В вас завжди якісь оптимістично-неправдоподібні історії, при чому навіть не на межі неправдоподібності, а далеко за нею. Навіщо?
З багатьох джерел неважко дізнатись, що Канада українським біженцям на постійній основі не оплачує нічого. Дають фіксовану суму грошей і оплачують житло на перші пару тижнів перебування, а далі - все самі.
Маю знайомих, що виїхали до Канади в різні часи, всі підтверджують. Навіть багатодітні. Щоб комусь держава забезпечила безтурботне життя - ніхто не розповідав.
Інші багатодітні, що оселились в Німеччині, то їм, так, житло оплачує муніципалітет, але не будь-яке, а тількі те, що той же муніципалітет їм і підібрав. Але це може бути і ініціатива влади саме в тій місцевості.