Тема гілки досить серйозна: "Еміграція, заробітчанство".
Варто повторити класику:
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Додано: Нед 04 сер, 2024 19:04
Додано: Нед 04 сер, 2024 21:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 05 сер, 2024 05:49
Додано: Пон 05 сер, 2024 06:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Неофіційні (МОК їх ніколи не визнавав) медальні заліки є різні. По золотомедальному, який найчастіше гуляє в ЗМІ, США було на 2 місці, зараз на 1-му
Додано: Пон 05 сер, 2024 12:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 05 сер, 2024 15:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Франція, ітогі : хто нє успєл, тот апіздав
Додано: Пон 05 сер, 2024 16:28
Пане Флаймане, якщо вже розмістили, то напишіть причину або на що саме ви звернули увагу?
Або нам на що звернути увагу?
Можливо, вас здивувало, що люди у Франції вчать французьку?
Можливо, вас здивувало, що афганець не міг здати французьку з першого разу?
Можливо, вас ввела в шок оплата людині премії за вивчення французськоі трохи менше за 5€ за кожну годину (звертаю увагу: це не він платить, а йому платять)?
(До речі за ці гроші у Франції можна перекусити. або купити дюжину устриць, або одну - дві пляшки вина).
Що саме викликало підвищений інтерес і хто куди «апіздав» (с)?
Реально цікаво.
Додано: Пон 05 сер, 2024 17:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.
В Польщі теж скоротили допомогу для нових біженців. Щедрий уряд Польщі тепер не буде давати гроші на фото для документів. Вартість таких послуг біля ужонду - 35 зл.
Додано: Пон 05 сер, 2024 17:18
Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В.
Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет.
Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с).
Якась же ідея була виставити це відео?
Що ми повинні з нього дізнатися?
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