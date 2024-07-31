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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2227222822292230 Додано: Суб 03 сер, 2024 12:32 BIGor написав: Спочатку дружать з нацистською Росією, тепер відкрито дружать з терористичною організацією ХАМАС... Спочатку дружать з нацистською Росією, тепер відкрито дружать з терористичною організацією ХАМАС...

Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх.

Скоротили імпорт/експорт в ерефію здається в 2 чи більше разів (статистика була на днях).



В той же час треба розуміти: Туреччина позиціонує себе як "регіональний лідер" - і дуже щільні еконоімчні зв"язки з Саудівською Аравією, Кувейтом, Катаром, ОАЕ, Оманом, які надають кредити в десятки мільярдів"ярдів доларів. Які є інвесторами в економіку - причому дуже потужними, а не копійчаними.

То як я це бачу: більше удають всіляку стурбованість. "Восток - дело тонкое". Це країни з іншою релігійною орієнтацією, причому тільки дві з країн мусульманського світи, де переважна кількість населення сповідує іслам, "відділили церкву від держави" - це Туреччина та Азербайджан.



Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а раніше землі Османської імперії (!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей...

Не всі знають цікавий факт: в кінці 19 сторіччя в Стамбул (тоді Константинополь) прибула з Європи численна делегація лідерів сіонізму з проханням до турецького султана віддати/подарувати їм землі на схід від Єгипту. І турецький султан ВІДМОВИВ.

БО СВОЇ ЗЕМЛІ НЕ РОЗДАЮТЬ ЧУЖИНЦЯМ.

І поїхали ті пани додому в Європу: в Краків, в Лемберг, в Жовкву, в Люблін, у Відень та в Женеву...



Так що "стурбованість" "озабоченность" та "траур" то - справа така... ефемерна...

На кшталт анекдота "Ну не шмогла я, ну не шмогла..."

В смислі політика - справа така ... Говориш одне - а робиш інше...

Он з Україною на днях Туреччина ратифікувала Угоду про "Зону вільної торгівлі"... Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх.Скоротили імпорт/експорт в ерефію здається в 2 чи більше разів (статистика була на днях).В той же час треба розуміти: Туреччина позиціонує себе як "регіональний лідер" - і дуже щільні еконоімчні зв"язки з Саудівською Аравією, Кувейтом, Катаром, ОАЕ, Оманом, які надають кредити в десятки мільярдів"ярдів доларів. Які є інвесторами в економіку - причому дуже потужними, а не копійчаними.То як я це бачу:"Восток - дело тонкое". Це країни з іншою релігійною орієнтацією, причому тільки дві з країн мусульманського світи, де переважна кількість населення сповідує іслам, "відділили церкву від держави" - це Туреччина та Азербайджан.Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а(!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей...в кінці 19 сторіччя в Стамбул (тоді Константинополь) прибула з Європи численна делегація лідерів сіонізму з проханням до турецького султана віддати/подарувати їм землі на схід від Єгипту. І турецький султан ВІДМОВИВ.БО СВОЇ ЗЕМЛІ НЕ РОЗДАЮТЬ ЧУЖИНЦЯМ.І поїхали ті панив Краків, в Лемберг, в Жовкву, в Люблін, у Відень та в Женеву...Так що "стурбованість" "озабоченность" та "траур" то - справа така... ефемерна...На кшталт анекдота "Ну не шмогла я, ну не шмогла..."В смислі політика - справа така ... Говориш одне - а робиш інше...Он з Україною на днях Туреччина ратифікувала Угоду про "Зону вільної торгівлі"... akurt

Повідомлень: 9874 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3654 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 13:01 BIGor написав: Щось тільки пару раз бачив. А от наші повно і 7777, і ОО, і МІ. Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз. Щось тільки пару раз бачив. А от наші повно і 7777, і ОО, і МІ. Можливо десь в США популярні всякі такі комбінації серед негрів піднявшихся на сутенерстві чи героїні - хз.

