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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2224222522262227
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:03

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:є різні думки, що ефективніше. але по чесному робітників звісно приваблює "баланс між роботою й особистим життям", а насправді вирішувати особисті питання в робочий час.

ефективно вдома можуть працювати з високою самоорганізованістю, а таких звісно менше половини.

Мені ні разу навіть оффлайн робота неп заважала вирішувати особисті проблеми в особистйй час. Навіть турнікети з злобними бабульками на охороні. 💪

а що, є робочий час? :lol:

Час, що оплачується роботодавцем.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 15:18

  Дюрі-бачі написав:BIGor З досвіду кума: поки був великий дім з окремим кабінетом для праці, служанка, яка допомагала дружині то навіть з 3 дітьми було йому ок і краше працювалось з дому і за 8 годин виконував таски на 12 годин, за рахунок цього міг працювати 4 дні в тиждень.
Зараз в Німеччині 2-кімнатна квартира, дружина з дітьми сама і почала на нього дітей спихувати навіть в робочий час. В таких умовах щоб виконати таски на 8 годин треба працювати 15 годин. Тепер він з радістю за першої можливості тікає до офісу, щоб за 10 годин з дорогою таки виконати ті таски на 8 годин.

12*4 = 48, цікаво, хто крім нього ще такий ефективний в Німеччині,
йому хоч по звичайному рейту за додаткових 8 годин доплачували?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:26

Еміграція, заробітчанство

Дитячий віршик:
«Ох, і складана ця робота;
З болота витягувати бегемота!»
Так подумав я, слухаючи про спроби чоловіка племінниці (родина з лютого мешкає в місті Едмонтон (Канада)) купити автівку.
Я не прибічник купівлі автівок на «вториному ринку», хоча якщо брати у знайомих - то можна, без сумнівів. Сам неодноразово продавав свої авто приятелям, то досі приємно згадувати… все чисто було…
Але чоловік племінниці не слухає гарні поради від наших українців, з якими я спілкуюся в Канаді: влаштуватися на будь-яку роботу, нехай із найнижчою зарплатнею, попрацювати 3 місяці, щоби зарплатня йшла легально на картку - тоді банк видасть кредит на купівлю нового авто.
Так вже зробили декілька приятелів та вже катаються на новеньких автівках: і КІА, і ось на днях узяли Honda ZR-V.
Ну не слухає, тому переглядає купу оголошень: пропозиції є від 4000 С$ до 14000 і 24000…
Більшою частиною продають індійці.
Не можна брати: перше авто, яке купив мій колишній шеф в США, було Honda Accord. Продавав індієць. Як майже нове авто, на якому очільник місцевого в штаті Connecticut буддистського храму один раз на місяць їздив за кефіром. Обман виявився не більше ніж через тиждень…
О! Нарешті чоловік племінниці знайшов класний варіант: Hyundai Santa Fe, 2016 року. Всього за 10 000С$.
Продавець - реально класно: українець! Перемога!
Правда… правда відмовився показати Технічний паспорт на авто. Потім відмовився надати VIN code…
Племінниця як почула, що Продавець - українець, порадила забути про те авто…
Цікавий автоквест продовжується.
Мета: купити авто та таксувати…
Не дивно: якщо немає кеби працювати, то треба таксувати…

P.S. Сувора правда: ні чоловік, ні жінка не можуть знайти роботу. Ніяку. Особисто я не дивуюсь: ніяких університетів/ПТУ/училищ не закінчували, ніяких дипломів/професій не мають. Ось і результат. На лице.
akurt
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