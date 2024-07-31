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BIGor написав:Спочатку дружать з нацистською Росією, тепер відкрито дружать з терористичною організацією ХАМАС...
Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх. Скоротили імпорт/експорт в ерефію здається в 2 чи більше разів (статистика була на днях).
В той же час треба розуміти: Туреччина позиціонує себе як "регіональний лідер" - і дуже щільні еконоімчні зв"язки з Саудівською Аравією, Кувейтом, Катаром, ОАЕ, Оманом, які надають кредити в десятки мільярдів"ярдів доларів. Які є інвесторами в економіку - причому дуже потужними, а не копійчаними. То як я це бачу: більше удають всіляку стурбованість. "Восток - дело тонкое". Це країни з іншою релігійною орієнтацією, причому тільки дві з країн мусульманського світи, де переважна кількість населення сповідує іслам, "відділили церкву від держави" - це Туреччина та Азербайджан.
Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а раніше землі Османської імперії (!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей... Не всі знають цікавий факт: в кінці 19 сторіччя в Стамбул (тоді Константинополь) прибула з Європи численна делегація лідерів сіонізму з проханням до турецького султана віддати/подарувати їм землі на схід від Єгипту. І турецький султан ВІДМОВИВ. БО СВОЇ ЗЕМЛІ НЕ РОЗДАЮТЬ ЧУЖИНЦЯМ. І поїхали ті пани додому в Європу: в Краків, в Лемберг, в Жовкву, в Люблін, у Відень та в Женеву...
Так що "стурбованість" "озабоченность" та "траур" то - справа така... ефемерна... На кшталт анекдота "Ну не шмогла я, ну не шмогла..." В смислі політика - справа така ... Говориш одне - а робиш інше... Он з Україною на днях Туреччина ратифікувала Угоду про "Зону вільної торгівлі"...
akurt написав:Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх.
Взагалі-то краще дивиться на те чий траур оголошує чи не оголошує Угорщина та Словаччина, але для точності історичних фактів: «Після невдачі з Ротшильдом Герцль вирішив поїхати до Константинополя, щоб обговорити із султаном Туреччини можливість створення автономного єврейського поселення в Палестині, яка до Першої світової війни входила до складу Оттоманської імперії. Султан погодився на зустріч із Герцлем і навіть влаштував йому розкішний прийом, проте дистанціювався від плану створення єврейської громади в Ерец-Ісраель (Земля Ізраїльська, Земля Обітована). Але Герцль і тут не впав духом і приступив до організації Першого сіоністського конгресу, який відкрився у серпні 1897 року у Базелі». Сподіваюся, не треба писати хто то такий дядько Ротшишьд? Джерело: біографія пана Герцля. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 0%BE%D1%80
пане akurt, дайте відповідь, то це Ротшильд зовсім недавно вирізав 2500 громадян Ізраїлю (чоловіків, жінок, дітей)? Чого тоді Туреччина не об'являла траур по вирізаним 2500 людей? На мою скромну думку, Туреччина пішла вразнос, у Ердогана абсолютна влада, але походу IQ занизьке. Регіональний лідер кажете? Всі країни сусіди Туреччини - їх вороги. Греція - ворог, Болгарія - ворог, Кіпр - ворог, Сирія - ворог. Ще є проблема курдського населення, яких закріпачили імперіалістські турки.
Ви можете отримати відповідь значно скорше та ефективніше, прямо на місці: - за 77 злотих купити квиток на потяг 3720 "Cegielski" відправленням о 14:27 з РКР Кракова та прибуттям в Люблін о 19:42 та по прибуттю відвідати єврейське кладовище Любліна - там поховані в 4 рази більше людей, ніж цифра, яка вами озвучена. Вас чекає дивне відкриття: до іх перетворення на мерців за декілька днів не мали ніякого відношення ні палестинці, ні громадяни Туреччини.
Але я з вами погоджуюсь: дійсно Туреччина перетнула "червону лінію": десь якось висловила жаль (який жах!) з приводу загибелі від підкладеної вдало не нею 2 місяця тому бомби - однієї людини. Невірно вона зробила. Цю помилку навіть не виправдовує той факт, що президент України буває в Туреччині майже щомісяця, а міністри - і оборони, і ось прем"єр-міністр був на днях, і командувач флотом України (Туреччина побудувала вже другий для України корвет) - навіть щотижня. Не виправдовує навіть візит в Анкару днями голови Меджлісу кримськотатарського народу мусульманина Мустафи Джемільова (я особисто з ним зустрічався восени 2018 року: тримається дідусь!).
