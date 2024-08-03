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BIGor написав:Спочатку дружать з нацистською Росією, тепер відкрито дружать з терористичною організацією ХАМАС...
Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх. Скоротили імпорт/експорт в ерефію здається в 2 чи більше разів (статистика була на днях).
В той же час треба розуміти: Туреччина позиціонує себе як "регіональний лідер" - і дуже щільні еконоімчні зв"язки з Саудівською Аравією, Кувейтом, Катаром, ОАЕ, Оманом, які надають кредити в десятки мільярдів"ярдів доларів. Які є інвесторами в економіку - причому дуже потужними, а не копійчаними. То як я це бачу: більше удають всіляку стурбованість. "Восток - дело тонкое". Це країни з іншою релігійною орієнтацією, причому тільки дві з країн мусульманського світи, де переважна кількість населення сповідує іслам, "відділили церкву від держави" - це Туреччина та Азербайджан.
Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а раніше землі Османської імперії (!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей... Не всі знають цікавий факт: в кінці 19 сторіччя в Стамбул (тоді Константинополь) прибула з Європи численна делегація лідерів сіонізму з проханням до турецького султана віддати/подарувати їм землі на схід від Єгипту. І турецький султан ВІДМОВИВ. БО СВОЇ ЗЕМЛІ НЕ РОЗДАЮТЬ ЧУЖИНЦЯМ. І поїхали ті пани додому в Європу: в Краків, в Лемберг, в Жовкву, в Люблін, у Відень та в Женеву...
Так що "стурбованість" "озабоченность" та "траур" то - справа така... ефемерна... На кшталт анекдота "Ну не шмогла я, ну не шмогла..." В смислі політика - справа така ... Говориш одне - а робиш інше... Он з Україною на днях Туреччина ратифікувала Угоду про "Зону вільної торгівлі"...
akurt написав:Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх.
Взагалі-то краще дивиться на те чий траур оголошує чи не оголошує Угорщина та Словаччина, але для точності історичних фактів: «Після невдачі з Ротшильдом Герцль вирішив поїхати до Константинополя, щоб обговорити із султаном Туреччини можливість створення автономного єврейського поселення в Палестині, яка до Першої світової війни входила до складу Оттоманської імперії. Султан погодився на зустріч із Герцлем і навіть влаштував йому розкішний прийом, проте дистанціювався від плану створення єврейської громади в Ерец-Ісраель (Земля Ізраїльська, Земля Обітована). Але Герцль і тут не впав духом і приступив до організації Першого сіоністського конгресу, який відкрився у серпні 1897 року у Базелі». Сподіваюся, не треба писати хто то такий дядько Ротшишьд? Джерело: біографія пана Герцля. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 0%BE%D1%80
пане akurt, дайте відповідь, то це Ротшильд зовсім недавно вирізав 2500 громадян Ізраїлю (чоловіків, жінок, дітей)? Чого тоді Туреччина не об'являла траур по вирізаним 2500 людей? На мою скромну думку, Туреччина пішла вразнос, у Ердогана абсолютна влада, але походу IQ занизьке. Регіональний лідер кажете? Всі країни сусіди Туреччини - їх вороги. Греція - ворог, Болгарія - ворог, Кіпр - ворог, Сирія - ворог. Ще є проблема курдського населення, яких закріпачили імперіалістські турки.
Ви можете отримати відповідь значно скорше та ефективніше, прямо на місці: - за 77 злотих купити квиток на потяг 3720 "Cegielski" відправленням о 14:27 з РКР Кракова та прибуттям в Люблін о 19:42 та по прибуттю відвідати єврейське кладовище Любліна - там поховані в 4 рази більше людей, ніж цифра, яка вами озвучена. Вас чекає дивне відкриття: до іх перетворення на мерців за декілька днів не мали ніякого відношення ні палестинці, ні громадяни Туреччини.
Але я з вами погоджуюсь: дійсно Туреччина перетнула "червону лінію": десь якось висловила жаль (який жах!) з приводу загибелі від підкладеної вдало не нею 2 місяця тому бомби - однієї людини. Невірно вона зробила. Цю помилку навіть не виправдовує той факт, що президент України буває в Туреччині майже щомісяця, а міністри - і оборони, і ось прем"єр-міністр був на днях, і командувач флотом України (Туреччина побудувала вже другий для України корвет) - навіть щотижня. Не виправдовує навіть візит в Анкару днями голови Меджлісу кримськотатарського народу мусульманина Мустафи Джемільова (я особисто з ним зустрічався восени 2018 року: тримається дідусь!).