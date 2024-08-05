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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:04

Не порушуйте пункти 2.4 та 2.5 Правил форуму.
Тема гілки досить серйозна: "Еміграція, заробітчанство".
Варто повторити класику:
  BIGor написав:пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Мені rjkz нагадує оцю табличку з msn.com
Зображення
США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 05:49

  Denik написав:Мені rjkz нагадує оцю табличку з msn.com
Зображення
США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.


И к чему это?
ЗЫ: сорри, Олимпиадой не интересуюсь, не в курсе, может это понятно тем, кто интересуется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 06:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.

Неофіційні (МОК їх ніколи не визнавав) медальні заліки є різні. По золотомедальному, який найчастіше гуляє в ЗМІ, США було на 2 місці, зараз на 1-му https://olympics.com/en/paris-2024/meda ... =dp_google, але є ще досить популярний по 6 місце, де перше місце 7 балів, 2-ге 5 і т.д., то тут видно явну перевагу США на зараз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Франція, ітогі : хто нє успєл, тот апіздав
flyman
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