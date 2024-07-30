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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2224222522262227
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:03

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:є різні думки, що ефективніше. але по чесному робітників звісно приваблює "баланс між роботою й особистим життям", а насправді вирішувати особисті питання в робочий час.

ефективно вдома можуть працювати з високою самоорганізованістю, а таких звісно менше половини.

Мені ні разу навіть оффлайн робота неп заважала вирішувати особисті проблеми в особистйй час. Навіть турнікети з злобними бабульками на охороні. 💪

а що, є робочий час? :lol:

Час, що оплачується роботодавцем.
Bolt
 
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