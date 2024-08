Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2226222722282229> Додано: Сер 31 лип, 2024 21:59 akurt написав: - враховуючи майже безкінечну допомогу від Уряду Канади (з 27 лютого по 31 липня витратили власних грошей не більше 500$, не жартую) - і можна жити.

- враховуючи майже безкінечну допомогу від Уряду Канади (з 27 лютого по 31 липня витратили власних грошей не більше 500$, не жартую) - і можна жити. В вас завжди якісь оптимістично-неправдоподібні історії, при чому навіть не на межі неправдоподібності, а далеко за нею. Навіщо?



З багатьох джерел неважко дізнатись, що Канада українським біженцям на постійній основі не оплачує нічого. Дають фіксовану суму грошей і оплачують житло на перші пару тижнів перебування, а далі - все самі.

Маю знайомих, що виїхали до Канади в різні часи, всі підтверджують. Навіть багатодітні. Щоб комусь держава забезпечила безтурботне життя - ніхто не розповідав.



В вас завжди якісь оптимістично-неправдоподібні історії, при чому навіть не на межі неправдоподібності, а далеко за нею. Навіщо?З багатьох джерел неважко дізнатись, що Канада українським біженцям на постійній основі не оплачує нічого. Дають фіксовану суму грошей і оплачують житло на перші пару тижнів перебування, а далі - все самі.Маю знайомих, що виїхали до Канади в різні часи, всі підтверджують. Навіть багатодітні. Щоб комусь держава забезпечила безтурботне життя - ніхто не розповідав.Інші багатодітні, що оселились в Німеччині, то їм, так, житло оплачує муніципалітет, але не будь-яке, а тількі те, що той же муніципалітет їм і підібрав. Але це може бути і ініціатива влади саме в тій місцевості.



Але мені приємно почути, що в мене завжди оптимістичні історіі.

Нагадаю про цікаву різницю: ви читаєте десь та щось з невідомих джерел.

А я розказую про досвід своєі племінниці та її родини.

Це вам не «з багатьох джерел».



Наприклад, якщо розібрати фразу:

«Дають фіксовану суму грошей і оплачують житло на перші пару тижнів перебування, а далі - все самі.»

В більшості випадків було для наших саме так: С$ 3000 на дорослого, С$ 1500 на дитину та 2 тижня в готелі. Інколи щ харчуванням, інколи без харчування.

І це - реально в більшості випадків, і якщо забувати фразу «Відкривають тому, хто стукає»:

- в Канаді працює велика кількість різних програм підтримки родин, головне не лінуватися та приймати участь.

- серед позитивних прикладів родини, до відправлення якої в Канаду я мав безпосереднє відношення - це прожиття в готелі Best Western міста Вінніпег 45 діб. Просто пані з родини дуже прискіпливо вибирала житло для родини - перебрала - реально - 107 варіантів: або не брали з її песиком, або пані не подобалося що - як це часто буває в Північній Америці - немає в квартирі власної пральної машини, а на поверх «мінус 1», де встановлено такі машини для мешканців, вона з дитинства не привчена ходити.

- далеко не всім українським родинам Уряд Канади щомісячно - і вже пʼятий місяць поспіль - виплачує по С$ 2200 щомісяця в якості соціальної допомоги на утримання житла та комунальні витрати. Але такий вид допомоги реально існує. І ось родині моєї племінниці виплачують. Декому з тих, з ким вона спілкувалася, та разом з якими подавала документи, відмовили після вивчення статків та майна. Ну а їй не відмовили… можливо, невдало люди оформили документи… десь зробили помилки…

Але маємо те, що маємо…

Аби я хотів прикрашати реальність, то не писав би, що активно шукають роботу з першого дня і не можуть найти ніяку і ніде.

Хіба що клеїти етикетки на пакунки з картоплею за 3 години їзди від дому…

Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:41 М-Аudio.

Так получилося, що знову «оптимістично- неправдоподібна історія». Племінниця написала так: «Щоби не збирати додому валізи через день, купили якір, який нас ще трохи потримає в Канаді».

Купили авто Dodge Journey 2017 за 8900 $.

Текст від продавця: «In excellent condition Dodge Journey 2017. Active status. Low kilometer. No rust 2.4 L very cheap on gas (Примітка: так в Північній Америці називають «бензин»). Drive like new. Engine and transmission in excellent condition. Exterior and interior in excellent condition. All weather Michelin tires like new. New rotors and pads. New Synthetic oil. Need nothing. If you are looking for a vehicle in excellent condition, text or call [hidden information]. Don't send me any offer: I'm not interested. Thanks.

Цікаво, що в Україні таке авто може продаватися і майже вдвічі дорожче.

https://auto.ria.com/uk/car/dodge/journey/year/2017/



P.S. На скільки я знаю, тепер вони не зможуть отримувати допомогу від Уряду в сумі С$ 2200 на місяць. Умови щось на кшталт української субсидії. Але без авто родина теж не може існувати…



P.P.S. Не все так просто: вчора проїздили півдня в спробі оформити Поліс страхування на авто. Прийом в страховій компанні тільки за попеперднім записом.

