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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:15
akurt
akurt написав:
Вас можна зрозуміти та співчувати: звʼязатися з поганою командою людей, які опустилися на саме дно життя, і витратити даремно цінний час свого життя
в 2020 та 2021 роках… заливаючи
в ті мирні часи Фінансовий форум України десятками дурнуватих повідомлень
на добу….
Тримайтеся. Співчуваю.
зробив дуже самокритичний камінг-аут. але у 2022, 2023 та й в 2024 теж.
ось що робить життя далеко від Батьківщини. маємо надію, що ситуація виправиться
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Додано: Нед 04 сер, 2024 10:49
пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?
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