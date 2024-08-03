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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2226222722282229
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:17

  akurt написав:Жодному турку або канадійцю не приїде в голову витрачати зайві 84$ на «красиві цифри»…

У Польщі індивідуальні номери стають все більш популярні. Ціна - якісь смішні 250 євро.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:34

В Фейсбук виклали відео: на одному подвір"і припарковані:
- Фольксваген універсал АМ 5555 ВО
- Ще один Фольксваген АМ 7777 ІО
- Панамера ВХ 2222 ЕР
- Фольксваген Пассат АМ 5555 АН
"Дурних грошей" у наших людей неміряно...

До речі: планують в Україні підвищити податки при реєстрації нового авто з 5% до 15%.
"Українська правда" вже написала, що це збільшить ціну на нові авто десь на 200 000 гривень.
Так ось, для "загального розвитку": в Туреччині на нові авто діє податок в 80% (!) і нічого: купують та сплачують державі гроші. Гріх не поділитися грошима з державою...

Метод нарахування податку цікавий: податок в 80% (!) нараховується на базову ціну дилера.
Наприклад так:
- виробник та постачальник авто марки КІА хоче продати авто в своєму салоні за 1 000 000 лір (близько 30 000 доларів);
- на цю ціну податок: 1000000х80%=800 000 лір.
- базова ціна: 1 000 000+800 000=1 800 000 лір.
- роздрібна ціна з урахуванням ПДВ 20%: 1 800 000+(1800 000х20%)=1 800 000+360 000=2 160 000 лір.

Наприклад, перед своїм від"їздом з Анталії 3 тижня тому я відвідав автосалон КІА - там наші люди з Харкова купували нове КІА Sportage за 2 020 000 лір або приблизно 70 000 (!) доларів США.
Здається ві Україні такий КІА Sportage продається за 27 000 доларів.
Купували і не жалілися, що податки високі...

P.S. Одночасно Туреччина йде на зустріч іноземцям, які прибувають на прожиття на довго: в разі отримання ВНП в країні іноземець отримує право завезти своє авто без розмитнення та будь-яких платежів на термін в 2 роки (пенсіонери - 4 роки).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 сер, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:34

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Жодному турку або канадійцю не приїде в голову витрачати зайві 84$ на «красиві цифри»…

У Польщі індивідуальні номери стають все більш популярні. Ціна - якісь смішні 250 євро.

Щось тільки пару раз бачив. А от наші повно і 7777, і ОО, і МІ. Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:43

Ну я і в США таких массовых "понтів" не бачив.
Якщо i можна зустріти - то іменні номери, на кшталт FREEDOM.
То больше як чудирнацтво. А не свідоцтво про крадіжку бюджетных грошей мішками з попід цементу.
Он той перелік номерів, що я навів вище - там на відео ще один транспортний засіб - коштує 432 000 грн., якщо я не помиляюся, то ціна номерів 72 000 грн. за 1, а там їх 6.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:52

BIGor
Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, КраківЗображення
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:00

  akurt написав:Ну я і в США таких массовых "понтів" не бачив.
Якщо i можна зустріти - то іменні номери, на кшталт FREEDOM.
То больше як чудирнацтво. А не свідоцтво про крадіжку бюджетных грошей мішками з попід цементу.
Он той перелік номерів, що я навів вище - там на відео ще один транспортний засіб - коштує 432 000 грн., якщо я не помиляюся, то ціна номерів 72 000 грн. за 1, а там їх 6.

Широко відомий блогер DrKru якось у відосику казав, що хотів зробити номер з таким написам, але там не дозволили бо якісь асоціації викликає.(щось з наркотою пов'язане)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, Краків

Так це ж якийсь даг чи чечен.
Читайте:
  BIGor написав:Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:05

  akurt написав:Ну я і в США таких массовых "понтів" не бачив.
Якщо i можна зустріти - то іменні номери, на кшталт FREEDOM.
То больше як чудирнацтво. А не свідоцтво про крадіжку бюджетных грошей мішками з попід цементу.
Он той перелік номерів, що я навів вище - там на відео ще один транспортний засіб - коштує 432 000 грн., якщо я не помиляюся, то ціна номерів 72 000 грн. за 1, а там їх 6.

В Україні є ще інша тема. Однакові типу круті комбінації на кількох машинах одразу. У одного родича цілих три. Мені не зрозуміла така любов.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Щось влада Туреччини зовсім чокнулись (російською)
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/66abd5209a79473593b8bc92
В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Исмаила Хании

Власти Турции объявили на 2 августа в стране однодневный траур после убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, говорится в указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передал телеканал T1.

Как следует из документа, траур объявляется «с целью демонстрации нашей поддержки и солидарности с нашими палестинскими братьями и в связи с мученической смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании».


Спочатку дружать з нацистською Росією, тепер відкрито дружать з терористичною організацією ХАМАС...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:08

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, Краків

Так це ж якийсь даг чи чечен.
Читайте:
  BIGor написав:Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз.

Так, якісь такі. Мені ліньки йти під дощ і фоткати номер іншого сусіда ADAM. А за тиждень можна цілу колекцію зібрати. То ти уваги не звертаєш)
gonchik74
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