#<1 ... 2225222622272228> Додано: Вів 30 лип, 2024 14:03 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: є різні думки, що ефективніше. але по чесному робітників звісно приваблює "баланс між роботою й особистим життям", а насправді вирішувати особисті питання в робочий час.



а що, є робочий час?

Час, що оплачується роботодавцем.

Зараз в Німеччині 2-кімнатна квартира, дружина з дітьми сама і почала на нього дітей спихувати навіть в робочий час. В таких умовах щоб виконати таски на 8 годин треба працювати 15 годин. Тепер він з радістю за першої можливості тікає до офісу, щоб за 10 годин з дорогою таки виконати ті таски на 8 годин. З досвіду кума: поки був великий дім з окремим кабінетом для праці, служанка, яка допомагала дружині то навіть з 3 дітьми було йому ок і краше працювалось з дому і за 8 годин виконував таски на 12 годин, за рахунок цього міг працювати 4 дні в тиждень.Зараз в Німеччині 2-кімнатна квартира, дружина з дітьми сама і почала на нього дітей спихувати навіть в робочий час. В таких умовах щоб виконати таски на 8 годин треба працювати 15 годин. Тепер він з радістю за першої можливості тікає до офісу, щоб за 10 годин з дорогою таки виконати ті таски на 8 годин.

12*4 = 48, цікаво, хто крім нього ще такий ефективний в Німеччині,

12*4 = 48, цікаво, хто крім нього ще такий ефективний в Німеччині,

йому хоч по звичайному рейту за додаткових 8 годин доплачували?

Еміграція, заробітчанство

Дитячий віршик:



Дитячий віршик:

«Ох, і складана ця робота;

З болота витягувати бегемота!»

Так подумав я, слухаючи про спроби чоловіка племінниці (родина з лютого мешкає в місті Едмонтон (Канада)) купити автівку.

Я не прибічник купівлі автівок на «вториному ринку», хоча якщо брати у знайомих - то можна, без сумнівів. Сам неодноразово продавав свої авто приятелям, то досі приємно згадувати… все чисто було…

Але чоловік племінниці не слухає гарні поради від наших українців, з якими я спілкуюся в Канаді: влаштуватися на будь-яку роботу, нехай із найнижчою зарплатнею, попрацювати 3 місяці, щоби зарплатня йшла легально на картку - тоді банк видасть кредит на купівлю нового авто.

Так вже зробили декілька приятелів та вже катаються на новеньких автівках: і КІА, і ось на днях узяли Honda ZR-V.

Ну не слухає, тому переглядає купу оголошень: пропозиції є від 4000 С$ до 14000 і 24000…

Більшою частиною продають індійці.

Не можна брати: перше авто, яке купив мій колишній шеф в США, було Honda Accord. Продавав індієць. Як майже нове авто, на якому очільник місцевого в штаті Connecticut буддистського храму один раз на місяць їздив за кефіром. Обман виявився не більше ніж через тиждень…

О! Нарешті чоловік племінниці знайшов класний варіант: Hyundai Santa Fe, 2016 року. Всього за 10 000С$.

Продавець - реально класно: українець! Перемога!

Правда… правда відмовився показати Технічний паспорт на авто. Потім відмовився надати VIN code…

Племінниця як почула, що Продавець - українець, порадила забути про те авто…

Цікавий автоквест продовжується.

Мета: купити авто та таксувати…

Не дивно: якщо немає кеби працювати, то треба таксувати…



P.S. Сувора правда: ні чоловік, ні жінка не можуть знайти роботу. Ніяку. Особисто я не дивуюсь: ніяких університетів/ПТУ/училищ не закінчували, ніяких дипломів/професій не мають. Ось і результат. На лице.

Re: Еміграція, заробітчанство

А чим тоді вони займались в Україні?

А чим тоді вони займались в Україні? А чим тоді вони займались в Україні? Letusrock Повідомлень: 1593 З нами з: 03.05.22 Подякував: 13 раз. Подякували: 4 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2024 14:28 Класне запитання!

1. Квартиру 3 к подарували батьки на весілля.

2. Ремонт - на той час реально класний і дизайнерський - батьки. Меблі - батьки.

3. Авто було - точно не знаю, бо чоловік декілька разів продавав-купував б/в - можливо теж гроші давали батьки. Можливо десь щось заробляв/відкладував/перепродавав... Остання тачка: Ніссан Кашкай НЕ новий - здається продав ще пару років тому за 10 чи 15 тисяч. Точно не знаю.

4. На роботу взяли - і на непогану посаду (остання посада - заступник директора) однієї установи тому що довго працював на одній посаді в одному місці в одній установі. Звільнили перед ковідом за бійку з підлеглим - і цілих 2 роки НЕ працював: пиячив з друзяками. Цікаво, що потім взяли в іншу установу на схожу посаду завдячуючи стажу.

