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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 08:55
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав:
Трошки про "відсутність корупції" в Європі:
В США освітянин:
Але як розказував мені мій товариш, що близько 20 років жив і працював в США, проте повернувся в Україну, на побутовому рівні прості обивателі з корупцією не зустрічаються. На відміну від неньки.
Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 09:50
GALeon написав:
Венгрия открывает границу для россиян
Тільки не розказуйте про це деяким горе-спеціалістам з еміграції на цьому форумі: все розказували, що їм заважають жити в Україні то араби, то росіяни - і це в далекій Туреччині.
Натомість Туреччина витурила майже всіх росіян (не стосується туристів). Ні на роботу, ні на отримання Виду на проживання, ні дозволів на здачу в оренду накупленого раніше житла - всюди для росіян «червоне світло».
Турбуючись про далеке «далеко», якось не помітили дії сусідів: Угорщини та Словаччини…
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:24
akurt написав: GALeon написав:
Венгрия открывает границу для россиян
Тільки не розказуйте про це деяким горе-спеціалістам з еміграції на цьому форумі: все розказували, що їм заважають жити в Україні то араби, то росіяни - і це в далекій Туреччині.
Натомість Туреччина витурила майже всіх росіян (не стосується туристів). Ні на роботу, ні на отримання Виду на проживання, ні дозволів на здачу в оренду накупленого раніше житла - всюди для росіян «червоне світло».
Турбуючись про далеке «далеко», якось не помітили дії сусідів: Угорщини та Словаччини…
А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?!
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:27
Bolt написав:
Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав.
Забули, як, наприклад, ще 3 роки тому ковідні сертифікати бепосередньо на вокзалах продавали без жодних тестів? Чи, може, здогадаєтеся, як проходять сертифікацію бітки з Америкі? Про те, що зараз діється з ТЦК та мобілізацією, взагалі не будемо.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:40
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав.
Забули, як, наприклад, ще 3 роки тому ковідні сертифікати бепосередньо на вокзалах продавали без жодних тестів? Чи, може, здогадаєтеся, як проходять сертифікацію бітки з Америкі? Про те, що зараз діється з ТЦК та мобілізацією, взагалі не будемо.
Не стикався.
Коаідний сертифікат дали в поліклініці, після того, як Пфайзером ширнувся.
Битки не купляю, тачка з салона.
ХЗ. Вчора з Албанії через Закарпаття звертався ні одного ТЦКашниками не зустрів. Загалом з ними з початку війни, ще проблем не мав.
Востаннє редагувалось Bolt
в Вів 30 лип, 2024 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:41
Bolt написав:
А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?!
Певний час існувала в Туреччині і така версія.
Не впевнений, що таке прохання не мало місця.
Але головним є те, що росіяни зробили для Туреччини більше зла, ніж користі.
Користь є безумовно: громадяни Московії забезпечують вагомий туристичний потік, конкуруючи з громадянами Німеччини та Великої Британії. Це суттєвий економічний потік грошей, від якого Туреччина не може відмовитися.
З іншого боку шалений наплив в 2022 та 2023 році призвів до шаленого зростання цін на оренду квартир та ціну квартир, що викликало суттєві проблеми для громадян Туреччини. Дійшло до того, що молоді державні чиновники почали відмовлятися масово (!) від запропонованих посад в великих містах, тому що зарплатні не вистачало на оренду житла.
За моїми даними в попередні роки громадяни Московії масово викупили квартири під оренду - а з прибутків не платили жодних податків, на що звернули велику увагу після зміни Міністра фінансів. Тобто гроші отримували на території Туреччини, а податки не платили в бюджет Туреччини.
Уряд прийняв дієві міри економічного та адміністративного порядку, і що цікаво саме проти громадян росіі та Білорусі: повна відмова в наданні ВНП в Туреччині. Не надавали продовження навіть тим, хто жив в Туреччині по 5-10 років.
За моїми даними росіяни виїхали в Сербію, Таїланд та інші країни. Були випадки примусової депортації після перевірки документів на вулицях.
Мабуть тепер поринуть в Угорщину…
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akurt
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Додано: Вів 30 лип, 2024 10:48
akurt написав: Bolt написав:
А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?!
Певний час існувала в Туреччині і така версія.
Не впевнений, що таке прохання не мало місця.
Але головним є те, що росіяни зробили для Туреччини більше зла, ніж користі.
Користь є безумовно: громадяни Московії забезпечують вагомий туристичний потік, конкуруючи з громадянами Німеччини та Великої Британії. Це суттєвий економічний потік грошей, від якого Туреччина не може відмовитися.
З іншого боку шалений наплив в 2022 та 2023 році призвів до шаленого зростання цін на оренду квартир та ціну квартир, що викликало суттєві проблеми для громадян Туреччини. Дійшов до того, що молоді державні чиновники почали відмовлятися масово (!) від запропонованих посад в великих містах, тому що зарплатні не вистачало на оренду житла.
Уряд прийняв дієві міри і що цікаво саме проти громадян Росії та Білорусі: повна відмова в наданні ВНП в Туреччині. Не надавали продовження навіть тим, хто жив в Туреччині по 5-10 років.
За моїми даними росіяни виїхали в Сербію, Таїланд та інші країни. Були випадки примусової депортації після перевірки документів на вулицях.
Мабуть тепер поринуть в Угорщину…
Не знаю, що їм в тій Сербії робити. Чисто візуально аграрна не дуже розвинена країна. Угорщина теж так собі. Жлоби, за одноденну віньетку 13€ здерли, тоді, як в Румунії 2, 5€ еоштує.До речі зауважив, що в Румунії, з останнього мого відвідування побільшало, негрів, якихось не то індійців не то непальців, вузькооких. Видно поперло.
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