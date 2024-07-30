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Bolt написав:Не знаю, що їм в тій Сербії робити. Чисто візуально аграрна не дуже розвинена країна.
Мені подобається ландшафт та соцмодерністська архітектура Бєлграда Прага звичайно більше, але нерухомість в 2-3 рази дорожче Коли москвофілія остаточно вивітріться з сербських макітр, иожно буде розглядати
Керівники стверджують, що віддалена робота знижує продуктивність і креативність, тоді як чимало працівників знаходять її корисною для свого добробуту та балансу між роботою й особистим життям. Деякі компанії вже зіткнулися з труднощами, коли спробували примусово повернути працівників в офіси, що включало навіть покарання за віддалену роботу.
є різні думки, що ефективніше. але по чесному робітників звісно приваблює "баланс між роботою й особистим життям", а насправді вирішувати особисті питання в робочий час.
ефективно вдома можуть працювати з високою самоорганізованістю, а таких звісно менше половини.
Ну звичайно, аргументовано дуже звучить
Керівники стверджують
. Звичайно не дуже освідченим керівникам легше і зручніше коли всі підлеглі сидять за його скляним кабінетом в опенспейсі.
Про
креативність
це взагалі зашквар. Типу в шумному офісі, комусь жарко а комусь холодно, після годинного добирання на публічному транспорті краще думається
BIGor З досвіду кума: поки був великий дім з окремим кабінетом для праці, служанка, яка допомагала дружині то навіть з 3 дітьми було йому ок і краше працювалось з дому і за 8 годин виконував таски на 12 годин, за рахунок цього міг працювати 4 дні в тиждень. Зараз в Німеччині 2-кімнатна квартира, дружина з дітьми сама і почала на нього дітей спихувати навіть в робочий час. В таких умовах щоб виконати таски на 8 годин треба працювати 15 годин. Тепер він з радістю за першої можливості тікає до офісу, щоб за 10 годин з дорогою таки виконати ті таски на 8 годин.
Дюрі-бачі написав:BIGor З досвіду кума: поки був великий дім з окремим кабінетом для праці, служанка, яка допомагала дружині то навіть з 3 дітьми було йому ок і краше працювалось з дому і за 8 годин виконував таски на 12 годин, за рахунок цього міг працювати 4 дні в тиждень. Зараз в Німеччині 2-кімнатна квартира, дружина з дітьми сама і почала на нього дітей спихувати навіть в робочий час. В таких умовах щоб виконати таски на 8 годин треба працювати 15 годин. Тепер він з радістю за першої можливості тікає до офісу, щоб за 10 годин з дорогою таки виконати ті таски на 8 годин.
Ну так це ж його проблеми виходить, що жметься на більшу квартиру і служанку, а не роботодавця. В 90-хх якось всі росли без служанок, і виросли нормальними людьми.
akurt написав:Ну, тільки вчора говорив з нашими, які мешкають в США - на сході - то сказали, що ледве не перше місце серед мешканців станом на зараз вихідці з Індії. https://maps.app.goo.gl/XUEBxTiyr2PG4MM ... eview.copy До речі. Сказали, що дуже приємні тихі люди і завжди в національному одязі… Так що не дивуюся я…
Щодо Сербії погоджуюся: досить бідна країна, був в лютому. Правда, трохи краще за Болгарію: хоч немає дахів під черепицею, провалених до фундамента… Цікавий курс сербського дінара: 1 дінар =0,0093$. Я за два дня перебування в Бєлграді так і не зрозумів їхні гроші…
Теж цікавився курсом, то му що заправлялся в них на автобані по 195 динарів /літр 95-го , в Приваті порахувало по 117динарів за євро. Тобто десь 1,61€ літр, що дорожче ніж в Румунії 1,52€, та 1,32 € Македонії, але дешевше ніж в Албанії 1,84€ літр.
Керівники стверджують, що віддалена робота знижує продуктивність і креативність, тоді як чимало працівників знаходять її корисною для свого добробуту та балансу між роботою й особистим життям. Деякі компанії вже зіткнулися з труднощами, коли спробували примусово повернути працівників в офіси, що включало навіть покарання за віддалену роботу.
є різні думки, що ефективніше. але по чесному робітників звісно приваблює "баланс між роботою й особистим життям", а насправді вирішувати особисті питання в робочий час.
ефективно вдома можуть працювати з високою самоорганізованістю, а таких звісно менше половини.
Мені ні разу навіть оффлайн робота неп заважала вирішувати особисті проблеми в особистйй час. Навіть турнікети з злобними бабульками на охороні. 💪
Bolt написав:Не знаю, що їм в тій Сербії робити. Чисто візуально аграрна не дуже розвинена країна.
Мені подобається ландшафт та соцмодерністська архітектура Бєлграда Прага звичайно більше, але нерухомість в 2-3 рази дорожче Коли москвофілія остаточно вивітріться з сербських макітр, иожно буде розглядати
Декілька раз проїжджав через Белград транзитом-сіре місто в облущеною штукатуркою. .