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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2024 14:03
Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав:
є різні думки, що ефективніше. але по чесному робітників звісно приваблює "баланс між роботою й особистим життям", а насправді вирішувати особисті питання в робочий час.
ефективно вдома можуть працювати з високою самоорганізованістю, а таких звісно менше половини.
Мені ні разу навіть оффлайн робота неп заважала вирішувати особисті проблеми в особистйй
час. Навіть турнікети з злобними бабульками на охороні. 💪
а що, є робочий
час?
Час, що оплачується роботодавцем.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 15:18
Дюрі-бачі написав:BIGor
З досвіду кума: поки був великий дім з окремим кабінетом для праці, служанка, яка допомагала дружині то навіть з 3 дітьми було йому ок і краше працювалось з дому і за 8 годин виконував таски на 12 годин, за рахунок цього міг працювати 4 дні в тиждень.
Зараз в Німеччині 2-кімнатна квартира, дружина з дітьми сама і почала на нього дітей спихувати навіть в робочий час. В таких умовах щоб виконати таски на 8 годин треба працювати 15 годин. Тепер він з радістю за першої можливості тікає до офісу, щоб за 10 годин з дорогою таки виконати ті таски на 8 годин.
12*4 = 48, цікаво, хто крім нього ще такий ефективний в Німеччині,
йому хоч по звичайному рейту за додаткових 8 годин доплачували?
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