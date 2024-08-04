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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:15
akurt
akurt написав:
Вас можна зрозуміти та співчувати: звʼязатися з поганою командою людей, які опустилися на саме дно життя, і витратити даремно цінний час свого життя
в 2020 та 2021 роках… заливаючи
в ті мирні часи Фінансовий форум України десятками дурнуватих повідомлень
на добу….
Тримайтеся. Співчуваю.
зробив дуже самокритичний камінг-аут. але у 2022, 2023 та й в 2024 теж.
ось що робить життя далеко від Батьківщини. маємо надію, що ситуація виправиться
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Shaman
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Додано: Нед 04 сер, 2024 10:49
пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?
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BIGor
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Додано: Нед 04 сер, 2024 11:29
BIGor написав:
пане Shaman
щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство
буде?
ще один мій опонент збудився, який полюбляє накидувати на Україну. навіть вже забув як akurt
трохи раніше намагався прослизнути між крапельками того, що Туреччина реально підтримує палестинців й ворогує з Ізраілем.
ні, ми звісно краще почекає твоїх оповідей про поганих поляків та індусів на твоїй роботі. я тобі про це казав ще як тільки ти переїхав до Польщі. от тільки забув.як ти виїхав - чи то по догляду, чи то шлях. навряд чи Тиса
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Shaman
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Додано: Нед 04 сер, 2024 12:11
BIGor написав:Shaman
от у тебе кончений український менталітет ("Хрін з ним, що своя хата згоріла, головне у сусіда корова здохла."), сидіти в багнюці і заздрити більш успішним/працьовитим
. Ну от яке твоє собаче діло
як я виїхав?
"заздрити більш успішним/працьовитим" - це про тебе.
бо ти ні перше, ні друге.
ти ж про корисну інфо - декому цікаво, як можна "емігрувати" у військовий час, головне питання наразі:D
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