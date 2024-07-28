Додано: Пон 29 лип, 2024 00:08

fox767676 написав: _Mykola_ написав: у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом. у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.



навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ? навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?

Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу.

я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці

у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини

Людей з мозгами та IT-шними навиками - реально немає. Дивізіон в якому мені довелось прослужити півтора року- спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5)- здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані- банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.Ходять чутки що в 3 ОШБ є окремий підрозділ, де 200-300 інженерів та айтішників займаюсться саме розробкою по даній тематиці. Щось подібне але в менших масштабах схоже є у інших підрозділів типу Азову чи Птахів Мадяра - вакансії LobbyX мабуть звідти.Є взагалі класичні "шараги" -- це з того, що анонсовано абсолютно офіційно.На жаль там "вікно можливостей" існувало буквально пів-року і вже майже рік як закрилося.