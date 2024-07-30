|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 12:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Смотреть с 13:14
Додано: Вів 30 лип, 2024 12:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Мені подобається ландшафт та соцмодерністська архітектура Бєлграда
Прага звичайно більше, але нерухомість в 2-3 рази дорожче
Коли москвофілія остаточно вивітріться з сербських макітр, иожно буде розглядати
Додано: Вів 30 лип, 2024 12:27
Ну звичайно, аргументовано дуже звучить
.
Звичайно не дуже освідченим керівникам легше і зручніше коли всі підлеглі сидять за його скляним кабінетом в опенспейсі.
Про
це взагалі зашквар. Типу в шумному офісі, комусь жарко а комусь холодно, після годинного добирання на публічному транспорті краще думається
Додано: Вів 30 лип, 2024 12:39
BIGor З досвіду кума: поки був великий дім з окремим кабінетом для праці, служанка, яка допомагала дружині то навіть з 3 дітьми було йому ок і краше працювалось з дому і за 8 годин виконував таски на 12 годин, за рахунок цього міг працювати 4 дні в тиждень.
Зараз в Німеччині 2-кімнатна квартира, дружина з дітьми сама і почала на нього дітей спихувати навіть в робочий час. В таких умовах щоб виконати таски на 8 годин треба працювати 15 годин. Тепер він з радістю за першої можливості тікає до офісу, щоб за 10 годин з дорогою таки виконати ті таски на 8 годин.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|