780 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2024 00:08 fox767676 написав: _Mykola_ написав: у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом. у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.



навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ? навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?

Людей з мозгами та IT-шними навиками - реально немає. Дивізіон в якому мені довелось прослужити півтора року

- спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5)

- здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані

- банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.

Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу.

я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці

у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини

Ходять чутки що в 3 ОШБ є окремий підрозділ, де 200-300 інженерів та айтішників займаюсться саме розробкою по даній тематиці. Щось подібне але в менших масштабах схоже є у інших підрозділів типу Азову чи Птахів Мадяра - вакансії LobbyX мабуть звідти.

Є взагалі класичні "шараги" -

https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-generalnogo-shtabu/czentralne-upravlinnya-informaczijnih-proektiv.html

https://www.mil.gov.ua/special/news.html?article=64623

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96)

- це з того, що анонсовано абсолютно офіційно.

На жаль там "вікно можливостей" існувало буквально пів-року і вже майже рік як закрилося. Людей з мозгами та IT-шними навиками - реально немає. Дивізіон в якому мені довелось прослужити півтора року- спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5)- здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані- банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.Ходять чутки що в 3 ОШБ є окремий підрозділ, де 200-300 інженерів та айтішників займаюсться саме розробкою по даній тематиці. Щось подібне але в менших масштабах схоже є у інших підрозділів типу Азову чи Птахів Мадяра - вакансії LobbyX мабуть звідти.Є взагалі класичні "шараги" -- це з того, що анонсовано абсолютно офіційно.На жаль там "вікно можливостей" існувало буквально пів-року і вже майже рік як закрилося. candle645

Повідомлень: 134 З нами з: 25.01.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2024 00:16 Re: Еміграція, заробітчанство Так Зеленський все зробив як бажав його лохторат. Воювати мають лише погони, всіх штабних на штурми. Сирок тільки рад, стільки м'яса можна в шанці запхати. Навіть замовив собі статтю на УПячці, що "віськові пишаються дебілом, бо той штабних відправив на гній".

Але лохторату невдомьок, що зв'язківці-аналітики-ппо-шники в шанцях швидко закінчаться. І на заклання Сирку підуть форумні нитики... Кочевник Повідомлень: 2400 З нами з: 16.02.17 Подякував: 389 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2221222222232224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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