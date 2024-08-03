Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх.
Скоротили імпорт/експорт в ерефію здається в 2 чи більше разів (статистика була на днях).
В той же час треба розуміти: Туреччина позиціонує себе як "регіональний лідер" - і дуже щільні еконоімчні зв"язки з Саудівською Аравією, Кувейтом, Катаром, ОАЕ, Оманом, які надають кредити в десятки мільярдів"ярдів доларів. Які є інвесторами в економіку - причому дуже потужними, а не копійчаними.
То як я це бачу: більше удають всіляку стурбованість. "Восток - дело тонкое". Це країни з іншою релігійною орієнтацією, причому тільки дві з країн мусульманського світи, де переважна кількість населення сповідує іслам, "відділили церкву від держави" - це Туреччина та Азербайджан.
Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а раніше землі Османської імперії (!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей...
Не всі знають цікавий факт: в кінці 19 сторіччя в Стамбул (тоді Константинополь) прибула з Європи численна делегація лідерів сіонізму з проханням до турецького султана віддати/подарувати їм землі на схід від Єгипту. І турецький султан ВІДМОВИВ.
БО СВОЇ ЗЕМЛІ НЕ РОЗДАЮТЬ ЧУЖИНЦЯМ.
І поїхали ті пани додому в Європу: в Краків, в Лемберг, в Жовкву, в Люблін, у Відень та в Женеву...
Так що "стурбованість" "озабоченность" та "траур" то - справа така... ефемерна...
На кшталт анекдота "Ну не шмогла я, ну не шмогла..."
В смислі політика - справа така ... Говориш одне - а робиш інше...
Он з Україною на днях Туреччина ратифікувала Угоду про "Зону вільної торгівлі"...