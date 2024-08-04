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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 сер, 2024 19:04
Не порушуйте пункти 2.4 та 2.5 Правил форуму.
Тема гілки досить серйозна: "Еміграція, заробітчанство
".
Варто повторити класику:
BIGor написав:
пане Shaman
щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство
буде?
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