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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Смотреть с 13:14
https://youtu.be/5I6PzPEwlZY?si=6P39wVIVYjdocda0&t=794
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Не знаю, що їм в тій Сербії робити. Чисто візуально аграрна не дуже розвинена країна.

Мені подобається ландшафт та соцмодерністська архітектура Бєлграда
Прага звичайно більше, але нерухомість в 2-3 рази дорожче
Коли москвофілія остаточно вивітріться з сербських макітр, иожно буде розглядати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:27

  Shaman написав:коли хтось не вміє робити висновки :D

Роботодавці все частіше змушують співробітників повернутися в офіси. Але це не дуже добре
Керівники стверджують, що віддалена робота знижує продуктивність і креативність, тоді як чимало працівників знаходять її корисною для свого добробуту та балансу між роботою й особистим життям. Деякі компанії вже зіткнулися з труднощами, коли спробували примусово повернути працівників в офіси, що включало навіть покарання за віддалену роботу.

є різні думки, що ефективніше. але по чесному робітників звісно приваблює "баланс між роботою й особистим життям", а насправді вирішувати особисті питання в робочий час.

ефективно вдома можуть працювати з високою самоорганізованістю, а таких звісно менше половини.


Ну звичайно, аргументовано дуже звучить
Керівники стверджують
:D .
Звичайно не дуже освідченим керівникам легше і зручніше коли всі підлеглі сидять за його скляним кабінетом в опенспейсі.

Про
креативність
це взагалі зашквар. Типу в шумному офісі, комусь жарко а комусь холодно, після годинного добирання на публічному транспорті краще думається :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:39

BIGor З досвіду кума: поки був великий дім з окремим кабінетом для праці, служанка, яка допомагала дружині то навіть з 3 дітьми було йому ок і краше працювалось з дому і за 8 годин виконував таски на 12 годин, за рахунок цього міг працювати 4 дні в тиждень.
Зараз в Німеччині 2-кімнатна квартира, дружина з дітьми сама і почала на нього дітей спихувати навіть в робочий час. В таких умовах щоб виконати таски на 8 годин треба працювати 15 годин. Тепер він з радістю за першої можливості тікає до офісу, щоб за 10 годин з дорогою таки виконати ті таски на 8 годин.
Дюрі-бачі
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