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akurt написав:Вас можна зрозуміти та співчувати: звʼязатися з поганою командою людей, які опустилися на саме дно життя, і витратити даремно цінний час свого життя в 2020 та 2021 роках… заливаючи в ті мирні часи Фінансовий форум України десятками дурнуватих повідомлень на добу…. Тримайтеся. Співчуваю.
akurt зробив дуже самокритичний камінг-аут. але у 2022, 2023 та й в 2024 теж.
ось що робить життя далеко від Батьківщини. маємо надію, що ситуація виправиться
BIGor написав:пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?
ще один мій опонент збудився, який полюбляє накидувати на Україну. навіть вже забув як akurt трохи раніше намагався прослизнути між крапельками того, що Туреччина реально підтримує палестинців й ворогує з Ізраілем.
ні, ми звісно краще почекає твоїх оповідей про поганих поляків та індусів на твоїй роботі. я тобі про це казав ще як тільки ти переїхав до Польщі. от тільки забув.як ти виїхав - чи то по догляду, чи то шлях. навряд чи Тиса
BIGor написав:Shaman от у тебе кончений український менталітет ("Хрін з ним, що своя хата згоріла, головне у сусіда корова здохла."), сидіти в багнюці і заздрити більш успішним/працьовитим. Ну от яке твоє собаче діло як я виїхав?
"заздрити більш успішним/працьовитим" - це про тебе. бо ти ні перше, ні друге.
ти ж про корисну інфо - декому цікаво, як можна "емігрувати" у військовий час, головне питання наразі
BIGor написав:пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?
Знавець "Економіки по-простому" чув дзвін та не знав де він. Видалено допис одного трохи незрівноваженого - я написав репліку та ліг вдень відпочити. Але ж "Рибалка рибалку бачить здалека" - то нечиста сила підняла з канапи цього сміттяра. Це добре - сміттярі теж корисні іноді. Цей особливо агресивний саме по неділях... Рекордом було 19 (дев"ятнадцять) агресивно-сміттєвих дописів на гілці, до якої ніколи не мав та не матиме ніякого відношення, це було 21 квітня. ДЕВ"ЯТНАДЦЯТЬ СМІТТЄВИХ МІШКІВ ЗІБРАВ та вивалив все оте своє сміття на Фінансовий форум України.
akurt ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.
там твій прихильник питав, як ти ставишся до того, що президент Туреччини активно підтримує терористичне угрупування ХАМАС, й постійно критикує Ізраіль. особисто твоє ставлення, а не тих, хто зустрічається з Ердоганом. чи в тебе просто немає особистої думки з жодного питання, лише чужі з інтернету?
Як швидко плине час - інколи люди цього не розуміють та витрачають його на несуттєві дрібнички. А даремно... Саме в ці дні виповнюється 20 (ДВАДЦЯТЬ!) років з того дня, коли почалися неймовірні події в еміграції та в заробітчанстві, які я особисто вважаю є достойним, щоби писати роман з назвою:
"Еміграція: заробітчанство: повчальна позитивна історія диск-жокея Дніпра, який став співвласником англійської компанії". Ця неймовірна історя на тему гілки. Цій неймовірній історії в ці дні виповнилося 20 (Двадцять, Карле!) років. Це історія наполегливої важкої праці та неймовірного успіху.
(Буде після філіжанки кави, яку я щойно заварив але ще не випив)
Востаннє редагувалось akurt в Нед 04 сер, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:akurt ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.
Не ображайте самі себе. Ви НЕ розібралися та НЕ зрозуміли той текст, який процитували. Тобто пішли "Не в той степ". Наповнюйте гілку "Економіка простими словами" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну - порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати. Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
О! Радієм разом! Пан не тільки фахівець з кріптовалюти, а ще й лікар! Записуємся на прийом!
Пане лікарю! Лікарю пацієнт не може брехати.... Приховувати не можна... Та й причини немає... Я вже три тижня - рівно 3 тижня сьогодні - перебуваю в Європі. Взагалі в цьому році: - Польщя - січень - Чехія - січень - Австрія - січень-лютий - Словенія - лютий - Хорватія, Сербія, Болгарія, Туреччина - лютий-березень. - Квітень - США (Каліфорнія, Південна Кароліна, Північна Кароліна - перельоти літаком на Атланту та Шарлотт, далі - орендованим авто 2 тижня по двох штатах і в гори, і до океану). - Травень - Франція (Прилетів в Бордо - відлетів на Базель з Тулузи) - Червень - Тенеріфе (через Бухарест) - Липень - Туреччина - в ці дні - Європа. - 14-15 серпня - Краків (Зустріч з паном BIGor). О 17-00 відліт на Стамбул з Кракова-. 16 серпня виліт рейсом Стамбул-Сан Францисько. Прибуття в Сан Францисько 16.08.24 о 16-30. Відвідування Силіконової долини та двох університетів: Stanford University та UCSC. - 27 серпня відліт із Сан Францисько та прибуття в Краків 28 серпня ввечері. 05 вересня - якщо нічого не зміниться - відбуття на авто в подорж: Німеччина, Чехія та Франція. Маршрут в 2 450 км. Планую дві ночівлі дорогою в готелях Німеччини та Франції. Точка призначення: Гасконія.
Вперше оприлюднюю все докладно і точно - просто щоби товариство знало, які недосвідчені озлоблені життям сміттєзбірники шастають по Фінансовому форуму України. Від злоби здатні втопити та оббрехати кого хочеш... А я у всіх цих країнах та містах активно зустрічався з українською діаспорою - представниками різних міст України - від Одеси і Дніпра - до Львова...
Пане osafly - невже не соромно брехати все життя та тягати щоденно мішки з дурнотою? Як же вам після цього будуть вірити люди на гілці: де ви пророкуєте курс Біткоїна станом зна 31 грудня 2567 року - король же буде виглядати голим! Подумайте над цим! Я ж вам особисто ще в 2021 році казав: "Бог все бачить та жорстко покарає!" Займіться чимось корисним для власного життя... Часи ж важкі, епохальні... Треба щось же робити... Писати повню маячню на форумах - грошей не буде... Спробуйте. Я вірю, що ще не все в житті у вас втрачено.