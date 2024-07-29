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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2221222222232224
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:29

_Mykola_ так там про операторів БПЛА тільки. Навіщо для цього брати людину, у якої наприклад досвід мобільної розробки на Swift 5 років умовно? Щоби що? Якійсь просто безлад.

Вище вже написали, що просто люди треба толкові які знають пару команд в екселі типу ВПР чи ПСТР.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.
З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:, наче згенерував те, що треба.


в даному випадку так, а ось таке:
44.9-Z
44.22-X
44.61-Z

віндовс експлорер сортує так, тобто розуміє 2 цифри після крапи,
а вбудовані функції порівнюють по одному символу і 44.9 виходить вкінці. А якщо формати ще різні, то може бути і самому швидше написати. Ось згенерував усе як потрібно, вставив і увімкнув, трішки дофіксив сортування і готово.

Але розмова то була про замінить і що він все сам буде робити, то може і буде але не замінить, потрібно буде якийсь кожаний перед ним перевіряти чи воно те що треба)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:34

  Faceless написав:Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.
З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу

Давно йшов з відношенням?
В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:09

Re: Еміграція, заробітчанство

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.
З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу

Давно йшов з відношенням?
В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення.

От десь пару місяців тому пішов, десь в кінці травня.
Faceless
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