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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2222222322242225 Додано: Вів 30 лип, 2024 08:55 Ой+ написав: Дюрі-бачі написав: Трошки про "відсутність корупції" в Європі: Трошки про "відсутність корупції" в Європі:

В США освітянин:

https://focus.ua/uk/worldfun/659988-zbe ... 7-mln-foto Зберігав готівку навіть у холодильнику: чиновник від освіти привласнив $16,7 млн

Але як розказував мені мій товариш, що близько 20 років жив і працював в США, проте повернувся в Україну, на побутовому рівні прості обивателі з корупцією не зустрічаються. На відміну від неньки. В США освітянин:Але як розказував мені мій товариш, що близько 20 років жив і працював в США, проте повернувся в Україну, на побутовому рівні прості обивателі з корупцією не зустрічаються. На відміну від неньки.

Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав. Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав. Bolt Повідомлень: 3041 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2024 09:50 GALeon написав: Венгрия открывает границу для россиян

Венгрия открывает границу для россиян

Тільки не розказуйте про це деяким горе-спеціалістам з еміграції на цьому форумі: все розказували, що їм заважають жити в Україні то араби, то росіяни - і це в далекій Туреччині.

Натомість Туреччина витурила майже всіх росіян (не стосується туристів). Ні на роботу, ні на отримання Виду на проживання, ні дозволів на здачу в оренду накупленого раніше житла - всюди для росіян «червоне світло».

Турбуючись про далеке «далеко», якось не помітили дії сусідів: Угорщини та Словаччини… Тільки не розказуйте про це деяким горе-спеціалістам з еміграції на цьому форумі: все розказували, що їм заважають жити в Україні то араби, то росіяни - і це в далекій Туреччині.Натомість Туреччина витурила майже всіх росіян (не стосується туристів). Ні на роботу, ні на отримання Виду на проживання, ні дозволів на здачу в оренду накупленого раніше житла - всюди для росіян «червоне світло».Турбуючись про далеке «далеко», якось не помітили дії сусідів: Угорщини та Словаччини… akurt

Повідомлень: 9854 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3647 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2024 10:24 akurt написав: GALeon написав: Венгрия открывает границу для россиян

Венгрия открывает границу для россиян

Тільки не розказуйте про це деяким горе-спеціалістам з еміграції на цьому форумі: все розказували, що їм заважають жити в Україні то араби, то росіяни - і це в далекій Туреччині.

Натомість Туреччина витурила майже всіх росіян (не стосується туристів). Ні на роботу, ні на отримання Виду на проживання, ні дозволів на здачу в оренду накупленого раніше житла - всюди для росіян «червоне світло».

Турбуючись про далеке «далеко», якось не помітили дії сусідів: Угорщини та Словаччини… Тільки не розказуйте про це деяким горе-спеціалістам з еміграції на цьому форумі: все розказували, що їм заважають жити в Україні то араби, то росіяни - і це в далекій Туреччині.Натомість Туреччина витурила майже всіх росіян (не стосується туристів). Ні на роботу, ні на отримання Виду на проживання, ні дозволів на здачу в оренду накупленого раніше житла - всюди для росіян «червоне світло».Турбуючись про далеке «далеко», якось не помітили дії сусідів: Угорщини та Словаччини…

А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?! А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?! Bolt Повідомлень: 3041 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2024 10:27 Bolt написав: Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав. Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав.

Забули, як, наприклад, ще 3 роки тому ковідні сертифікати бепосередньо на вокзалах продавали без жодних тестів? Чи, може, здогадаєтеся, як проходять сертифікацію бітки з Америкі? Про те, що зараз діється з ТЦК та мобілізацією, взагалі не будемо. Забули, як, наприклад, ще 3 роки тому ковідні сертифікати бепосередньо на вокзалах продавали без жодних тестів? Чи, може, здогадаєтеся, як проходять сертифікацію бітки з Америкі? Про те, що зараз діється з ТЦК та мобілізацією, взагалі не будемо. Gastarbaiter Повідомлень: 3282 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2024 10:40 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав. Я в Україні теж досить давно з побутовою корупцією не стикався. Вже забув, навіть коли ДАІшнику останній раз хабаря давав.

