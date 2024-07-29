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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2222222322242225>
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  _Mykola_ написав:у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.


навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?
Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу.
я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці
у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 21:23

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/gla ... lknoveniya
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 22:24

Стабильности нет..

  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/glava-cheshskoy-kontrrazvedki-mir-kipit-i-nahoditsya-na-poroge-globalnogo-stolknoveniya


- А что вообще в мире делается?
- Стабильности нет..
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 00:08

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:у. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.


навіщо ? У нас що, супертехнологічна армія ?

Людей з мозгами та IT-шними навиками - реально немає. Дивізіон в якому мені довелось прослужити півтора року
- спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5)
- здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані
- банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.
Іншого варіанту як використання їх як дойних корів для забезпечення потреб підрозділів не бачу.
я, доречі читаю літературу по роботехніці та воєнній комп'ютерній інженерії, але які нєбожителі цим займаються - гадки не маю, всі знайомі мобілізовані айтівці
у кращому випадку - дроноводи, яким всі цівільні скидуються на дрони та запчастини

Ходять чутки що в 3 ОШБ є окремий підрозділ, де 200-300 інженерів та айтішників займаюсться саме розробкою по даній тематиці. Щось подібне але в менших масштабах схоже є у інших підрозділів типу Азову чи Птахів Мадяра - вакансії LobbyX мабуть звідти.
Є взагалі класичні "шараги" -
https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-generalnogo-shtabu/czentralne-upravlinnya-informaczijnih-proektiv.html
https://www.mil.gov.ua/special/news.html?article=64623
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96)
- це з того, що анонсовано абсолютно офіційно.
На жаль там "вікно можливостей" існувало буквально пів-року і вже майже рік як закрилося.
candle645
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 00:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Так Зеленський все зробив як бажав його лохторат. Воювати мають лише погони, всіх штабних на штурми. Сирок тільки рад, стільки м'яса можна в шанці запхати. Навіть замовив собі статтю на УПячці, що "віськові пишаються дебілом, бо той штабних відправив на гній".
Але лохторату невдомьок, що зв'язківці-аналітики-ппо-шники в шанцях швидко закінчаться. І на заклання Сирку підуть форумні нитики...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 02:25

  BIGor написав:
  _Mykola_ написав:Розробників небагато, якщо пару сотень тисяч з грейдом від джуна до архітектора на всю Україну набереться, то добре.
Тут іншеа причина, ІТшників більшість не любить, ця класова ненависть почала розвиватися ще з першої кризи, коли взлетів аутсорс з його доларовими зарплатами.
Тому взяти і забронювати розробників це додати сильний мінус у рейтинги, але в плюс до доходів країни і бюджету. Вибір другого, очевидний, коли рейтинг наше всьо, тому не буде першого ні в якому варіанті, тим більше що військові вже прямим текстом кажуть, що призов ІТ спеціалістів на службу є приорітетом.

Ніде не бачив такого, дивився на лоббі-х вакансії - їх і мало, і вимоги - супер кваліфікований спец на 20 тис. грн в місяць. Хіба що на рандомну посаду стрільця/кулеметника.


— У яких спеціальностях наразі найбільша потреба?

— Зараз дуже багато запитів на операторів БПЛА, тому що війна стає все більш високотехнологічною, дуже багато застосовується роботизованих систем, безпілотних літальних апаратів. Також дуже багато запитів є на представників ІТ-сфери з тих самих причин, що війна стає більш сучасною та технологічною.

Також маємо потребу і в IT-спеціалістах, потрібні оператори БпЛА. Ми відбираємо людей, вивчаємо, чи відповідають вони вимогам за станом здоров’я, морально-діловим якостям, вимогам проходження військової служби. Після цього направляємо до навчального центру. Це можуть бути й командири бойових машин, і навідники, і механіки-водії. Але в навчальному центрі під час проходження підготовки людині можуть запропонувати ще ряд інших посад", — каже Глущенко
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 02:51

  candle645 написав:- спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5)
- здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані
- банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.

Типова помилка людей не з іт "нутижепрограмист", вмієш обжати конектори, вінду поставити, ноутбук зібрати, полагодити, мережу прокласти та налаштувати, паяльником спаяти схемку, мобільний будь-який зламати та витягти з нього дані... і.т.д.

Більшість з цього, за рідким виключенням якщо тільки самі цікавилися та робили десь вдома для себе, розробники не вміють, і не хочуть вміти, для цього у компаніях спеціально навчені люди які це роблять. :mrgreen:

1. Розгорнути пункт, це скоріше адміністратори чи мережеві спеціалісти. Розробники це будуть робити "з нуля" методом проб і помилок, банальні роз'єми та узгодження цих елементів далеко не всі потягнуть, знань та технічних навичок, практично на 99% не мають.

2. Перепрошити, майже теж саме, хіба що embedded спеціалісти, але таких також мало і вузькоспеціалізовані.
3. Офісні програми... це скоріше менеджери, у розробників це "боковик" у розвитку, хіба що по проектах треба було щось робити. І мсофіс, трошки недолюблюють. :mrgreen:

Тому, звичайно навчаться, деградують як itшники, але це у будь-якому варіанті НЕ готовий спеціаліст, який прямо так взяв і розгорнув все що треба, і всьо стало зашибись. Це ну дуже специфічні технічні знання для цивільного ітшника.

Флай, та інші представники з ІТ, напевно, доповнять та поправлять деякі моменти зі свого практичного життєвого досвіду. :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:29

_Mykola_ так там про операторів БПЛА тільки. Навіщо для цього брати людину, у якої наприклад досвід мобільної розробки на Swift 5 років умовно? Щоби що? Якійсь просто безлад.

Вище вже написали, що просто люди треба толкові які знають пару команд в екселі типу ВПР чи ПСТР.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.
З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:, наче згенерував те, що треба.


в даному випадку так, а ось таке:
44.9-Z
44.22-X
44.61-Z

віндовс експлорер сортує так, тобто розуміє 2 цифри після крапи,
а вбудовані функції порівнюють по одному символу і 44.9 виходить вкінці. А якщо формати ще різні, то може бути і самому швидше написати. Ось згенерував усе як потрібно, вставив і увімкнув, трішки дофіксив сортування і готово.

Але розмова то була про замінить і що він все сам буде робити, то може і буде але не замінить, потрібно буде якийсь кожаний перед ним перевіряти чи воно те що треба)
BeneFuckTor
 
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