Зараз у Вроцлаві. Поки виходив з готелю через парковку, помітив 3 іменні номери і ще 2 з комбінаціями, які можна було б вважати невипадковими (0011 та 44464). Зараз у Вроцлаві. Поки виходив з готелю через парковку, помітив 3 іменні номери і ще 2 з комбінаціями, які можна було б вважати невипадковими (0011 та 44464). Gastarbaiter Повідомлень: 3285 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 13:13 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а раніше землі Османської імперії (!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей... Ну і не все просто з Палестиною: це на їх землі - а раніше землі Османської імперії (!) - прийшли чужі люди, захопили території та повбивали людей...

Напевно Ви вчили якусь іншу історів в школі, ніж всі інші.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0 ... 0%B2%D0%BE

Євреї жили на тих територіях з 10 ст. до нашої ери, а Ви пишете про Османську Імперію, яка скінчила на початку 1900хх.



akurt написав: Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать, просто терплять, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх. Все трохи не так. З нацистською "дружать" дуже цікаво - а фактично і не дружать, а вдають, що дружать,, наприклад переорієнтували постачання газу через свою територію в Європу з Азербайджану, а НЕ з ерефії. Витурили всіх росіян з Туреччини. Або майже всіх.

Основний торговий партнер Туреччини по імпорту - Росія

https://tradingeconomics.com/turkey/imports-by-country Напевно Ви вчили якусь іншу історів в школі, ніж всі інші.Євреї жили на тих територіях з, а Ви пишете про Османську Імперію, яка скінчила BIGor

Повідомлень: 9201 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 13:28

«Після невдачі з Ротшильдом Герцль вирішив поїхати до Константинополя, щоб обговорити із султаном Туреччини можливість створення автономного єврейського поселення в Палестині, яка до Першої світової війни входила до складу Оттоманської імперії. Султан погодився на зустріч із Герцлем і навіть влаштував йому розкішний прийом, проте дистанціювався від плану створення єврейської громади в Ерец-Ісраель (Земля Ізраїльська, Земля Обітована). Але Герцль і тут не впав духом і приступив до організації Першого сіоністського конгресу, який відкрився у серпні 1897 року у Базелі».

Сподіваюся, не треба писати хто то такий дядько Ротшишьд?

Джерело: біографія пана Герцля.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 0%BE%D1%80 Взагалі-то краще дивиться на те чий траур оголошує чи не оголошує Угорщина та Словаччина, але для точності історичних фактів:«Після невдачі з Ротшильдом Герцль вирішив поїхати до Константинополя, щоб обговорити із султаном Туреччини можливість створення автономного єврейського поселення в Палестині, яка до Першої світової війни входила до складу Оттоманської імперії. Султан погодився на зустріч із Герцлем і навіть влаштував йому розкішний прийом, проте дистанціювався від плану створення єврейської громади в Ерец-Ісраель (Земля Ізраїльська, Земля Обітована). Але Герцль і тут не впав духом і приступив до організації Першого сіоністського конгресу, який відкрився у серпні 1897 року у Базелі».Сподіваюся, не треба писати хто то такий дядько Ротшишьд?Джерело: біографія пана Герцля. akurt

Повідомлень: 9874 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3654 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 13:55 пане akurt, дайте відповідь, то це Ротшильд зовсім недавно вирізав 2500 громадян Ізраїлю (чоловіків, жінок, дітей)? Чого тоді Туреччина не об'являла траур по вирізаним 2500 людей?

На мою скромну думку, Туреччина пішла вразнос, у Ердогана абсолютна влада, але походу IQ занизьке. Регіональний лідер кажете? Всі країни сусіди Туреччини - їх вороги. Греція - ворог, Болгарія - ворог, Кіпр - ворог, Сирія - ворог. Ще є проблема курдського населення, яких закріпачили імперіалістські турки. BIGor

Повідомлень: 9201 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 14:21

- за 77 злотих купити квиток на потяг 3720 "Cegielski" відправленням о 14:27 з РКР Кракова та прибуттям в Люблін о 19:42 та по прибуттю відвідати єврейське кладовище Любліна - там поховані в 4 рази більше людей, ніж цифра, яка вами озвучена.