Від цін на страхування трохи стали сумними:

- щомісяця (!) 200 доларів якщо "одностороннє страхування";

- щомісяця (!) 300 доларів якщо "двостороннє" (тобто покриває ушкодження і власного авто, і протилежного).

Дорога забавка...

Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:35 Re: Еміграція, заробітчанство

Нагадаю про цікаву різницю: ви читаєте десь та щось з невідомих джерел.

А я розказую про досвід своєі племінниці та її родини.

Але мені приємно почути, що в мене завжди оптимістичні історіі.Нагадаю про цікаву різницю: ви читаєте десь та щось з невідомих джерел.А я розказую про досвід своєі племінниці та її родини.Це вам не «з багатьох джерел».

це дійсно вибивається з історій які я чув.

більшість хто виїхав в Канаду з 2022 говорили щось типу : на перші півроку бери від 10000 доларів, інакше є ризик опинитись бомжем на вулиці. І це сума якщо не купляти авто.

це дійсно вибивається з історій які я чув.більшість хто виїхав в Канаду з 2022 говорили щось типу : на перші півроку бери від 10000 доларів, інакше є ризик опинитись бомжем на вулиці. І це сума якщо не купляти авто.Можливо вашим родичам більш щастить, або вони вміють вигризати всі види допомоги та бонусів які тільки можуть. І інші просто не в курсі чи немали вмінь/часу займатись цим

більшість хто виїхав в Канаду з 2022 говорили щось типу : на перші півроку бери від 10000 доларів, інакше є ризик опинитись бомжем на вулиці. І це сума якщо не купляти авто.

це дійсно вибивається з історій які я чув.більшість хто виїхав в Канаду з 2022 говорили щось типу : на перші півроку бери від 10000 доларів, інакше є ризик опинитись бомжем на вулиці. І це сума якщо не купляти авто.Можливо вашим родичам більш щастить, або вони вміють вигризати всі види допомоги та бонусів які тільки можуть. І інші просто не в курсі чи немали вмінь/часу займатись цим



Я би не сказав, що щастить.

З одного боку родина племінниці в райських умовах: реально класна двоповерхова квартира з паркетними чи деревʼяною підлогою, власним невеликим подвірʼям з газоном. Двоє хлопців навчаються в канадській школі; мають безкоштовні перепустки в плавальний басейн; поруч парк.

Племінниця ходить на курси англійської на рівень «А», чоловік: щоденно (!) на рівень «В» (краще жінки знає англійську). Безкоштовно. Обидва закінчили безкоштовні курси (чого і ні) водіїв навантажувачів (може пригодиться).



З іншого боку - в Канаді з 27 лютого, активно шукають роботу, рознесли безліч резюме, безліч походів по установам, та не можуть знайти реально ніяку та ніде. І я пишу про причини: немає ніякої освіти, кваліфікації та навичок. Якось так жили до своїх 39 років - не думаючи наперед.

Чоловік вже 3 рази хотів купити квитки та тікати.

Але моя племінниця як та курка над двома курчатами/синами: розуміє, що якір треба кидати тут заради дітей.



Ось це й купили авто: чоловік сподівається працювати в UBER.



Про гроші: в них є подушка безпеки (точну цифру не знаю), але сказали що реально з 27 лютого по цей день власних коштів витратили всього десь 500$. Все інше було і є від Уряду Канади безкоштовно.

Я би не сказав, що щастить.З одного боку родина племінниці в райських умовах: реально класна двоповерхова квартира з паркетними чи деревʼяною підлогою, власним невеликим подвірʼям з газоном. Двоє хлопців навчаються в канадській школі; мають безкоштовні перепустки в плавальний басейн; поруч парк.Племінниця ходить на курси англійської на рівень «А», чоловік: щоденно (!) на рівень «В» (краще жінки знає англійську). Безкоштовно. Обидва закінчили безкоштовні курси (чого і ні) водіїв навантажувачів (може пригодиться).З іншого боку - в Канаді з 27 лютого, активно шукають роботу, рознесли безліч резюме, безліч походів по установам, та не можуть знайти реально ніяку та ніде. І я пишу про причини: немає ніякої освіти, кваліфікації та навичок. Якось так жили до своїх 39 років - не думаючи наперед.Чоловік вже 3 рази хотів купити квитки та тікати.Але моя племінниця як та курка над двома курчатами/синами: розуміє, що якір треба кидати тут заради дітей.Ось це й купили авто: чоловік сподівається працювати в UBER.Про гроші: в них є подушка безпеки (точну цифру не знаю), але сказали що реально з 27 лютого по цей день власних коштів витратили всього десь 500$. Все інше було і є від Уряду Канади безкоштовно.Але без роботи думаю довго не протягнуть…

Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:45 Letusrock написав: …або вони вміють вигризати всі види допомоги та бонусів які тільки можуть. І інші просто не в курсі чи немали вмінь/часу займатись цим

Ось це дуже важливий соціальний момент.