Забули, як, наприклад, ще 3 роки тому ковідні сертифікати бепосередньо на вокзалах продавали без жодних тестів? Чи, може, здогадаєтеся, як проходять сертифікацію бітки з Америкі? Про те, що зараз діється з ТЦК та мобілізацією, взагалі не будемо. Забули, як, наприклад, ще 3 роки тому ковідні сертифікати бепосередньо на вокзалах продавали без жодних тестів? Чи, може, здогадаєтеся, як проходять сертифікацію бітки з Америкі? Про те, що зараз діється з ТЦК та мобілізацією, взагалі не будемо.

Не стикався.

Коаідний сертифікат дали в поліклініці, після того, як Пфайзером ширнувся.

Битки не купляю, тачка з салона.

ХЗ. Вчора з Албанії через Закарпаття звертався ні одного ТЦКашниками не зустрів. Загалом з ними з початку війни, ще проблем не мав. Не стикався.Коаідний сертифікат дали в поліклініці, після того, як Пфайзером ширнувся.Битки не купляю, тачка з салона.ХЗ. Вчора з Албанії через Закарпаття звертався ні одного ТЦКашниками не зустрів. Загалом з ними з початку війни, ще проблем не мав. Востаннє редагувалось Bolt в Вів 30 лип, 2024 10:42, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 3041 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2024 10:41 Bolt написав: А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?! А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?!

Певний час існувала в Туреччині і така версія.

Не впевнений, що таке прохання не мало місця.

Але головним є те, що росіяни зробили для Туреччини більше зла, ніж користі.



Користь є безумовно: громадяни Московії забезпечують вагомий туристичний потік, конкуруючи з громадянами Німеччини та Великої Британії. Це суттєвий економічний потік грошей, від якого Туреччина не може відмовитися.



З іншого боку шалений наплив в 2022 та 2023 році призвів до шаленого зростання цін на оренду квартир та ціну квартир, що викликало суттєві проблеми для громадян Туреччини. Дійшло до того, що молоді державні чиновники почали відмовлятися масово (!) від запропонованих посад в великих містах, тому що зарплатні не вистачало на оренду житла.

За моїми даними в попередні роки громадяни Московії масово викупили квартири під оренду - а з прибутків не платили жодних податків, на що звернули велику увагу після зміни Міністра фінансів. Тобто гроші отримували на території Туреччини, а податки не платили в бюджет Туреччини.

Уряд прийняв дієві міри економічного та адміністративного порядку, і що цікаво саме проти громадян росіі та Білорусі: повна відмова в наданні ВНП в Туреччині. Не надавали продовження навіть тим, хто жив в Туреччині по 5-10 років.



За моїми даними росіяни виїхали в Сербію, Таїланд та інші країни. Були випадки примусової депортації після перевірки документів на вулицях.

Мабуть тепер поринуть в Угорщину… Певний час існувала в Туреччині і така версія.Не впевнений, що таке прохання не мало місця.Але головним є те, що росіяни зробили для Туреччини більше зла, ніж користі.Користь є безумовно: громадяни Московії забезпечують вагомий туристичний потік, конкуруючи з громадянами Німеччини та Великої Британії. Це суттєвий економічний потік грошей, від якого Туреччина не може відмовитися.З іншого боку шалений наплив в 2022 та 2023 році призвів до шаленого зростання цін на оренду квартир та ціну квартир, що викликало суттєві проблеми для громадян Туреччини. Дійшло до того, що молоді державні чиновники почали відмовлятися масово (!) від запропонованих посад в великих містах, тому що зарплатні не вистачало на оренду житла.За моїми даними в попередні роки громадяни Московії масово викупили квартири під оренду - а з прибутків не платили жодних податків, на що звернули велику увагу після зміни Міністра фінансів. Тобто гроші отримували на території Туреччини, а податки не платили в бюджет Туреччини.Уряд прийняв дієві міри економічного та адміністративного порядку, і що цікаво саме проти громадян росіі та Білорусі: повна відмова в наданні ВНП в Туреччині. Не надавали продовження навіть тим, хто жив в Туреччині по 5-10 років.За моїми даними росіяни виїхали в Сербію, Таїланд та інші країни. Були випадки примусової депортації після перевірки документів на вулицях.Мабуть тепер поринуть в Угорщину… akurt