Вас чекає дивне відкриття: до іх перетворення на мерців за декілька днів не мали ніякого відношення ні палестинці, ні громадяни Туреччини.



Але я з вами погоджуюсь: дійсно Туреччина перетнула "червону лінію": десь якось висловила жаль (який жах!) з приводу загибелі від підкладеної вдало не нею 2 місяця тому бомби - однієї людини. Невірно вона зробила.

Цю помилку навіть не виправдовує той факт, що президент України буває в Туреччині майже щомісяця, а міністри - і оборони, і ось прем"єр-міністр був на днях, і командувач флотом України (Туреччина побудувала вже другий для України корвет) - навіть щотижня.

Не виправдовує навіть візит в Анкару днями голови Меджлісу кримськотатарського народу мусульманина Мустафи Джемільова (я особисто з ним зустрічався восени 2018 року: тримається дідусь!).



Мабуть, треба її якось покарати. Ви можете отримати відповідь значно скорше та ефективніше, прямо на місці:- за 77 злотих купити квиток на потяг 3720 "Cegielski" відправленням о 14:27 з РКР Кракова та прибуттям в Люблін о 19:42 та по прибуттю відвідати єврейське кладовище Любліна - там поховані в 4 рази більше людей, ніж цифра, яка вами озвучена.Вас чекає дивне відкриття: до іх перетворення на мерців за декілька днів не мали ніякого відношення ні палестинці, ні громадяни Туреччини.Але я з вами погоджуюсь: дійсно Туреччина перетнула "червону лінію": десь якось висловила жаль (який жах!) з приводу загибелі від підкладеної вдало не нею 2 місяця тому бомби - однієї людини. Невірно вона зробила.Цю помилку навіть не виправдовує той факт, що президент України буває в Туреччині майже щомісяця, а міністри - і оборони, і ось прем"єр-міністр був на днях, і командувач флотом України (Туреччина побудувала вже другий для України корвет) - навіть щотижня.Не виправдовує навіть візит в Анкару днями голови Меджлісу кримськотатарського народу мусульманина Мустафи Джемільова (я особисто з ним зустрічався восени 2018 року: тримається дідусь!).Мабуть, треба її якось покарати. akurt

Повідомлень: 9874 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3654 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 19:41 akurt написав: Letusrock написав: …або вони вміють вигризати всі види допомоги та бонусів які тільки можуть. І інші просто не в курсі чи немали вмінь/часу займатись цим …або вони вміють вигризати всі види допомоги та бонусів які тільки можуть. І інші просто не в курсі чи немали вмінь/часу займатись цим

Ось це дуже важливий соціальний момент.

Вони дуже активно спілкуються з українською діаспорою. В себе вдома влаштовують «зустрічі» українців, активно спілкуються, обмінюються досвідом - і наші люди весь час дають різні корисні поради про ту чи іншу муніципальну/міську/провінціальну/федеральну програми і завжди намагаються брати участь.

Достатньо сказати, що отримали соціальну підтримку на утримання житла та комунальні витрати в сумі 2200 С$ щомісяця. Говорили, що не всі українці з їх кола отримали. Ось це дуже важливий соціальний момент.Вони дуже активно спілкуються з українською діаспорою. В себе вдома влаштовують «зустрічі» українців, активно спілкуються, обмінюються досвідом - і наші люди весь час дають різні корисні поради про ту чи іншу муніципальну/міську/провінціальну/федеральну програми і завжди намагаються брати участь.Достатньо сказати, що отримали соціальну підтримку на утримання житла та комунальні витрати в сумі 2200 С$ щомісяця. Говорили, що не всі українці з їх кола отримали.