5. Двоє дітей - від народження весь час батьки чоловіка на "підхваті" - і подивляться в себе вдома і нагодують...

6. Жінка звісно та мудро не працювала останні 12 років - хіба що підробляла нелегально рієлторкою - там трохи грошей заробила + ШКОЛУ спілкування з людьми - за рахунок цього зараз і живуть...



Взагалі - наука: в один день та в один час може трохи клюнути в гузно когут. А ти нічого такого не можеш робити, за що люди заплатять гроші. Пиячити, палити цигарки та робити "дінь-дінь" (термін з кіно) всі можуть. Але за це не платять...



Тепер цікава ситуація: реально з побутової точки зору живуть як в раю:

а) дворівнева нова квартира "повний фарш" за рахунок Канади із власним подвір"ям та газоном.

б) двоє дітей (9 та 11 років) в канадській школі - там ще й годують дітей безкоштовно.

Квартиру та комунальні витрати сплачує Канада в сумі 2200 доларів на місяць (оренда 1600), але то не вічно: дали допомогу на 3 місяці, потім ще на 2.

Якщо і далі будуть неробами - то точно поїдуть додому...

І будуть розказувати як в Канаді погано...

Re: Еміграція, заробітчанство

це точно. якщо світ скотиться у третю світову чи навіть "тільки" в глобальну екон. кризу то краще зустріти цю епоху зварювальником чи сантехніком ніж "менеджером по протиранню штанів"

не читав цю гілку регулярно - але чому вони виїхали? якщо не пристосований жити на всьому готовному вдома то стати на ноги в еміграції буде в десятки разів важче

це точно. якщо світ скотиться у третю світову чи навіть "тільки" в глобальну екон. кризу то краще зустріти цю епоху зварювальником чи сантехніком ніж "менеджером по протиранню штанів"

akurt написав: 1. Квартиру 3 к подарували батьки на весілля.

2. Ремонт - на той час реально класний і дизайнерський - батьки. Меблі - батьки. 1. Квартиру 3 к подарували батьки на весілля.2. Ремонт - на той час реально класний і дизайнерський - батьки. Меблі - батьки.

Re: Еміграція, заробітчанство
Дуже дивно, я думав на посади директорів/заступників директорів попадають найкращі, люди які знають і мови, і менеджмент, і працюють 24/7, тобто 1 зі 100 або 1000 людей, а тут таке...

Повідомлень: 9190 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1754 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2024 19:07 Двигуном в родині щодо переїзду була жінка.

На мою думку діяла правильно:

- чоловік в свої 40 років дітьми не займався, правда приносив в родину близько 1000$ на місяць. Вдома фактично не бував: друзі+випивка. Здається і не тільки друзі…

- в родині двоє хлопців, з неясною перспективою майбутнього та навчання.



Тому «вікно можливостей» в еміграції фактично є, тому що:

- достатньо влаштувати на роботу чоловіка - враховуючи майже безкінечну допомогу від Уряду Канади (з 27 лютого по 31 липня витратили власних грошей не більше 500$, не жартую) - і можна жити.

- в оптимістичних планах здати свою 3к квартиру (стоїть зачинена щ 27.02.24). Що було б непоганим додатком до бюджету.

- прозорі перспективи навчання двох синів. Почитайте дописи на цій гілці: учасники форуму тягнуть майже мішками гроші у всілякі ліцеї та репетиторам, тобто чужим людям, які замість них будуть вчити їх дітей читати, писати та перемножати цифри. І все це заради чого? Он в цьому році вже подано заяв на спеціальність «Менеджмент» 23 730…

Ну і якщо ще і жінка влаштується на роботу - то взагалі можна буде сказати «Життя вдалося»….

Big4
https://www.linkedin.com/pulse/5-best-latin-america-countries-hire-top-finance-talent-joseph-burns-qmthf/

I've compiled a top 5 list of countries I personally recommend for hiring finance professionals in Latin America. Here are some of them:

Brazil

Mexico

Chile

Argentina

Want to find out which country is missing?

Філіпіни?

I’ve compiled a top 5 list of countries I personally recommend for hiring finance professionals in Latin America. Here are some of them:

Brazil

Mexico

Chile

Argentina

Want to find out which country is missing?



Країна ваших нездійснених мрій не входить до складу Латинської Америки.

Там же чітко сказано: «… for hiring finance professionals in Latin America».

Я би рекомендував Колумбію.

Це досить далеко від Філіппін…

Повідомлень: 35808 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1587 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2024 20:47 Країна ваших нездійснених мрій не входить до складу Латинської Америки.

Там же чітко сказано: «… for hiring finance professionals in Latin America».

Я би рекомендував Колумбію.

#<1 ... 2225222622272228>

