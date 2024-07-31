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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2225222622272228
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 21:59

  akurt написав:- враховуючи майже безкінечну допомогу від Уряду Канади (з 27 лютого по 31 липня витратили власних грошей не більше 500$, не жартую) - і можна жити.
В вас завжди якісь оптимістично-неправдоподібні історії, при чому навіть не на межі неправдоподібності, а далеко за нею. Навіщо?

З багатьох джерел неважко дізнатись, що Канада українським біженцям на постійній основі не оплачує нічого. Дають фіксовану суму грошей і оплачують житло на перші пару тижнів перебування, а далі - все самі.
Маю знайомих, що виїхали до Канади в різні часи, всі підтверджують. Навіть багатодітні. Щоб комусь держава забезпечила безтурботне життя - ніхто не розповідав.

Інші багатодітні, що оселились в Німеччині, то їм, так, житло оплачує муніципалітет, але не будь-яке, а тількі те, що той же муніципалітет їм і підібрав. Але це може бути і ініціатива влади саме в тій місцевості.
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