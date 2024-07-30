Додано: Вів 30 лип, 2024 10:41

Bolt написав: А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?! А може вони їх витурили на прохання ху-ла?! Щоб назад в рашку повертались?!

Певний час існувала в Туреччині і така версія.Не впевнений, що таке прохання не мало місця.Але головним є те, що росіяни зробили для Туреччини більше зла, ніж користі.Користь є безумовно: громадяни Московії забезпечують вагомий туристичний потік, конкуруючи з громадянами Німеччини та Великої Британії. Це суттєвий економічний потік грошей, від якого Туреччина не може відмовитися.З іншого боку шалений наплив в 2022 та 2023 році призвів до шаленого зростання цін на оренду квартир та ціну квартир, що викликало суттєві проблеми для громадян Туреччини. Дійшло до того, що молоді державні чиновники почали відмовлятися масово (!) від запропонованих посад в великих містах, тому що зарплатні не вистачало на оренду житла.За моїми даними в попередні роки громадяни Московії масово викупили квартири під оренду - а з прибутків не платили жодних податків, на що звернули велику увагу після зміни Міністра фінансів. Тобто гроші отримували на території Туреччини, а податки не платили в бюджет Туреччини.Уряд прийняв дієві міри економічного та адміністративного порядку, і що цікаво саме проти громадян росіі та Білорусі: повна відмова в наданні ВНП в Туреччині. Не надавали продовження навіть тим, хто жив в Туреччині по 5-10 років.За моїми даними росіяни виїхали в Сербію, Таїланд та інші країни. Були випадки примусової депортації після перевірки документів на вулицях.Мабуть тепер поринуть в Угорщину…