Вони дуже активно спілкуються з українською діаспорою. В себе вдома влаштовують «зустрічі» українців, активно спілкуються, обмінюються досвідом - і наші люди весь час дають різні корисні поради про ту чи іншу муніципальну/міську/провінціальну/федеральну програми і завжди намагаються брати участь.

Ось це дуже важливий соціальний момент.Вони дуже активно спілкуються з українською діаспорою. В себе вдома влаштовують «зустрічі» українців, активно спілкуються, обмінюються досвідом - і наші люди весь час дають різні корисні поради про ту чи іншу муніципальну/міську/провінціальну/федеральну програми і завжди намагаються брати участь.Достатньо сказати, що отримали соціальну підтримку на утримання житла та комунальні витрати в сумі 2200 С$ щомісяця. Говорили, що не всі українці з їх кола отримали.

Додано: П'ят 02 сер, 2024 16:33 Re: Еміграція, заробітчанство

Отут Ви не вірно пишете, не від уряду Канади, а від платників податків Канади.

Додано: П'ят 02 сер, 2024 16:40 Хі-хі... Так дає/призначає гроші чиновник Уряду...А "платники податку" - то десь далеко і їх не видно...А взагалі то вірно: гроші платників податків…

А "платники податку" - то десь далеко і їх не видно...

А взагалі то вірно: гроші платників податків… akurt

Додано: Суб 03 сер, 2024 10:53



News from Canada



Саме зараз можна зрозуміти різницю менталітету українця та НЕукраінця.

Нові власники авто в Канаді отримали на ново куплену автівку номери.



При цьому написали, що за ці «красиві номери» доплатили 100$.

Ну я не знаю, можливо в цих цифрах зашифровані цифри виграшу в лотерею, або номер банківського рахунку в одному з банків Швейцарії, або параметри анатомічних особливостей чоловіка, тому і спитав: «Ви що, з глузду зʼїхали?»

Виявилося пожартували. Насправді:

- Ні. 100 С$ - то звичайна оплата за реєстрацію авто в державній установі “Registry”, включає всі послуги, і автономери. За @красиві@ треба доплатити ще 84$.

Ну я вам скажу, що важко десь в світі масово зустріти @красиві@ улюблені українцями номери на кшталт 7777 (такі має чорного кольору Мерседес кубік, який полюбляє паркуватися біля палацу Потоцьких у центрі Львова (за кермом тендітна пані), яка любить перекривати одну з двох смуг бруківки в центрі міста), та ви і самі можете навести купу прикладів.



«Дурних грошей» у українців дуже багато.

Я це бачу по Анталії: 7788, 4455 і так далі…

Особливо смішно дивитися на такі @красиві@ номери автівок біля балетної школи в Анталії: всі номери серії АХ… щось погано власники берегли своє «АХ»… турки подумали, що «АХ» перетворилося на «ХА»….

Жодному турку або канадійцю не приїде в голову витрачати зайві 84$ на «красиві цифри»…

Ну хіба що якомусь кіноактору або співаку…

Але там @понти@ хоч виправдані.

Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaСаме зараз можна зрозуміти різницю менталітету українця та НЕукраінця.Нові власники авто в Канаді отримали на ново куплену автівку номери.При цьому написали, що за ці «красиві номери» доплатили 100$.Ну я не знаю, можливо в цих цифрах зашифровані цифри виграшу в лотерею, або номер банківського рахунку в одному з банків Швейцарії, або параметри анатомічних особливостей чоловіка, тому і спитав: «Ви що, з глузду зʼїхали?»Виявилося пожартували. Насправді:- Ні. 100 С$ - то звичайна оплата за реєстрацію авто в державній установі "Registry", включає всі послуги, і автономери. За @красиві@ треба доплатити ще 84$.Ну я вам скажу, що важко десь в світі масово зустріти @красиві@ улюблені українцями номери на кшталт 7777 (такі має чорного кольору Мерседес кубік, який полюбляє паркуватися біля палацу Потоцьких у центрі Львова (за кермом тендітна пані), яка любить перекривати одну з двох смуг бруківки в центрі міста), та ви і самі можете навести купу прикладів.«Дурних грошей» у українців дуже багато.Я це бачу по Анталії: 7788, 4455 і так далі…Особливо смішно дивитися на такі @красиві@ номери автівок біля балетної школи в Анталії: всі номери серії АХ… щось погано власники берегли своє «АХ»… турки подумали, що «АХ» перетворилося на «ХА»….Жодному турку або канадійцю не приїде в голову витрачати зайві 84$ на «красиві цифри»…Ну хіба що якомусь кіноактору або співаку…Але там @понти@ хоч виправдані.Це підтверджує і новий міні-серіал від Netflix про продюсера двох відомих груп: Backstreet Boys та NSYNK…

Додано: Суб 03 сер, 2024 10:57 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: Re: Еміграція, заробітчанство

Ще й Saudi Aramco оголосила про зниження цін. Брент впав нижче 76. Гроші, які отримують орки за Юралз без доставки значно менші за 60. Економічна ситуація оркостану вже в липні 2024 буде патовою

Про що офіційно оголосила еля наїбуліна, піднявши облікову ставку до 18%, й почавши нести єресь про крипту.

