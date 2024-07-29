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#<1 ... 2222222322242225 Додано: Пон 29 лип, 2024 09:35 _Mykola_ написав: candle645 написав: - спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5)

- здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані

- банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.

- спеціалістів які здатні розгорнути пункт зв"язку рівня дивізіону чи батареї та самостійно вирішувати дрібні проблеми в процесі його роботи - 3(з них 2 мобілізовані), при реальній потребі 4(а краще 5)- здатних "перепрошити рацію" (по суті поміняти робочі частоти та ключі шифрування) - після того як я перевівся - залишився один який справді вміє та другий з мозгами якого цьому навчали в учебці і мабуть за необхідності почитає документацію і зможе - обоє теж мобілізовані- банальна робота з MS Excel/Word/Outlook - навіть не уявляю скільки вазеліну знадобиться НШ та зампотилу щоб виконувати свої власні обов"язки самостійно без 3х "діловодів" (контрактники, але теж типу IT-шники, щоправда "неосили" навчання в технічному ВУЗі і після 2-3 курсу пішли в ЗСУ). "правильно" відправити email з атачем на більше 3х мегабайт який потрібно порізати на частини (специфіка "армійського email") чи його прийняти - сакральні вміння доступні лише 2-м.

Типова помилка людей не з іт "нутижепрограмист", вмієш обжати конектори, вінду поставити, ноутбук зібрати, полагодити, мережу прокласти та налаштувати, паяльником спаяти схемку, мобільний будь-який зламати та витягти з нього дані... і.т.д.



Більшість з цього, за рідким виключенням якщо тільки самі цікавилися та робили десь вдома для себе, розробники не вміють, і не хочуть вміти, для цього у компаніях спеціально навчені люди які це роблять.



1. Розгорнути пункт, це скоріше адміністратори чи мережеві спеціалісти. Розробники це будуть робити "з нуля" методом проб і помилок, банальні роз'єми та узгодження цих елементів далеко не всі потягнуть, знань та технічних навичок, практично на 99% не мають.



2. Перепрошити, майже теж саме, хіба що embedded спеціалісти, але таких також мало і вузькоспеціалізовані.

3. Офісні програми... це скоріше менеджери, у розробників це "боковик" у розвитку, хіба що по проектах треба було щось робити. І мсофіс, трошки недолюблюють.



Тому, звичайно навчаться, деградують як itшники, але це у будь-якому варіанті НЕ готовий спеціаліст, який прямо так взяв і розгорнув все що треба, і всьо стало зашибись. Це ну дуже специфічні технічні знання для цивільного ітшника.



Флай, та інші представники з ІТ, напевно, доповнять та поправлять деякі моменти зі свого практичного життєвого досвіду. Типова помилка людей не з іт "нутижепрограмист", вмієш обжати конектори, вінду поставити, ноутбук зібрати, полагодити, мережу прокласти та налаштувати, паяльником спаяти схемку, мобільний будь-який зламати та витягти з нього дані... і.т.д.Більшість з цього, за рідким виключенням якщо тільки самі цікавилися та робили десь вдома для себе, розробники не вміють, і не хочуть вміти, для цього у компаніях спеціально навчені люди які це роблять.1. Розгорнути пункт, це скоріше адміністратори чи мережеві спеціалісти. Розробники це будуть робити "з нуля" методом проб і помилок, банальні роз'єми та узгодження цих елементів далеко не всі потягнуть, знань та технічних навичок, практично на 99% не мають.2. Перепрошити, майже теж саме, хіба що embedded спеціалісти, але таких також мало і вузькоспеціалізовані.3. Офісні програми... це скоріше менеджери, у розробників це "боковик" у розвитку, хіба що по проектах треба було щось робити. І мсофіс, трошки недолюблюють.Тому, звичайно навчаться, деградують як itшники, але це у будь-якому варіанті НЕ готовий спеціаліст, який прямо так взяв і розгорнув все що треба, і всьо стало зашибись. Це ну дуже специфічні технічні знання для цивільного ітшника.Флай, та інші представники з ІТ, напевно, доповнять та поправлять деякі моменти зі свого практичного життєвого досвіду.

хотаб не потягне, детройд теж, хоча еліта - авіація, тільки тижпрограмізд, тільки хардкор хотаб не потягне, детройд теж, хоча еліта - авіація, тільки тижпрограмізд, тільки хардкор flyman

Повідомлень: 35782 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2222222322242225 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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