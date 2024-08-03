Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2226222722282229 Додано: Суб 03 сер, 2024 11:17 akurt написав: Жодному турку або канадійцю не приїде в голову витрачати зайві 84$ на «красиві цифри»… Жодному турку або канадійцю не приїде в голову витрачати зайві 84$ на «красиві цифри»…

У Польщі індивідуальні номери стають все більш популярні. Ціна - якісь смішні 250 євро. У Польщі індивідуальні номери стають все більш популярні. Ціна - якісь смішні 250 євро. Gastarbaiter Повідомлень: 3284 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 11:34 В Фейсбук виклали відео: на одному подвір"і припарковані:

- Фольксваген універсал АМ 5555 ВО

- Ще один Фольксваген АМ 7777 ІО

- Панамера ВХ 2222 ЕР

- Фольксваген Пассат АМ 5555 АН

"Дурних грошей" у наших людей неміряно...



До речі: планують в Україні підвищити податки при реєстрації нового авто з 5% до 15%.

"Українська правда" вже написала, що це збільшить ціну на нові авто десь на 200 000 гривень.

Так ось, для "загального розвитку": в Туреччині на нові авто діє податок в 80% (!) і нічого: купують та сплачують державі гроші. Гріх не поділитися грошима з державою...



Метод нарахування податку цікавий: податок в 80% (!) нараховується на базову ціну дилера.

Наприклад так:

- виробник та постачальник авто марки КІА хоче продати авто в своєму салоні за 1 000 000 лір (близько 30 000 доларів);

- на цю ціну податок: 1000000х80%=800 000 лір.

- базова ціна: 1 000 000+800 000=1 800 000 лір.

- роздрібна ціна з урахуванням ПДВ 20%: 1 800 000+(1800 000х20%)=1 800 000+360 000=2 160 000 лір.



Наприклад, перед своїм від"їздом з Анталії 3 тижня тому я відвідав автосалон КІА - там наші люди з Харкова купували нове КІА Sportage за 2 020 000 лір або приблизно 70 000 (!) доларів США.

Здається ві Україні такий КІА Sportage продається за 27 000 доларів.

Купували і не жалілися, що податки високі...



P.S. Одночасно Туреччина йде на зустріч іноземцям, які прибувають на прожиття на довго: в разі отримання ВНП в країні іноземець отримує право завезти своє авто без розмитнення та будь-яких платежів на термін в 2 роки (пенсіонери - 4 роки). Востаннє редагувалось akurt в Суб 03 сер, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9869 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3654 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 11:34 Gastarbaiter написав: akurt написав: Жодному турку або канадійцю не приїде в голову витрачати зайві 84$ на «красиві цифри»… Жодному турку або канадійцю не приїде в голову витрачати зайві 84$ на «красиві цифри»…

У Польщі індивідуальні номери стають все більш популярні. Ціна - якісь смішні 250 євро. У Польщі індивідуальні номери стають все більш популярні. Ціна - якісь смішні 250 євро.

Щось тільки пару раз бачив. А от наші повно і 7777, і ОО, і МІ. Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз. Щось тільки пару раз бачив. А от наші повно і 7777, і ОО, і МІ. Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз. BIGor

Повідомлень: 9196 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 11:43 Ну я і в США таких массовых "понтів" не бачив.

Якщо i можна зустріти - то іменні номери, на кшталт FREEDOM.

То больше як чудирнацтво. А не свідоцтво про крадіжку бюджетных грошей мішками з попід цементу.

Он той перелік номерів, що я навів вище - там на відео ще один транспортний засіб - коштує 432 000 грн., якщо я не помиляюся, то ціна номерів 72 000 грн. за 1, а там їх 6. akurt

Повідомлень: 9869 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3654 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 11:52 BIGor

Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, Краків Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, Краків gonchik74

Повідомлень: 807 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 12:00 akurt написав: Ну я і в США таких массовых "понтів" не бачив.

Якщо i можна зустріти - то іменні номери, на кшталт FREEDOM.