Letusrock написав:…або вони вміють вигризати всі види допомоги та бонусів які тільки можуть. І інші просто не в курсі чи немали вмінь/часу займатись цим
Ось це дуже важливий соціальний момент. Вони дуже активно спілкуються з українською діаспорою. В себе вдома влаштовують «зустрічі» українців, активно спілкуються, обмінюються досвідом - і наші люди весь час дають різні корисні поради про ту чи іншу муніципальну/міську/провінціальну/федеральну програми і завжди намагаються брати участь. Достатньо сказати, що отримали соціальну підтримку на утримання житла та комунальні витрати в сумі 2200 С$ щомісяця. Говорили, що не всі українці з їх кола отримали.
Когда-то "искусство жить в Одессе" практиковали иммигранты из ссср, садясь на шею американских налогоплательщиков. Сейчас акцент сместился на представителей расовых меньшинств, которые по статистике составляют около 11% населения США и на них-же приходится порядка 50% преступлений. Конечно, не все представители той или иной этнической или социальной группы могут характеризоваться теми или иными признаками, я просто привожу статистику. Да, так вот, со временем, эти бывшие советские граждане или пошли работать/зарабатывать или отошли в еще более лучший мир и очень немного сейчас осталось юзающих паблик чардж. В основном старички, которым уже сейчас работать и нет возможности. Их дети и внуки получили американское образование, работают на благосостояние своей семьи и страны, которая приняла их родителей. Конечно, иметь SSI чуть более тысячи долларов, секшн 8, фудстемпы, шикарное покрытие Медикейда и пр. - это несравнимый уровень жизни с украинскими пенсионерами. Многие из получателей паблик чардж ни дня не работали (во всяком случае легально) в США. Но я вижу и другие примеры таких-же старичков из того-же самого союза. Они не садились на шею американских налогоплательщиков (во всяком случае надолго), шли работать, учиться, платили налоги, зарабатывали себе на жизнь, недвижимость, образование детям.И сейчас - обеспеченные люди на пенсии. Заработанной пенсии. С активами. Ведущие активный образ жизни в свои 70+. Но все их заработанное ..."Моим детям мои деньги - как слону дробина" (с). ВОт от автора этих слов сегодня поступило предложение. С сентября съезжает его теннант. Он хочет продать свою арендную квартиру. Предложил мне ее взять под аренду. Пока думаю.
rjkz написав:Да, так вот, со временем, эти бывшие советские граждане или пошли работать/зарабатывать или отошли в еще более лучший мир и очень немного сейчас осталось юзающих паблик чардж. В основном старички, которым уже сейчас работать и нет возможности. Их дети и внуки получили американское образование, работают на благосостояние своей семьи и страны, которая приняла их родителей.
Все вірно. Мій колишній шеф переїхав в штат Коннектикут в 65 років - реально хотів влаштуватися на роботу. Але розумні люди підказали, що тоді втрачає безкоштовну медичну страховку. Він те порахував - що отримує та що втрачає - та відмовився від намірів працювати: працював син та невістка. А він жив та живе на виплати в якості Senior sitizen - вже 20 років, крім грошей, отримує його орендодавець по 1000 доларів в якості оплати за оренду квартири з умовлених 1200... Ну а про медичне обслуговування я промовчу...
Уряд Канади ПРОДОВЖИВ дію Програми CUAET до кінця 2024 року. Раніше кінцевою датою була 31.07.2024.
На практиці це означає, що всі українці, хто отримав в попередній період канадську візу (нагадаю: це було безкоштовно,) може приїхати та отримати головний документ: право працювати та навчатися (Work Permit).
Дотично це означає, що Канада любить та поважає Україну та українців.
akurt написав: дійсно Туреччина перетнула "червону лінію": десь якось висловила жаль (який жах!) з приводу загибелі від підкладеної вдало не нею 2 місяця тому бомби - однієї людини. Невірно вона зробила. Цю помилку навіть не виправдовує той факт, що президент України буває в Туреччині майже щомісяця, а міністри - і оборони, і ось прем"єр-міністр був на днях... Не виправдовує навіть візит в Анкару днями голови Меджлісу кримськотатарського народу мусульманина Мустафи Джемільова (я особисто з ним зустрічався восени 2018 року: тримається дідусь!).
Мабуть, треба її якось покарати.
Сколько стоит медицинская турецкая страховка???Я согласен ее полностью для вас "комбинатор" оплатить,чтобы вы наконец проверили свою кукуху или были соотвествующие выписаны таблетки...Именно для проверки "кукухи" и не на другие цели. Це просто якийсь пздц.Я каждый раз читаю якусь нову дичь и просто прозреваю...Так нельзя