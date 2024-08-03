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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2227222822292230
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:32

  BIGor написав:Спочатку дружать з нацистською Росією, тепер відкрито дружать з терористичною організацією ХАМАС...

Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх.
Скоротили імпорт/експорт в ерефію здається в 2 чи більше разів (статистика була на днях).

В той же час треба розуміти: Туреччина позиціонує себе як "регіональний лідер" - і дуже щільні еконоімчні зв"язки з Саудівською Аравією, Кувейтом, Катаром, ОАЕ, Оманом, які надають кредити в десятки мільярдів"ярдів доларів. Які є інвесторами в економіку - причому дуже потужними, а не копійчаними.
То як я це бачу: більше удають всіляку стурбованість. "Восток - дело тонкое". Це країни з іншою релігійною орієнтацією, причому тільки дві з країн мусульманського світи, де переважна кількість населення сповідує іслам, "відділили церкву від держави" - це Туреччина та Азербайджан.

Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а раніше землі Османської імперії (!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей...
Не всі знають цікавий факт: в кінці 19 сторіччя в Стамбул (тоді Константинополь) прибула з Європи численна делегація лідерів сіонізму з проханням до турецького султана віддати/подарувати їм землі на схід від Єгипту. І турецький султан ВІДМОВИВ.
БО СВОЇ ЗЕМЛІ НЕ РОЗДАЮТЬ ЧУЖИНЦЯМ.
І поїхали ті пани додому в Європу: в Краків, в Лемберг, в Жовкву, в Люблін, у Відень та в Женеву...

Так що "стурбованість" "озабоченность" та "траур" то - справа така... ефемерна...
На кшталт анекдота "Ну не шмогла я, ну не шмогла..."
В смислі політика - справа така ... Говориш одне - а робиш інше...
Он з Україною на днях Туреччина ратифікувала Угоду про "Зону вільної торгівлі"...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:01

  BIGor написав:Щось тільки пару раз бачив. А от наші повно і 7777, і ОО, і МІ. Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз.

Зараз у Вроцлаві. Поки виходив з готелю через парковку, помітив 3 іменні номери і ще 2 з комбінаціями, які можна було б вважати невипадковими (0011 та 44464).
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а раніше землі Османської імперії (!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей...

Напевно Ви вчили якусь іншу історів в школі, ніж всі інші.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0 ... 0%B2%D0%BE
Євреї жили на тих територіях з 10 ст. до нашої ери, а Ви пишете про Османську Імперію, яка скінчила на початку 1900хх.

  akurt написав:Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх.

Основний торговий партнер Туреччини по імпорту - Росія
https://tradingeconomics.com/turkey/imports-by-country
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:28

Взагалі-то краще дивиться на те чий траур оголошує чи не оголошує Угорщина та Словаччина, але для точності історичних фактів:
«Після невдачі з Ротшильдом Герцль вирішив поїхати до Константинополя, щоб обговорити із султаном Туреччини можливість створення автономного єврейського поселення в Палестині, яка до Першої світової війни входила до складу Оттоманської імперії. Султан погодився на зустріч із Герцлем і навіть влаштував йому розкішний прийом, проте дистанціювався від плану створення єврейської громади в Ерец-Ісраель (Земля Ізраїльська, Земля Обітована). Але Герцль і тут не впав духом і приступив до організації Першого сіоністського конгресу, який відкрився у серпні 1897 року у Базелі».
Сподіваюся, не треба писати хто то такий дядько Ротшишьд?
Джерело: біографія пана Герцля.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 0%BE%D1%80
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:55

пане akurt, дайте відповідь, то це Ротшильд зовсім недавно вирізав 2500 громадян Ізраїлю (чоловіків, жінок, дітей)? Чого тоді Туреччина не об'являла траур по вирізаним 2500 людей?
На мою скромну думку, Туреччина пішла вразнос, у Ердогана абсолютна влада, але походу IQ занизьке. Регіональний лідер кажете? Всі країни сусіди Туреччини - їх вороги. Греція - ворог, Болгарія - ворог, Кіпр - ворог, Сирія - ворог. Ще є проблема курдського населення, яких закріпачили імперіалістські турки.
BIGor
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