Повідомлень: 9854 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3647 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2024 10:48 akurt написав: Bolt написав: А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?! А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?!

Певний час існувала в Туреччині і така версія.

Не впевнений, що таке прохання не мало місця.

Але головним є те, що росіяни зробили для Туреччини більше зла, ніж користі.



Користь є безумовно: громадяни Московії забезпечують вагомий туристичний потік, конкуруючи з громадянами Німеччини та Великої Британії. Це суттєвий економічний потік грошей, від якого Туреччина не може відмовитися.



З іншого боку шалений наплив в 2022 та 2023 році призвів до шаленого зростання цін на оренду квартир та ціну квартир, що викликало суттєві проблеми для громадян Туреччини. Дійшов до того, що молоді державні чиновники почали відмовлятися масово (!) від запропонованих посад в великих містах, тому що зарплатні не вистачало на оренду житла.

Уряд прийняв дієві міри і що цікаво саме проти громадян Росії та Білорусі: повна відмова в наданні ВНП в Туреччині. Не надавали продовження навіть тим, хто жив в Туреччині по 5-10 років.



За моїми даними росіяни виїхали в Сербію, Таїланд та інші країни. Були випадки примусової депортації після перевірки документів на вулицях.

Мабуть тепер поринуть в Угорщину… Певний час існувала в Туреччині і така версія.Не впевнений, що таке прохання не мало місця.Але головним є те, що росіяни зробили для Туреччини більше зла, ніж користі.Користь є безумовно: громадяни Московії забезпечують вагомий туристичний потік, конкуруючи з громадянами Німеччини та Великої Британії. Це суттєвий економічний потік грошей, від якого Туреччина не може відмовитися.З іншого боку шалений наплив в 2022 та 2023 році призвів до шаленого зростання цін на оренду квартир та ціну квартир, що викликало суттєві проблеми для громадян Туреччини. Дійшов до того, що молоді державні чиновники почали відмовлятися масово (!) від запропонованих посад в великих містах, тому що зарплатні не вистачало на оренду житла.Уряд прийняв дієві міри і що цікаво саме проти громадян Росії та Білорусі: повна відмова в наданні ВНП в Туреччині. Не надавали продовження навіть тим, хто жив в Туреччині по 5-10 років.За моїми даними росіяни виїхали в Сербію, Таїланд та інші країни. Були випадки примусової депортації після перевірки документів на вулицях.Мабуть тепер поринуть в Угорщину…

Не знаю, що їм в тій Сербії робити. Чисто візуально аграрна не дуже розвинена країна. Угорщина теж так собі. Жлоби, за одноденну віньетку 13€ здерли, тоді, як в Румунії 2, 5€ еоштує.До речі зауважив, що в Румунії, з останнього мого відвідування побільшало, негрів, якихось не то індійців не то непальців, вузькооких. Видно поперло. Не знаю, що їм в тій Сербії робити. Чисто візуально аграрна не дуже розвинена країна. Угорщина теж так собі. Жлоби, за одноденну віньетку 13€ здерли, тоді, як в Румунії 2, 5€ еоштує.До речі зауважив, що в Румунії, з останнього мого відвідування побільшало, негрів, якихось не то індійців не то непальців, вузькооких. Видно поперло. Bolt Повідомлень: 3041 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2222222322242225 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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