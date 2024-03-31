|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2024 16:48
akurt написав:
Текст вище написано ірландською.
Ось таку мову чув наш український інженер-електромеханік по прибуттю в Ірландію.
Все зрозуміли?
Ну то до роботи!
In the latest Irish census, of 2022, 1,873,997 people or 39.8% of the population of the Republic of Ireland claimed some ability to speak Irish, which was an increase of 6% compared to the 2016 census. However the number of daily Irish speakers in the state dropped by 2% compared to 2016, with 71,968 people in 2022 claiming to be daily Irish speakers.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:07
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Уряд Канади ПРОДОВЖИВ дію Програми CUAET
до кінця 2024 року.
Раніше кінцевою датою була 31.07.2024.
На практиці це означає, що всі українці, хто отримав в попередній період канадську візу (нагадаю: це було безкоштовно,) може приїхати та отримати головний документ: право працювати та навчатися (Work Permit
).
Дотично це означає, що Канада любить та поважає Україну та українців.
Не совсем понял.
Там вроде-ж было что-то до марта этого года.
Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.
В США сейчас те, кто по Ю4Ю и ТПС немного поднапряглись, так как возможное переизбрание Трампа может им грозить непродлением статуса и, следовательно, они будут вынуждены или сами куда-то выехать или будут депортированы или останутся нелегалами. Напомню, Ю4Ю и ТПС не имеет перспектив получения гринкард и гражданства. В отличиии от CUAET , которая дает перспективы получения ПР.
ПР в свою очередь, дает перспективы получения гражданства Канады.
То есть, еще раз, вопрос - это ПРИЕМ по CUAET продолжен или это продлен статус для тех кто уже в Канаде?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16847
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8396 раз.
- Подякували: 5286 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:12
akurt написав:
...
Це на тему гілки: найважче для українського емігранта - то знати мову країни перебування.
...
бачиш, вмієш вчитися. саме це я тобі відповів, коли ти мені написав до чого на цій гілці повідомлення про мову
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6493
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 1448 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:14
akurt написав: Shaman написав:akurt
ти коли намагаєшся когось образити, то підсвідомо описуєш людину, якою є сам. дідусь Фрейд у захваті.
Не ображайте самі себе. Ви НЕ розібралися та НЕ зрозуміли той текст, який процитували.
Тобто пішли "Не в той степ".
Наповнюйте гілку "Економіка простими словами
" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну
- порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.
Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
питайте, я розповім. а то поки проблема з формулюванням запитань. а може просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6493
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 1448 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:18
rjkz написав:
Не совсем понял.
Там вроде-ж было что-то до марта этого года.
Это Канада продолжает принимать украинцев или это дата завершения программы для украинцев, уже ее получивших.
Біли різні етапи та різні дати:
- до 31 березня якщо українець заїхав, то він - крім дозволу на роботу (навчання)+Поліс медичного страхування - отримував одноразову допомогу в 3000 доларів на дорослого; 1500 на дитину.
Плюс безкоштовно - дуже пристойний готель на 2 тижня і часто із харчуванням.
- Хто заїхав після 31.03.24 - то отримував Work permit
та Поліс страхування. Одноразової допомоги вже не було, безкоштовні готелі на 2 тижня не надавалися.
- Вся Програма закінчувала роботу 31.07.24. Фінал.
- Але вчора оприлюднено Рішення Уряду про продовження до 31.12.24.
За неофіційною статистикою всього канадські візи - вперше безкоштовно та без проблем (!) - було видано більше як 1 мільйону українців.
За тією ж непідтвердженою статистикою реально заїхало а залишилося близько 300 000.
Заїхало але виїхало орієнтовно 50 000.
Представники нашої діаспори, які прожили в Канаді 20 або 10 років, і яким все це дісталося дуже дуже нелегко
- радять скористатися можливістю...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9883
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3657 раз.
- Подякували: 1292 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:28
akurt
Ну, то есть, прием продолжается, если я правильно понял.
Возможностью такой надо пользоваться.
Я, как альтернативную США страну, рассматривал именно Канаду и изучил иммиграционный процесс. Он непростой. И именно данная программа дает возможность тем, кто не в состоянии осилить проходные условия Экспресс Энтри.
По федеральной программе Канады необходимым условием есть сдать АЙЛТС на средний бал 6 при том, что в каждой из 4-х секций надо получить не менее 6. Провинциальные программы имеют ниже требования.
Так вот, я не уверен, что сдал-бы на все 6-ки. Особенно лисенинг.
Так что это шанс.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16847
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8396 раз.
- Подякували: 5286 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:31
Shaman написав:
питайте, я розповім.
Shaman написав:akurt
Наповнюйте гілку "Економіка простими словами
" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну
- порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.
Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
а то поки проблема з формулюванням запитань. а може просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове
...
Панове! Прошу відвідати зазначену гілку, на який пан Shaman
всім обіцяє розказати/навчити, як в наші важкі часи можна заробити реальні гроші.
Прошу підтримати ту гілку та пана Shaman
цікавими актуальними запитаннями.
А то реально незручно получається: "просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове
".
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9883
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3657 раз.
- Подякували: 1292 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:40
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16847
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8396 раз.
- Подякували: 5286 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Нед 04 сер, 2024 18:09
Дуже класна людина.
Здається він в Канаді вже 10 років і в 2022 та в 2023 роках дуже опікуйся запуском в ефір точної інформації для українців.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9883
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3657 раз.
- Подякували: 1292 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 сер, 2024 18:45
akurt написав: Shaman написав:
питайте, я розповім.
Shaman написав:akurt
Наповнюйте гілку "Економіка простими словами
" новинами та цінними - обіцяними всім і на всю Україну
- порадами. Чекаємо. Я чесно обіцяю читати.
Чудова ж гілка - і ідею ви ж самі подали:ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
а то поки проблема з формулюванням запитань. а може просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове
...
Панове! Прошу відвідати зазначену гілку, на який пан Shaman
всім обіцяє розказати/навчити, як в наші важкі часи можна заробити реальні гроші
.
Прошу підтримати ту гілку та пана Shaman
цікавими актуальними запитаннями.
А то реально незручно получається: "просто ніхто не хоче напружуватися вивчати щось нове
".
змушуєш мене писати зайві повідомлення, бо не можна брехню залишати без відповіді
покажи, де я обіцяв навчити "як в наші важкі часи можна заробити реальні гроші"? це вигадав ти й постійно флудиш. бо єдиний спосіб, який я пропоную - це працювати - якісно й на жаль чимало. оці всі способи - як надурити імміграційні служби, як нелегально потрапити до США - це ти в своїх дописах рекламуєш
а я обіцяв пояснювати економічні явища доступною мовою. це ж навіть в назві гілці написано - яку ти й придумав
придумав, але не зрозумів що написав... а ти як був неуком в економіці, так й залишишся. вибач, вчитися не твоє. але ти непоганий спец як впарити щось непотрібне - чесно скажу, я так не вмію
а взагалі не засмічуй гілку. давай чергову серію пригод на суші та на морі барона akurt
a. хоча ти на барона не тягнеш
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6493
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 1448 раз.
-
- Профіль
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|