Когда-то "искусство жить в Одессе" практиковали иммигранты из ссср, садясь на шею американских налогоплательщиков.

Сейчас акцент сместился на представителей расовых меньшинств, которые по статистике составляют около 11% населения США и на них-же приходится порядка 50% преступлений. Конечно, не все представители той или иной этнической или социальной группы могут характеризоваться теми или иными признаками, я просто привожу статистику.

Да, так вот, со временем, эти бывшие советские граждане или пошли работать/зарабатывать или отошли в еще более лучший мир и очень немного сейчас осталось юзающих паблик чардж. В основном старички, которым уже сейчас работать и нет возможности.

Их дети и внуки получили американское образование, работают на благосостояние своей семьи и страны, которая приняла их родителей.

Конечно, иметь SSI чуть более тысячи долларов, секшн 8, фудстемпы, шикарное покрытие Медикейда и пр. - это несравнимый уровень жизни с украинскими пенсионерами. Многие из получателей паблик чардж ни дня не работали (во всяком случае легально) в США.

Но я вижу и другие примеры таких-же старичков из того-же самого союза.

Они не садились на шею американских налогоплательщиков (во всяком случае надолго), шли работать, учиться, платили налоги, зарабатывали себе на жизнь, недвижимость, образование детям.И сейчас - обеспеченные люди на пенсии. Заработанной пенсии. С активами. Ведущие активный образ жизни в свои 70+.

Но все их заработанное ..."Моим детям мои деньги - как слону дробина" (с).

ВОт от автора этих слов сегодня поступило предложение.

С сентября съезжает его теннант. Он хочет продать свою арендную квартиру.

Предложил мне ее взять под аренду. Пока думаю. Когда-то "искусство жить в Одессе" практиковали иммигранты из ссср, садясь на шею американских налогоплательщиков.Сейчас акцент сместился на представителей расовых меньшинств, которые по статистике составляют около 11% населения США и на них-же приходится порядка 50% преступлений. Конечно, не все представители той или иной этнической или социальной группы могут характеризоваться теми или иными признаками, я просто привожу статистику.Да, так вот, со временем, эти бывшие советские граждане или пошли работать/зарабатывать или отошли в еще более лучший мир и очень немного сейчас осталось юзающих паблик чардж. В основном старички, которым уже сейчас работать и нет возможности.Их дети и внуки получили американское образование, работают на благосостояние своей семьи и страны, которая приняла их родителей.Конечно, иметь SSI чуть более тысячи долларов, секшн 8, фудстемпы, шикарное покрытие Медикейда и пр. - это несравнимый уровень жизни с украинскими пенсионерами. Многие из получателей паблик чардж ни дня не работали (во всяком случае легально) в США.Но я вижу и другие примеры таких-же старичков из того-же самого союза.Они не садились на шею американских налогоплательщиков (во всяком случае надолго), шли работать, учиться, платили налоги, зарабатывали себе на жизнь, недвижимость, образование детям.И сейчас - обеспеченные люди на пенсии. Заработанной пенсии. С активами. Ведущие активный образ жизни в свои 70+.Но все их заработанное ..."Моим детям мои деньги - как слону дробина" (с).ВОт от автора этих слов сегодня поступило предложение.С сентября съезжает его теннант. Он хочет продать свою арендную квартиру.Предложил мне ее взять под аренду. Пока думаю. rjkz

Повідомлень: 16844 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8394 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 20:04 rjkz написав: Да, так вот, со временем, эти бывшие советские граждане или пошли работать/зарабатывать или отошли в еще более лучший мир и очень немного сейчас осталось юзающих паблик чардж. В основном старички, которым уже сейчас работать и нет возможности.

Их дети и внуки получили американское образование, работают на благосостояние своей семьи и страны, которая приняла их родителей.

