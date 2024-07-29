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_Mykola_ написав:у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.
навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ? Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу. я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини
_Mykola_ написав:у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.
навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?
Людей з мозгами та IT-шними навиками - реально немає. Дивізіон в якому мені довелось прослужити півтора року - спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5) - здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані - банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.
Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу. я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини
Так Зеленський все зробив як бажав його лохторат. Воювати мають лише погони, всіх штабних на штурми. Сирок тільки рад, стільки м'яса можна в шанці запхати. Навіть замовив собі статтю на УПячці, що "віськові пишаються дебілом, бо той штабних відправив на гній". Але лохторату невдомьок, що зв'язківці-аналітики-ппо-шники в шанцях швидко закінчаться. І на заклання Сирку підуть форумні нитики...
_Mykola_ написав:Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре. Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами. Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.
Ніде не бачив такого, дивився на лоббі-х вакансії - їх і мало, і вимоги - супер кваліфікований спец на 20 тис. грн в місяць. Хіба що на рандомну посаду стрільця/кулеметника.
candle645 написав:- спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5) - здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані - банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.
Типова помилка людей не з іт "нутижепрограмист", вмієш обжати конектори, вінду поставити, ноутбук зібрати, полагодити, мережу прокласти та налаштувати, паяльником спаяти схемку, мобільний будь-який зламати та витягти з нього дані... і.т.д.
Більшість з цього, за рідким виключенням якщо тільки самі цікавилися та робили десь вдома для себе, розробники не вміють, і не хочуть вміти, для цього у компаніях спеціально навчені люди які це роблять.
1. Розгорнути пункт, це скоріше адміністратори чи мережеві спеціалісти. Розробники це будуть робити "з нуля" методом проб і помилок, банальні роз'єми та узгодження цих елементів далеко не всі потягнуть, знань та технічних навичок, практично на 99% не мають.
2. Перепрошити, майже теж саме, хіба що embedded спеціалісти, але таких також мало і вузькоспеціалізовані. 3. Офісні програми... це скоріше менеджери, у розробників це "боковик" у розвитку, хіба що по проектах треба було щось робити. І мсофіс, трошки недолюблюють.
Тому, звичайно навчаться, деградують як itшники, але це у будь-якому варіанті НЕ готовий спеціаліст, який прямо так взяв і розгорнув все що треба, і всьо стало зашибись. Це ну дуже специфічні технічні знання для цивільного ітшника.
Флай, та інші представники з ІТ, напевно, доповнять та поправлять деякі моменти зі свого практичного життєвого досвіду.
Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи. З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу
в даному випадку так, а ось таке: 44.9-Z 44.22-X 44.61-Z
віндовс експлорер сортує так, тобто розуміє 2 цифри після крапи, а вбудовані функції порівнюють по одному символу і 44.9 виходить вкінці. А якщо формати ще різні, то може бути і самому швидше написати. Ось згенерував усе як потрібно, вставив і увімкнув, трішки дофіксив сортування і готово.
Але розмова то була про замінить і що він все сам буде робити, то може і буде але не замінить, потрібно буде якийсь кожаний перед ним перевіряти чи воно те що треба)