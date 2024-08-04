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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2024 10:15
akurt
akurt написав:
Вас можна зрозуміти та співчувати: звʼязатися з поганою командою людей, які опустилися на саме дно життя, і витратити даремно цінний час свого життя
в 2020 та 2021 роках… заливаючи
в ті мирні часи Фінансовий форум України десятками дурнуватих повідомлень
на добу….
Тримайтеся. Співчуваю.
зробив дуже самокритичний камінг-аут. але у 2022, 2023 та й в 2024 теж.
ось що робить життя далеко від Батьківщини. маємо надію, що ситуація виправиться
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Shaman
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Додано: Нед 04 сер, 2024 10:49
пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?
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BIGor
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Додано: Нед 04 сер, 2024 11:29
BIGor написав:
пане Shaman
щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство
буде?
ще один мій опонент збудився, який полюбляє накидувати на Україну. навіть вже забув як akurt
трохи раніше намагався прослизнути між крапельками того, що Туреччина реально підтримує палестинців й ворогує з Ізраілем.
ні, ми звісно краще почекає твоїх оповідей про поганих поляків та індусів на твоїй роботі. я тобі про це казав ще як тільки ти переїхав до Польщі. от тільки забув.як ти виїхав - чи то по догляду, чи то шлях. навряд чи Тиса
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Shaman
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Додано: Нед 04 сер, 2024 12:11
BIGor написав:Shaman
от у тебе кончений український менталітет ("Хрін з ним, що своя хата згоріла, головне у сусіда корова здохла."), сидіти в багнюці і заздрити більш успішним/працьовитим
. Ну от яке твоє собаче діло
як я виїхав?
"заздрити більш успішним/працьовитим" - це про тебе.
бо ти ні перше, ні друге.
ти ж про корисну інфо - декому цікаво, як можна "емігрувати" у військовий час, головне питання наразі
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Shaman
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Додано: Нед 04 сер, 2024 13:49
BIGor написав:
пане Shaman
щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство
буде?
Знавець "Економіки по-простому" чув дзвін та не знав де він.
Видалено допис одного трохи незрівноваженого - я написав репліку та ліг вдень відпочити.
Але ж "Рибалка рибалку бачить здалека" - то нечиста сила підняла з канапи цього сміттяра.
Це добре - сміттярі теж корисні іноді.
Цей особливо агресивний саме по неділях... Рекордом було 19 (дев"ятнадцять) агресивно-сміттєвих дописів на гілці, до якої ніколи не мав та не матиме ніякого відношення, це було 21 квітня.
ДЕВ"ЯТНАДЦЯТЬ СМІТТЄВИХ МІШКІВ ЗІБРАВ
та вивалив все оте своє сміття на Фінансовий форум України.
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akurt
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Додано: Нед 04 сер, 2024 14:01
akurt
ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.
там твій прихильник питав, як ти ставишся до того, що президент Туреччини активно підтримує терористичне угрупування ХАМАС, й постійно критикує Ізраіль. особисто твоє ставлення, а не тих, хто зустрічається з Ердоганом. чи в тебе просто немає особистої думки з жодного питання, лише чужі з інтернету?
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Додано: Нед 04 сер, 2024 14:05
Еміграція. зароботчанство
News from Belgium
Як швидко плине час - інколи люди цього не розуміють та витрачають його на несуттєві дрібнички.
А даремно...
Саме в ці дні виповнюється 20 (ДВАДЦЯТЬ!) років з того дня, коли почалися неймовірні події в еміграції та в заробітчанстві, які я особисто вважаю є достойним, щоби писати роман з назвою:
"Еміграція: заробітчанство: повчальна позитивна історія диск-жокея Дніпра, який став співвласником англійської компанії".
Ця неймовірна історя на тему гілки. Цій неймовірній історії в ці дні виповнилося 20 (Двадцять, Карле!) років.
Це історія наполегливої важкої праці та неймовірного успіху.
(Буде після філіжанки кави, яку я щойно заварив але ще не випив)
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Додано: Нед 04 сер, 2024 14:08
Shaman написав:akurt
ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.
Не ображайте самі себе. Ви не розібралися та не зрозуміли той текст, який процитували.
Тобто займаєтеся не тим, для чого вас створив Господь. А саме: займаєтеся дурницями та пустощами.
Припиняйте. Наповнюйте гілку "Економіка про-простому" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну - порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.
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