Да, так вот, со временем, эти бывшие советские граждане или пошли работать/зарабатывать или отошли в еще более лучший мир и очень немного сейчас осталось юзающих паблик чардж. В основном старички, которым уже сейчас работать и нет возможности.Их дети и внуки получили американское образование, работают на благосостояние своей семьи и страны, которая приняла их родителей.

Все вірно. Мій колишній шеф переїхав в штат Коннектикут в 65 років - реально хотів влаштуватися на роботу. Але розумні люди підказали, що тоді втрачає безкоштовну медичну страховку.

Він те порахував - що отримує та що втрачає - та відмовився від намірів працювати: працював син та невістка.

А він жив та живе на виплати в якості Senior sitizen - вже 20 років, крім грошей, отримує його орендодавець по 1000 доларів в якості оплати за оренду квартири з умовлених 1200...

Ну а про медичне обслуговування я промовчу... Все вірно. Мій колишній шеф переїхав в штат Коннектикут в 65 років - реально хотів влаштуватися на роботу. Але розумні люди підказали, що тоді втрачає безкоштовну медичну страховку.Він те порахував - що отримує та що втрачає - та відмовився від намірів працювати: працював син та невістка.А він жив та живе на виплати в якості Senior sitizen - вже 20 років, крім грошей, отримує його орендодавець по 1000 доларів в якості оплати за оренду квартири з умовлених 1200...Ну а про медичне обслуговування я промовчу... akurt

Повідомлень: 9874 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3654 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 21:54 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Уряд Канади ПРОДОВЖИВ дію Програми CUAET до кінця 2024 року.

Раніше кінцевою датою була 31.07.2024.



На практиці це означає, що всі українці, хто отримав в попередній період канадську візу (нагадаю: це було безкоштовно,) може приїхати та отримати головний документ: право працювати та навчатися (Work Permit).



Дотично це означає, що Канада любить та поважає Україну та українців. akurt

Повідомлень: 9874 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3654 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 22:02 akurt написав: дійсно Туреччина перетнула "червону лінію": десь якось висловила жаль (який жах!) з приводу загибелі від підкладеної вдало не нею 2 місяця тому бомби - однієї людини. Невірно вона зробила.

Цю помилку навіть не виправдовує той факт, що президент України буває в Туреччині майже щомісяця, а міністри - і оборони, і ось прем"єр-міністр був на днях...

Не виправдовує навіть візит в Анкару днями голови Меджлісу кримськотатарського народу мусульманина Мустафи Джемільова (я особисто з ним зустрічався восени 2018 року: тримається дідусь!).



Мабуть, треба її якось покарати. дійсно Туреччина перетнула "червону лінію": десь якось висловила жаль (який жах!) з приводу загибелі від підкладеної вдало не нею 2 місяця тому бомби - однієї людини. Невірно вона зробила.Цю помилку навіть не виправдовує той факт, що президент України буває в Туреччині майже щомісяця, а міністри - і оборони, і ось прем"єр-міністр був на днях...Не виправдовує навіть візит в Анкару днями голови Меджлісу кримськотатарського народу мусульманина Мустафи Джемільова (я особисто з ним зустрічався восени 2018 року: тримається дідусь!).Мабуть, треба її якось покарати.











Сколько стоит медицинская турецкая страховка???Я согласен ее полностью для вас "комбинатор" оплатить,чтобы вы наконец проверили свою кукуху или были соотвествующие выписаны таблетки...Именно для проверки "кукухи" и не на другие цели. Це просто якийсь пздц.Я каждый раз читаю якусь нову дичь и просто прозреваю...Так нельзя Сколько стоит медицинская турецкая страховка???Я согласен ее полностью для вас "комбинатор" оплатить,чтобы вы наконец проверили свою кукуху или были соотвествующие выписаны таблетки...Именно для проверки "кукухи" и не на другие цели. Це просто якийсь пздц.Я каждый раз читаю якусь нову дичь и просто прозреваю...Так нельзя osafly

Повідомлень: 1718 З нами з: 29.05.14 Подякував: 124 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2227222822292230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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