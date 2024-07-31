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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 лип, 2024 21:59
akurt написав:
- враховуючи майже безкінечну допомогу від Уряду Канади (з 27 лютого по 31 липня витратили власних грошей не більше 500$, не жартую) - і можна жити.
В вас завжди якісь оптимістично-неправдоподібні історії, при чому навіть не на межі неправдоподібності, а далеко за нею. Навіщо?
З багатьох джерел неважко дізнатись, що Канада українським біженцям на постійній основі не оплачує нічого. Дають фіксовану суму грошей і оплачують житло на перші пару тижнів перебування, а далі - все самі.
Маю знайомих, що виїхали до Канади в різні часи, всі підтверджують. Навіть багатодітні. Щоб комусь держава забезпечила безтурботне життя - ніхто не розповідав.
Інші багатодітні, що оселились в Німеччині, то їм, так, житло оплачує муніципалітет, але не будь-яке, а тількі те, що той же муніципалітет їм і підібрав. Але це може бути і ініціатива влади саме в тій місцевості.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:56
А що якщо ви помиляєтеся?
Але мені приємно почути, що в мене завжди оптимістичні історіі.
Нагадаю про цікаву різницю: ви читаєте десь та щось з невідомих джерел.
А я розказую про досвід своєі племінниці та її родини.
Це вам не «з багатьох джерел».
Про всяк випадок нагадаю: я реально був в Канаді та вивчав ситуацію, зустрічаючись з нашими людьми: прилетів в Calgary із San Francisco вдень 29.05.2023 та вилетів на Dublin ввечері 12.06.2023.
За 2 тижня проїхав за кермом орендованого Ford Edge не одну тисячу кілометрів та відвідав не одну українську родину…
Наприклад, якщо розібрати фразу:
«Дають фіксовану суму грошей і оплачують житло на перші пару тижнів перебування, а далі - все самі.»
В більшості випадків було для наших саме так: С$ 3000 на дорослого, С$ 1500 на дитину та 2 тижня в готелі. Інколи щ харчуванням, інколи без харчування.
І це - реально в більшості випадків, і якщо забувати фразу «Відкривають тому, хто стукає»:
- серед позитивних прикладів родини, до відправлення якої в Канаду я мав безпосереднє відношення - це прожиття в готелі Best Western міста Вінніпег 45 діб. Просто пані дуже прискіпливо вибирала житло для родини - перебрала - реально - 107 варіантів: або не брали з її песиком, або пані не подобалося що - як це часто буває в Північній Америці - немає в квартирі власної пральної машини, а на поверх «мінус 1», де встановлено такі машини для мешканців, вона з дитинства не привчена ходити.
- далеко не всім українським родинам Уряд Канади щомісячно - і вже пʼятий місяць поспіль - виплачує по С$ 2200 щомісяця в якості соціальної допомоги на утримання житла та комунальні витрати. Але такий вид допомоги реально існує. І ось родині моєї племінниці виплачують. Декому з тих, з ким вона спілкувалася, та разом з якими подавала документи, відмовили після вивчення статків та майна. Ну а їй не відмовили… можливо, невдало люди оформили документи… десь зробили помилки…
Але маємо те, що маємо…
Аби я хотів прикрашати реальність, то не писав би, що активно шукають роботу з першого дня і не можуть найти ніяку і ніде.
Хіба що клеїти етикетки на пакунки з картоплею за 3 години їзди від дому…
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