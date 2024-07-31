Shaman написав:Bolt написав:
Мені ні разу навіть оффлайн робота неп заважала вирішувати особисті проблеми в особистйй час. Навіть турнікети з злобними бабульками на охороні. 💪
а що, є робочий час?
Час, що оплачується роботодавцем.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 14:03
Час, що оплачується роботодавцем.
Додано: Вів 30 лип, 2024 15:18
12*4 = 48, цікаво, хто крім нього ще такий ефективний в Німеччині,
йому хоч по звичайному рейту за додаткових 8 годин доплачували?
Додано: Сер 31 лип, 2024 12:26
Еміграція, заробітчанство
Дитячий віршик:
«Ох, і складана ця робота;
З болота витягувати бегемота!»
Так подумав я, слухаючи про спроби чоловіка племінниці (родина з лютого мешкає в місті Едмонтон (Канада)) купити автівку.
Я не прибічник купівлі автівок на «вториному ринку», хоча якщо брати у знайомих - то можна, без сумнівів. Сам неодноразово продавав свої авто приятелям, то досі приємно згадувати… все чисто було…
Але чоловік племінниці не слухає гарні поради від наших українців, з якими я спілкуюся в Канаді: влаштуватися на будь-яку роботу, нехай із найнижчою зарплатнею, попрацювати 3 місяці, щоби зарплатня йшла легально на картку - тоді банк видасть кредит на купівлю нового авто.
Так вже зробили декілька приятелів та вже катаються на новеньких автівках: і КІА, і ось на днях узяли Honda ZR-V.
Ну не слухає, тому переглядає купу оголошень: пропозиції є від 4000 С$ до 14000 і 24000…
Більшою частиною продають індійці.
Не можна брати: перше авто, яке купив мій колишній шеф в США, було Honda Accord. Продавав індієць. Як майже нове авто, на якому очільник місцевого в штаті Connecticut буддистського храму один раз на місяць їздив за кефіром. Обман виявився не більше ніж через тиждень…
О! Нарешті чоловік племінниці знайшов класний варіант: Hyundai Santa Fe, 2016 року. Всього за 10 000С$.
Продавець - реально класно: українець! Перемога!
Правда… правда відмовився показати Технічний паспорт на авто. Потім відмовився надати VIN code…
Племінниця як почула, що Продавець - українець, порадила забути про те авто…
Цікавий автоквест продовжується.
Мета: купити авто та таксувати…
Не дивно: якщо немає кеби працювати, то треба таксувати…
P.S. Сувора правда: ні чоловік, ні жінка не можуть знайти роботу. Ніяку. Особисто я не дивуюсь: ніяких університетів/ПТУ/училищ не закінчували, ніяких дипломів/професій не мають. Ось і результат. На лице.
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