#<1 ... 2229223022312232 Додано: Нед 04 сер, 2024 16:48 akurt написав: Текст вище написано ірландською.

Ось таку мову чув наш український інженер-електромеханік по прибуттю в Ірландію.

Все зрозуміли?

Текст вище написано ірландською.Ось таку мову чув наш український інженер-електромеханік по прибуттю в Ірландію.Все зрозуміли?Ну то до роботи!

In the latest Irish census, of 2022, 1,873,997 people or 39.8% of the population of the Republic of Ireland claimed some ability to speak Irish, which was an increase of 6% compared to the 2016 census. However the number of daily Irish speakers in the state dropped by 2% compared to 2016, with 71,968 people in 2022 claiming to be daily Irish speakers.



News from Canada



Уряд Канади ПРОДОВЖИВ дію Програми CUAET до кінця 2024 року.

Раніше кінцевою датою була 31.07.2024.



На практиці це означає, що всі українці, хто отримав в попередній період канадську візу (нагадаю: це було безкоштовно,) може приїхати та отримати головний документ: право працювати та навчатися (Work Permit).



News from Canada

Уряд Канади ПРОДОВЖИВ дію Програми CUAET до кінця 2024 року.

Раніше кінцевою датою була 31.07.2024.

На практиці це означає, що всі українці, хто отримав в попередній період канадську візу (нагадаю: це було безкоштовно,) може приїхати та отримати головний документ: право працювати та навчатися (Work Permit).

Дотично це означає, що Канада любить та поважає Україну та українців.



Не совсем понял.

Там вроде-ж было что-то до марта этого года.

Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.

В США сейчас те, кто по Ю4Ю и ТПС немного поднапряглись, так как возможное переизбрание Трампа может им грозить непродлением статуса и, следовательно, они будут вынуждены или сами куда-то выехать или будут депортированы или останутся нелегалами. Напомню, Ю4Ю и ТПС не имеет перспектив получения гринкард и гражданства. В отличиии от CUAET , которая дает перспективы получения ПР.

ПР в свою очередь, дает перспективы получения гражданства Канады.

Не совсем понял.

Там вроде-ж было что-то до марта этого года.

Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.

В США сейчас те, кто по Ю4Ю и ТПС немного поднапряглись, так как возможное переизбрание Трампа может им грозить непродлением статуса и, следовательно, они будут вынуждены или сами куда-то выехать или будут депортированы или останутся нелегалами. Напомню, Ю4Ю и ТПС не имеет перспектив получения гринкард и гражданства. В отличиии от CUAET , которая дает перспективы получения ПР.

ПР в свою очередь, дает перспективы получения гражданства Канады.

То есть, еще раз, вопрос - это ПРИЕМ по CUAET продолжен или это продлен статус для тех кто уже в Канаде?

Додано: Нед 04 сер, 2024 17:12 akurt написав: ...

Це на тему гілки: найважче для українського емігранта - то знати мову країни перебування.

...

Це на тему гілки: найважче для українського емігранта - то знати мову країни перебування.

... ...Це на тему гілки:...

бачиш, вмієш вчитися. саме це я тобі відповів, коли ти мені написав до чого на цій гілці повідомлення про мову

Додано: Нед 04 сер, 2024 17:14 akurt написав: Shaman написав: akurt

ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.

ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.

ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.

Не ображайте самі себе. Ви НЕ розібралися та НЕ зрозуміли той текст, який процитували.

Тобто пішли "Не в той степ".

Наповнюйте гілку "Економіка простими словами" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну - порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.

Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:

Не ображайте самі себе. Ви НЕ розібралися та НЕ зрозуміли той текст, який процитували.

Тобто пішли "Не в той степ".

Наповнюйте гілку "Економіка простими словами" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну - порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.

Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

питайте, я розповім. а то поки проблема з формулюванням запитань. а може просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове...

Додано: Нед 04 сер, 2024 17:18 rjkz написав: Не совсем понял.

Там вроде-ж было что-то до марта этого года.

Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.



News from Canada



Уряд Канади ПРОДОВЖИВ дію Програми CUAET до кінця 2024 року.

Раніше кінцевою датою була 31.07.2024.



На практиці це означає, що всі українці, хто отримав в попередній період канадську візу (нагадаю: це було безкоштовно,) може приїхати та отримати головний документ: право працювати та навчатися (Work Permit).

Дотично це означає, що Канада любить та поважає Україну та українців. News from CanadaУряд Канади ПРОДОВЖИВ дію Програми CUAET до кінця 2024 року.Раніше кінцевою датою була 31.07.2024.На практиці це означає, що всі українці, хто отримав в попередній період канадську візу (нагадаю: це було безкоштовно,) може приїхати та отримати головний документ: право працювати та навчатися (Work Permit).Дотично це означає, що Канада любить та поважає Україну та українців.

Не совсем понял.

Там вроде-ж было что-то до марта этого года.

Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.

Не совсем понял.Там вроде-ж было что-то до марта этого года.Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.



Біли різні етапи та різні дати:

- до 31 березня якщо українець заїхав, то він - крім дозволу на роботу (навчання)+Поліс медичного страхування - отримував одноразову допомогу в 3000 доларів на дорослого; 1500 на дитину.

- Хто заїхав після 31.03.24 - то отримував Work permit та Поліс страхування.

- Вся Програма закінчувала роботу 31.07.24. Фінал.

- Але вчора оприлюднено Рішення Уряду про продовження до 31.12.24.

За непідтвердженою статистикою всього канадські візи - вперше безкоштовно та без пролблем - було видано більше як 1 мільйону українців.

За тією ж непідтвердженою статистикою реально заїхало а залишилосяблизько 300 000.

тЗаїхало але виїхало орієнтовно 50 000.

Біли різні етапи та різні дати:

- до 31 березня якщо українець заїхав, то він - крім дозволу на роботу (навчання)+Поліс медичного страхування - отримував одноразову допомогу в 3000 доларів на дорослого; 1500 на дитину.

- Хто заїхав після 31.03.24 - то отримував Work permit та Поліс страхування.

- Вся Програма закінчувала роботу 31.07.24. Фінал.

- Але вчора оприлюднено Рішення Уряду про продовження до 31.12.24.

За непідтвердженою статистикою всього канадські візи - вперше безкоштовно та без пролблем - було видано більше як 1 мільйону українців.

За тією ж непідтвердженою статистикою реально заїхало а залишилосяблизько 300 000.

тЗаїхало але виїхало орієнтовно 50 000.

Представники нашої діаспори, які прожили в Канаді 20 або 10 років, і яким все це дісталося дуже дуже нелегко - радять скористатися можливістю...

