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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2229223022312232
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 16:48

  akurt написав:Текст вище написано ірландською.
Ось таку мову чув наш український інженер-електромеханік по прибуттю в Ірландію.
Все зрозуміли?
Ну то до роботи!

In the latest Irish census, of 2022, 1,873,997 people or 39.8% of the population of the Republic of Ireland claimed some ability to speak Irish, which was an increase of 6% compared to the 2016 census. However the number of daily Irish speakers in the state dropped by 2% compared to 2016, with 71,968 people in 2022 claiming to be daily Irish speakers.
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:07

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Уряд Канади ПРОДОВЖИВ дію Програми CUAET до кінця 2024 року.
Раніше кінцевою датою була 31.07.2024.

На практиці це означає, що всі українці, хто отримав в попередній період канадську візу (нагадаю: це було безкоштовно,) може приїхати та отримати головний документ: право працювати та навчатися (Work Permit).

Дотично це означає, що Канада любить та поважає Україну та українців.


Не совсем понял.
Там вроде-ж было что-то до марта этого года.
Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.
В США сейчас те, кто по Ю4Ю и ТПС немного поднапряглись, так как возможное переизбрание Трампа может им грозить непродлением статуса и, следовательно, они будут вынуждены или сами куда-то выехать или будут депортированы или останутся нелегалами. Напомню, Ю4Ю и ТПС не имеет перспектив получения гринкард и гражданства. В отличиии от CUAET , которая дает перспективы получения ПР.
ПР в свою очередь, дает перспективы получения гражданства Канады.
То есть, еще раз, вопрос - это ПРИЕМ по CUAET продолжен или это продлен статус для тех кто уже в Канаде?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:12

  akurt написав:...
Це на тему гілки: найважче для українського емігранта - то знати мову країни перебування.
...

бачиш, вмієш вчитися. саме це я тобі відповів, коли ти мені написав до чого на цій гілці повідомлення про мову 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:14

  akurt написав:
  Shaman написав:akurt
ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті. 8)

Не ображайте самі себе. Ви НЕ розібралися та НЕ зрозуміли той текст, який процитували.
Тобто пішли "Не в той степ".
Наповнюйте гілку "Економіка простими словами" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну - порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.
Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

питайте, я розповім. а то поки проблема з формулюванням запитань. а може просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:18

  rjkz написав:Не совсем понял.
Там вроде-ж было что-то до марта этого года.
Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.

Біли різні етапи та різні дати:
- до 31 березня якщо українець заїхав, то він - крім дозволу на роботу (навчання)+Поліс медичного страхування - отримував одноразову допомогу в 3000 доларів на дорослого; 1500 на дитину. Плюс безкоштовно - дуже пристойний готель на 2 тижня і часто із харчуванням.
- Хто заїхав після 31.03.24 - то отримував Work permit та Поліс страхування. Одноразової допомоги вже не було, безкоштовні готелі на 2 тижня не надавалися.
- Вся Програма закінчувала роботу 31.07.24. Фінал.
- Але вчора оприлюднено Рішення Уряду про продовження до 31.12.24.
За неофіційною статистикою всього канадські візи - вперше безкоштовно та без проблем (!) - було видано більше як 1 мільйону українців.
За тією ж непідтвердженою статистикою реально заїхало а залишилося близько 300 000.
Заїхало але виїхало орієнтовно 50 000.
Представники нашої діаспори, які прожили в Канаді 20 або 10 років, і яким все це дісталося дуже дуже нелегко - радять скористатися можливістю...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:28

akurt

Ну, то есть, прием продолжается, если я правильно понял.
Возможностью такой надо пользоваться.
Я, как альтернативную США страну, рассматривал именно Канаду и изучил иммиграционный процесс. Он непростой. И именно данная программа дает возможность тем, кто не в состоянии осилить проходные условия Экспресс Энтри.
По федеральной программе Канады необходимым условием есть сдать АЙЛТС на средний бал 6 при том, что в каждой из 4-х секций надо получить не менее 6. Провинциальные программы имеют ниже требования.
Так вот, я не уверен, что сдал-бы на все 6-ки. Особенно лисенинг.
Так что это шанс.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:31

  Shaman написав:
  Shaman написав:akurt
Наповнюйте гілку "Економіка простими словами" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну - порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.
Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

питайте, я розповім. а то поки проблема з формулюванням запитань. а може просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове...


Панове! Прошу відвідати зазначену гілку, на який пан Shaman всім обіцяє розказати/навчити, як в наші важкі часи можна заробити реальні гроші.
Прошу підтримати ту гілку та пана Shaman цікавими актуальними запитаннями.
А то реально незручно получається: "просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове".
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:40

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:09

Дуже класна людина.
Здається він в Канаді вже 10 років і в 2022 та в 2023 роках дуже опікуйся запуском в ефір точної інформації для українців.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:45

  akurt написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:akurt
Наповнюйте гілку "Економіка простими словами" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну - порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.
Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

питайте, я розповім. а то поки проблема з формулюванням запитань. а може просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове...

Панове! Прошу відвідати зазначену гілку, на який пан Shaman всім обіцяє розказати/навчити, як в наші важкі часи можна заробити реальні гроші.
Прошу підтримати ту гілку та пана Shaman цікавими актуальними запитаннями.
А то реально незручно получається: "просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове".

змушуєш мене писати зайві повідомлення, бо не можна брехню залишати без відповіді ;)

покажи, де я обіцяв навчити "як в наші важкі часи можна заробити реальні гроші"? це вигадав ти й постійно флудиш. бо єдиний спосіб, який я пропоную - це працювати - якісно й на жаль чимало. оці всі способи - як надурити імміграційні служби, як нелегально потрапити до США - це ти в своїх дописах рекламуєш :D

а я обіцяв пояснювати економічні явища доступною мовою. це ж навіть в назві гілці написано - яку ти й придумав :lol: придумав, але не зрозумів що написав... а ти як був неуком в економіці, так й залишишся. вибач, вчитися не твоє. але ти непоганий спец як впарити щось непотрібне - чесно скажу, я так не вмію ;)

а взагалі не засмічуй гілку. давай чергову серію пригод на суші та на морі барона akurta. хоча ти на барона не тягнеш :D
Shaman
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