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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2230223122322233
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:04

Не порушуйте пункти 2.4 та 2.5 Правил форуму.
Тема гілки досить серйозна: "Еміграція, заробітчанство".
Варто повторити класику:
  BIGor написав:пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Мені rjkz нагадує оцю табличку з msn.com
Зображення
США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.
Denik
 
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