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Denik написав:США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.
Неофіційні (МОК їх ніколи не визнавав) медальні заліки є різні. По золотомедальному, який найчастіше гуляє в ЗМІ, США було на 2 місці, зараз на 1-му https://olympics.com/en/paris-2024/meda ... =dp_google, але є ще досить популярний по 6 місце, де перше місце 7 балів, 2-ге 5 і т.д., то тут видно явну перевагу США на зараз.