То больше як чудирнацтво. А не свідоцтво про крадіжку бюджетных грошей мішками з попід цементу.

Он той перелік номерів, що я навів вище - там на відео ще один транспортний засіб - коштує 432 000 грн., якщо я не помиляюся, то ціна номерів 72 000 грн. за 1, а там їх 6. Ну я і в США таких массовых "понтів" не бачив.Якщо i можна зустріти - то іменні номери, на кшталт FREEDOM.То больше як чудирнацтво. А не свідоцтво про крадіжку бюджетных грошей мішками з попід цементу.Он той перелік номерів, що я навів вище - там на відео ще один транспортний засіб - коштує 432 000 грн., якщо я не помиляюся, то ціна номерів 72 000 грн. за 1, а там їх 6.

Широко відомий блогер DrKru якось у відосику казав, що хотів зробити номер з таким написам, але там не дозволили бо якісь асоціації викликає.(щось з наркотою пов'язане) Широко відомий блогер DrKru якось у відосику казав, що хотів зробити номер з таким написам, але там не дозволили бо якісь асоціації викликає.(щось з наркотою пов'язане) Bolt Повідомлень: 3052 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 230 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 12:01 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, Краків Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, Краків

Так це ж якийсь даг чи чечен.

Читайте:

BIGor написав: Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз. Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз. Так це ж якийсь даг чи чечен.Читайте: BIGor

Повідомлень: 9196 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 12:05 akurt написав: Ну я і в США таких массовых "понтів" не бачив.

Якщо i можна зустріти - то іменні номери, на кшталт FREEDOM.

То больше як чудирнацтво. А не свідоцтво про крадіжку бюджетных грошей мішками з попід цементу.

Он той перелік номерів, що я навів вище - там на відео ще один транспортний засіб - коштує 432 000 грн., якщо я не помиляюся, то ціна номерів 72 000 грн. за 1, а там їх 6. Ну я і в США таких массовых "понтів" не бачив.Якщо i можна зустріти - то іменні номери, на кшталт FREEDOM.То больше як чудирнацтво. А не свідоцтво про крадіжку бюджетных грошей мішками з попід цементу.Он той перелік номерів, що я навів вище - там на відео ще один транспортний засіб - коштує 432 000 грн., якщо я не помиляюся, то ціна номерів 72 000 грн. за 1, а там їх 6.

В Україні є ще інша тема. Однакові типу круті комбінації на кількох машинах одразу. У одного родича цілих три. Мені не зрозуміла така любов. В Україні є ще інша тема. Однакові типу круті комбінації на кількох машинах одразу. У одного родича цілих три. Мені не зрозуміла така любов. gonchik74

Повідомлень: 807 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 12:06 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/66abd5209a79473593b8bc92

В Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Исмаила Хании



Власти Турции объявили на 2 августа в стране однодневный траур после убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, говорится в указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передал телеканал T1.



Как следует из документа, траур объявляется «с целью демонстрации нашей поддержки и солидарности с нашими палестинскими братьями и в связи с мученической смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании».



Спочатку дружать з нацистською Росією, тепер відкрито дружать з терористичною організацією ХАМАС... Щось влада Туреччини зовсім чокнулись (російською)Спочатку дружать з нацистською Росією, тепер відкрито дружать з терористичною організацією ХАМАС... BIGor

Повідомлень: 9196 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 12:08 BIGor написав: gonchik74 написав: Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, Краків Буквально вчора. Власник таксі Кавказ, Краків

Так це ж якийсь даг чи чечен.

Читайте:

BIGor написав: Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз. Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз. Так це ж якийсь даг чи чечен.Читайте:

Так, якісь такі. Мені ліньки йти під дощ і фоткати номер іншого сусіда ADAM. А за тиждень можна цілу колекцію зібрати. То ти уваги не звертаєш) Так, якісь такі. Мені ліньки йти під дощ і фоткати номер іншого сусіда ADAM. А за тиждень можна цілу колекцію зібрати. То ти уваги не звертаєш) gonchik74

Повідомлень: 807 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2226222722282229 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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