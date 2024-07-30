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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2024 08:29
_Mykola_ так там про операторів БПЛА тільки. Навіщо для цього брати людину, у якої наприклад досвід мобільної розробки на Swift 5 років умовно? Щоби що? Якійсь просто безлад.
Вище вже написали, що просто люди треба толкові які знають пару команд в екселі типу ВПР чи ПСТР.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 08:38
Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.
З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу
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Додано: Пон 29 лип, 2024 09:15
Дюрі-бачі написав:
, наче згенерував те, що треба.
в даному випадку так, а ось таке:
44.9-Z
44.22-X
44.61-Z
віндовс експлорер сортує так, тобто розуміє 2 цифри після крапи,
а вбудовані функції порівнюють по одному символу і 44.9 виходить вкінці. А якщо формати ще різні, то може бути і самому швидше написати. Ось згенерував усе як потрібно, вставив і увімкнув, трішки дофіксив сортування і готово.
Але розмова то була про замінить і що він все сам буде робити, то може і буде але не замінить, потрібно буде якийсь кожаний перед ним перевіряти чи воно те що треба)
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Додано: Пон 29 лип, 2024 11:34
Faceless написав:
Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу
Давно йшов з відношенням?
В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:09
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Є колега, що в ЗСУ зараз дата інженером працює, тож не тільки самі оператори БПЛА та екселеводи.З іншої сторони - суцільний бардак, і знайомий, 50р, що пішов з відношенням, після інтерв'ю на розробника, зараз - стрілець, десь в якійсь сраці, але хоч в тилу
Давно йшов з відношенням?
В останні пару місяців міноборони випускали писульку для ТЦК щоб з відношеннями не займались самоуправством і відправляли тільки у частини які надали відношення.
От десь пару місяців тому пішов, десь в кінці травня.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:54
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Отримав уточнення щодо графіка роботи наших українців в компанії Amazon в штаті California, IT-ники:
- робота в офісі 3 дня на тиждень;
- 5-ти денний робочий тиждень; з 9-00 до 17-30.
- безкоштовна зарядка автівок Tesla на території парковок офісів. Такі авто вже мають всі співробітники: поки ти на роботі - авто заряджається.
Зараз живуть в орендованих квартирах 1-bеdroom за ціною в середньому 3000 доларів на місяць.
Інтенсивно шукають можливість та варіанти переїзду в приватні будинки - там орендна плата може складати 4000 доларів на місяць і більше, шукають до 4000.
Цікаво, що є робота для ІТ-ників в двох філіях компанії в штаті Texas: в містах Houston та Austin.
х х х
Стажування нашої українки - з метою підтвердження медичного диплома - в Stanford University (пройшло 2 тижня з 4-х):
- дуже важко і одночасно дуже цікаво та пізнавально.
- стажування безкоштовне (є транспортні витрати).
- практично всі лікарі, які працюють в госпіталі Stanford University, мешкають в містечку Palo Alto та добираються на роботу виключно роверами. Ніяких модних в Україні чорних Мерседесів-кубик з номерами 7777, Mercedes-Maybach S-Класс, BMW M3 G80/G81 або INFINITI QX80 2024 ... Ровер, ровер і ще раз ровер - незалежно від посади та "статусу"...
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Додано: Пон 29 лип, 2024 16:22
Трошки про "відсутність корупції" в Європі:
на очистку Сени виділили 1,5 млрд. євро. Змагання з тріатлону перенесли, бо у воді плаває сміття... І жодна газета не пише про "корупційні схеми" чи "велике водівництво"
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Додано: Пон 29 лип, 2024 18:04
Дюрі-бачі написав:
Трошки про "відсутність корупції" в Європі:
на очистку Сени виділили 1,5 млрд. євро. Змагання з тріатлону перенесли, бо у воді плаває сміття... І жодна газета не пише про "корупційні схеми" чи "велике водівництво"
The river was deemed clean enough for the swimming competitions following a series of tests in earlier this month but heavy rainfall in France's capital over the past 48 hours appears to have set that back.
То вони повинні були на дощових каналах очисні споруди зробити?
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Додано: Вів 30 лип, 2024 07:47
Дюрі-бачі написав:
Трошки про "відсутність корупції" в Європі:
В США освітянин:
Але як розказував мені мій товариш, що близько 20 років жив і працював в США, проте повернувся в Україну, на побутовому рівні прості обивателі з корупцією не зустрічаються. На відміну від неньки.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 08:28
Венгрия открывает границу для россиян
Венгрия вызвала недовольство ЕС новыми провокациями. Вот уже несколько дней россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без всяких проверок и отправляться в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря регистрации в Венгрии в качестве гастарбайтеров, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле, пишет издание RND.
Журналисты отмечают, что сейчас существует большая обеспокоенность тем, что российские шпионы также могут попасть в ЕС и Кремль может намеренно тайно ввозить россиян в ЕС для совершения терактов.
"Орбан делает то, что делает всегда - он подрывает европейскую миграционную систему и в то же время превращает себя в слугу Кремля",
- заявил эксперт по внешней политике ЕС Сергей Лагодинский.
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