Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Denik написав:США на 2 місці у медальному заліку (а були і на 4-ому), але відображаються першим рядком.
Неофіційні (МОК їх ніколи не визнавав) медальні заліки є різні. По золотомедальному, який найчастіше гуляє в ЗМІ, США було на 2 місці, зараз на 1-му https://olympics.com/en/paris-2024/meda ... =dp_google, але є ще досить популярний по 6 місце, де перше місце 7 балів, 2-ге 5 і т.д., то тут видно явну перевагу США на зараз.
Пане Флаймане, якщо вже розмістили, то напишіть причину або на що саме ви звернули увагу? Або нам на що звернути увагу? Можливо, вас здивувало, що люди у Франції вчать французьку? Можливо, вас здивувало, що афганець не міг здати французьку з першого разу? Можливо, вас ввела в шок оплата людині премії за вивчення французськоі трохи менше за 5€ за кожну годину (звертаю увагу: це не він платить, а йому платять)? (До речі за ці гроші у Франції можна перекусити. або купити дюжину устриць, або одну - дві пляшки вина). Що саме викликало підвищений інтерес і хто куди «апіздав» (с)? Реально цікаво.
BIGor написав:Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.
Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В. Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет. Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с). Якась же ідея була виставити це відео? Що ми повинні з нього дізнатися?
BIGor написав:Я так розумію, новим біженцям вже не дають безкоштовних групових курсів французської.
Якраз навпаки: автор відео закінчив курси на рівень А, здав екзамен та пішов на курси на рівень В. Він розказує, що підписав контракт на курси саме тому, що курси НЕ спеціально для українців, а для всіх бажаючих і за них ЙОМУ платить мерія/муніципалітет. Тому і цікаво, хто куди «апіздав» (с). Якась же ідея була виставити це відео? Що ми повинні з нього дізнатися?
що фінансування мовних курсів надалі призупинено, але не тим хто встиг (напр., хто не чекав коли закінчиться літо)