Shaman написав:Bolt написав:
Мені ні разу навіть оффлайн робота неп заважала вирішувати особисті проблеми в особистйй час. Навіть турнікети з злобними бабульками на охороні. 💪
а що, є робочий час?
Час, що оплачується роботодавцем.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 14:03
Час, що оплачується роботодавцем.
Додано: Вів 30 лип, 2024 15:18
12*4 = 48, цікаво, хто крім нього ще такий ефективний в Німеччині,
йому хоч по звичайному рейту за додаткових 8 годин доплачували?
Додано: Сер 31 лип, 2024 12:26
Еміграція, заробітчанство
Дитячий віршик:
«Ох, і складана ця робота;
З болота витягувати бегемота!»
Так подумав я, слухаючи про спроби чоловіка племінниці (родина з лютого мешкає в місті Едмонтон (Канада)) купити автівку.
Я не прибічник купівлі автівок на «вториному ринку», хоча якщо брати у знайомих - то можна, без сумнівів. Сам неодноразово продавав свої авто приятелям, то досі приємно згадувати… все чисто було…
Але чоловік племінниці не слухає гарні поради від наших українців, з якими я спілкуюся в Канаді: влаштуватися на будь-яку роботу, нехай із найнижчою зарплатнею, попрацювати 3 місяці, щоби зарплатня йшла легально на картку - тоді банк видасть кредит на купівлю нового авто.
Так вже зробили декілька приятелів та вже катаються на новеньких автівках: і КІА, і ось на днях узяли Honda ZR-V.
Ну не слухає, тому переглядає купу оголошень: пропозиції є від 4000 С$ до 14000 і 24000…
Більшою частиною продають індійці.
Не можна брати: перше авто, яке купив мій колишній шеф в США, було Honda Accord. Продавав індієць. Як майже нове авто, на якому очільник місцевого в штаті Connecticut буддистського храму один раз на місяць їздив за кефіром. Обман виявився не більше ніж через тиждень…
О! Нарешті чоловік племінниці знайшов класний варіант: Hyundai Santa Fe, 2016 року. Всього за 10 000С$.
Продавець - реально класно: українець! Перемога!
Правда… правда відмовився показати Технічний паспорт на авто. Потім відмовився надати VIN code…
Племінниця як почула, що Продавець - українець, порадила забути про те авто…
Цікавий автоквест продовжується.
Мета: купити авто та таксувати…
Не дивно: якщо немає кеби працювати, то треба таксувати…
P.S. Сувора правда: ні чоловік, ні жінка не можуть знайти роботу. Ніяку. Особисто я не дивуюсь: ніяких університетів/ПТУ/училищ не закінчували, ніяких дипломів/професій не мають. Ось і результат. На лице.
Додано: Сер 31 лип, 2024 13:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 31 лип, 2024 14:28
Класне запитання!
1. Квартиру 3 к подарували батьки на весілля.
2. Ремонт - на той час реально класний і дизайнерський - батьки. Меблі - батьки.
3. Авто було - точно не знаю, бо чоловік декілька разів продавав-купував б/в - можливо теж гроші давали батьки. Можливо десь щось заробляв/відкладував/перепродавав... Остання тачка: Ніссан Кашкай НЕ новий - здається продав ще пару років тому за 10 чи 15 тисяч. Точно не знаю.
4. На роботу взяли - і на непогану посаду (остання посада - заступник директора) однієї установи тому що довго працював на одній посаді в одному місці в одній установі. Звільнили перед ковідом за бійку з підлеглим - і цілих 2 роки НЕ працював: пиячив з друзяками. Цікаво, що потім взяли в іншу установу на схожу посаду завдячуючи стажу.
5. Двоє дітей - від народження весь час батьки чоловіка на "підхваті" - і подивляться в себе вдома і нагодують...
6. Жінка звісно та мудро не працювала останні 12 років - хіба що підробляла нелегально рієлторкою - там трохи грошей заробила + ШКОЛУ спілкування з людьми - за рахунок цього зараз і живуть...
Взагалі - наука: в один день та в один час може трохи клюнути в гузно когут. А ти нічого такого не можеш робити, за що люди заплатять гроші. Пиячити, палити цигарки та робити "дінь-дінь" (термін з кіно) всі можуть. Але за це не платять...
Тепер цікава ситуація: реально з побутової точки зору живуть як в раю:
а) дворівнева нова квартира "повний фарш" за рахунок Канади із власним подвір"ям та газоном.
б) двоє дітей (9 та 11 років) в канадській школі - там ще й годують дітей безкоштовно.
Квартиру та комунальні витрати сплачує Канада в сумі 2200 доларів на місяць (оренда 1600), але то не вічно: дали допомогу на 3 місяці, потім ще на 2.
Якщо і далі будуть неробами - то точно поїдуть додому...
І будуть розказувати як в Канаді погано...
Додано: Сер 31 лип, 2024 16:45
Re: Еміграція, заробітчанство
це точно. якщо світ скотиться у третю світову чи навіть "тільки" в глобальну екон. кризу то краще зустріти цю епоху зварювальником чи сантехніком ніж "менеджером по протиранню штанів"
не читав цю гілку регулярно - але чому вони виїхали? якщо не пристосований жити на всьому готовому вдома то стати на ноги в еміграції буде в десятки разів важче
Додано: Сер 31 лип, 2024 19:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Дуже дивно, я думав на посади директорів/заступників директорів попадають найкращі, люди які знають і мови, і менеджмент, і працюють 24/7, тобто 1 зі 100 або 1000 людей, а тут таке...
Додано: Сер 31 лип, 2024 19:07
Двигуном в родині щодо переїзду була жінка.
На мою думку діяла правильно:
- чоловік в свої 40 років дітьми не займався, правда приносив в родину близько 1000$ на місяць. Вдома фактично не бував: друзі+випивка. Здається і не тільки друзі…
- в родині двоє хлопців, з неясною перспективою майбутнього та навчання.
Тому «вікно можливостей» в еміграції фактично є, тому що:
- достатньо влаштувати на роботу чоловіка - враховуючи майже безкінечну допомогу від Уряду Канади (з 27 лютого по 31 липня витратили власних грошей не більше 500$, не жартую) - і можна жити.
- в оптимістичних планах здати свою 3к квартиру (стоїть зачинена щ 27.02.24). Що було б непоганим додатком до бюджету.
- прозорі перспективи навчання двох синів. Почитайте дописи на цій гілці: учасники форуму тягнуть майже мішками гроші у всілякі ліцеї та репетиторам, тобто чужим людям, які замість них будуть вчити їх дітей читати, писати та перемножати цифри. І все це заради чого? Он в цьому році вже подано заяв на спеціальність «Менеджмент» 23 730…
Ну і якщо ще і жінка влаштується на роботу - то взагалі можна буде сказати «Життя вдалося»….
Додано: Сер 31 лип, 2024 20:18
Big4
I’ve compiled a top 5 list of countries I personally recommend for hiring finance professionals in Latin America. Here are some of them:
Brazil
Mexico
Chile
Argentina
Want to find out which country is missing?
Філіпіни?
Додано: Сер 31 лип, 2024 20:47
Країна ваших нездійснених мрій не входить до складу Латинської Америки.
Там же чітко сказано: «… for hiring finance professionals in Latin America».
Я би рекомендував Колумбію.
Це досить далеко від Філіппін…
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