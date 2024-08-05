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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:04

Не порушуйте пункти 2.4 та 2.5 Правил форуму.
Тема гілки досить серйозна: "Еміграція, заробітчанство".
Варто повторити класику:
  BIGor написав:пане Shaman щось хоч раз крім флуду в темі Еміграція, заробітчанство буде?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Мені rjkz нагадує оцю табличку з msn.com
Зображення
США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 05:49

  Denik написав:Мені rjkz нагадує оцю табличку з msn.com
Зображення
США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.


И к чему это?
ЗЫ: сорри, Олимпиадой не интересуюсь, не в курсе, может это понятно тем, кто интересуется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 06:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.

Неофіційні (МОК їх ніколи не визнавав) медальні заліки є різні. По золотомедальному, який найчастіше гуляє в ЗМІ, США було на 2 місці, зараз на 1-му https://olympics.com/en/paris-2024/meda ... =dp_google, але є ще досить популярний по 6 місце, де перше місце 7 балів, 2-ге 5 і т.д., то тут видно явну перевагу США на зараз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 12:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Франція, ітогі : хто нє успєл, тот апіздав
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:28

Пане Флаймане, якщо вже розмістили, то напишіть причину або на що саме ви звернули увагу?
Або нам на що звернути увагу?
Можливо, вас здивувало, що люди у Франції вчать французьку?
Можливо, вас здивувало, що афганець не міг здати французьку з першого разу?
Можливо, вас ввела в шок оплата людині премії за вивчення французськоі трохи менше за 5€ за кожну годину (звертаю увагу: це не він платить, а йому платять)?
(До речі за ці гроші у Франції можна перекусити. або купити дюжину устриць, або одну - дві пляшки вина).
Що саме викликало підвищений інтерес і хто куди «апіздав» (с)?
Реально цікаво.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Що саме викликало підвищений інтерес і хто куди «апіздав» (с)?
Реально цікаво.

Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.

В Польщі теж скоротили допомогу для нових біженців. Щедрий уряд Польщі тепер не буде давати гроші на фото для документів. Вартість таких послуг біля ужонду - 35 зл.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:18

  BIGor написав:Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.

Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В.
Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет.
Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с).
Якась же ідея була виставити це відео?
Що ми повинні з нього дізнатися?
akurt
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